Baden-Baden (ots) -Persönliches Gespräch gibt Einblicke in die Karriere des Hollywood-Regisseurs / ab sofort in der ARD Mediathek und am 27.11. um 23:30 Uhr im SWRHollywood-Regisseur Roland Emmerich trifft im Schauspiel Stuttgart auf Moderator Michael Steinbrecher. In einem persönlichen Gespräch blickt Emmerich auf seine außergewöhnliche Karriere zurück - von seiner Kindheit in Baden-Württemberg bis zu seinem internationalen Durchbruch mit Filmen wie Independence Day, The Day After Tomorrow und 2012. Das Gespräch ist ab sofort in der ARD Mediathek (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ardmediathek.de%2Fsendung%2Fswr-kultur%2FY3JpZDovL3N3ci5kZS9zZGIvc3RJZC8xNTIw&data=05%7C02%7CLisa.Gerhardt%40swr.de%7C7e63e10878e9430fde1d08df4b13fe61%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C639312221532095750%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=TmSqHEquYGYR0BSNFkAqsoJdGdHxFxw51hywMsaO4UY%3D&reserved=0) zu sehen und wird am 27.11.2026 um 23:30 Uhr im SWR ausgestrahlt.Ein Gespräch über Hollywood, Heimat, Kritik, Erfolg und VeränderungMit Michael Steinbrecher spricht der Hollywood-Regisseur über seine künstlerischen Wurzeln, seine Faszination für Literatur und Architektur und den Anspruch, mit seinen Filmen auch Botschaften zu vermitteln. Seine Helden seien Menschen, mit denen sich das Publikum identifizieren könne. Offen erzählt er von Kritik, Selbstzweifeln und dem Gefühl, in Deutschland lange unterschätzt worden zu sein. Auch persönliche Schicksalsschläge haben seine Arbeit geprägt - Bei "The Day After Tomorrow" habe er das Bedürfnis gehabt, einen Film zu machen, "der was aussagt". Ein weiterer Schwerpunkt des Gesprächs ist die Zukunft des Kinos: Emmerich thematisiert Künstliche Intelligenz und neue Möglichkeiten der Filmproduktion - und macht deutlich, dass ihn der Wunsch, Geschichten zu erzählen, bis heute antreibt.Das ganze Gespräch in der ARD Mediathek und im SWR"30 Jahre Weltstar - Michael Steinbrecher und Roland Emmerich im Gespräch" ist ab sofort in der ARD Mediathek (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ardmediathek.de%2Fsendung%2Fswr-kultur%2FY3JpZDovL3N3ci5kZS9zZGIvc3RJZC8xNTIw&data=05%7C02%7CLisa.Gerhardt%40swr.de%7C7e63e10878e9430fde1d08df4b13fe61%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C639312221532095750%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=TmSqHEquYGYR0BSNFkAqsoJdGdHxFxw51hywMsaO4UY%3D&reserved=0) zu sehen. Außerdem wird das Gespräch am 27. November 2026 um 23:30 Uhr im SWR ausgestrahlt. Eine Produktion von stonebreaker tv und Look Video & Film im Auftrag des SWR.Fotos über ARD-Foto.deInformationen unter SWR.li/30j-roland-emmerich (http://swr.li/30j-roland-emmerich)Newsletter: "SWR vernetzt"Pressekontakt:Lisa Gerhardt, Tel. 07221 929 22453, lisa.gerhardt@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6399188