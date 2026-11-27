Taipei (ots) -Europas Gesundheitssysteme stehen vor wachsenden Herausforderungen: Eine alternde Bevölkerung, die zunehmende Belastung durch chronische Erkrankungen und der Mangel an qualifizierten Fachkräften erhöhen den Versorgungsdruck. Gefragt sind Lösungen, die Diagnostik und Behandlung effizienter machen, Pflegepersonal entlasten und eine vernetzte Versorgung im Krankenhaus und im häuslichen Umfeld unterstützen.Vor diesem Hintergrund präsentierte Taiwan vom 16. bis 19. November 2026 auf der MEDICA Düsseldorf erstmals den Taiwan Flagship Showcase. Die nationale Plattform bringt unter dem Leitgedanken "Team Taiwan" taiwanische Kompetenzen in Medizintechnik, digitalen Technologien, Smart Healthcare, medizinischen Materialien und Präzisionsfertigung zusammen. Über eine traditionelle Ausstellungsfläche hinaus zeigt der Taiwan Flagship Showcase, wie taiwanische Unternehmen zusammenarbeiten können, um integrierte Lösungen entlang des gesamten Gesundheitsökosystems bereitzustellen.Simon Wang, President & CEO des Taiwan External Trade Development Council (TAITRA), erklärte: "Taiwan ist seit Langem ein verlässlicher Partner in globalen medizinischen Lieferketten. Wir setzen uns dafür ein, sichere und zuverlässige Lösungen bereitzustellen und eng mit internationalen Partnern zusammenzuarbeiten, um eine intelligentere und zugängliche Gesundheitsversorgung der Zukunft zu gestalten."Insgesamt haben 220 taiwanische Unternehmen an der MEDICA 2026 teilgenommen, darunter 97 Aussteller, die von der International Trade Administration (TITA) und TAITRA organisiert werden. Als international ausgerichtetes Gesundheits- und Technologie-Ökosystem verbindet Taiwan starke ICT-Kompetenz, fortschrittliche Fertigung und integrierte Supply-Chain-Strukturen. Diese Kombination ermöglicht agile, zuverlässige und anpassbare Lösungen für internationale Gesundheitssysteme und Medizintechnikpartner.Digitale Gesundheitslösungen für die Versorgung von morgenTaiwanische Unternehmen treiben die digitale Gesundheitsversorgung durch innovative Technologien in Diagnostik, robotischer Chirurgie und Smart Care voran. Bio Preventive Medicine präsentiert DNlite-IVD103, eine nicht-invasive, urinbasierte Lösung zur Risikoabschätzung und Überwachung bei diabetischer Nierenerkrankung. Mit NAOTRAC und KRYSTOLENS verbindet BRAIN NAVI robotische Navigation und endoskopische Visualisierung für die Neurochirurgie, während HUIJIA HEALTH LIFE TECHNOLOGY ihre nicht-invasive faseroptische nFOPT-Überwachungstechnologie mit KI kombiniert, um intelligente Gesundheitsversorgungslösungen bereitzustellen. Zusammen veranschaulichen diese Beispiele Taiwans Fähigkeit, biomarkerbasierte Diagnostik, künstliche Intelligenz, Robotik und kontinuierliches Monitoring zu verbinden, um stärker vernetzte Versorgungsmodelle zu unterstützen.Medizinische Fertigung und integrierte LieferkettenEin weiterer Schwerpunkt ist Taiwans industrielle Basis für die Medizintechnik. Lagis Enterprise präsentiert chirurgische Lösungen für die laparoskopische und endoskopische Versorgung, darunter Trokarsysteme, Single-Port-Zugangssysteme und endoskopische Instrumente. Formosa Plastics Corporation präsentiert medizinische Materialien und Komponenten wie medizinische Verpackungsfolien, Kryoröhrchen, Respirationsschläuche und vorgefüllte Katheterspülspritzen, während United Orthopedic künstliche Knie- und Hüftgelenkkomponenten entwickelt. Zusammen veranschaulichen diese Unternehmen Taiwans Fertigungstiefe - von Materialien und chirurgischen Systemen bis hin zu implantierbaren Komponenten - sowie die Fähigkeit, zuverlässige und anwendungsspezifische Lösungen für die internationale Medizintechnikindustrie bereitzustellen.Mit dem Taiwan Flagship Showcase positioniert sich Taiwan als verlässlicher und langfristig orientierter Partner für die europäische Gesundheitswirtschaft. Der Auftritt zeigt, wie technologische Innovation, industrielle Fertigung und internationale Zusammenarbeit zusammenwirken können, um die sich wandelnden Anforderungen der Gesundheitsversorgung in Europa zu adressieren.Weitere InformationenWebsite: https://2026medica.taiwantrade.comPressekontakt:SMART PR GmbHMarcel NievelerTalstraße 22-2440217 Düsseldorf, DeutschlandTelefon: +49 (0) 211 27 09-256E-Mail: nieveler@smart-pr.deOriginal-Content von: Taiwan External Trade Development Council (TAITRA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177504/6399369