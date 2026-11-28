mesm Tokyo, Autograph Collection:

mesm Tokyo (General Manager: Katsura Haruna) lädt am 31. Dezember 2026 in den Saal "The Banquet" im 16. Stock zur "Holiday Voyage Countdown Party 26-27" ein. Die Silvesterparty findet nur an diesem einen Abend statt. Für eine besondere Reise ins Jahr 2027 verwandelt sich das Hotel in einen luxuriösen Ozeanriesen. Die Party bildet den Abschluss des Festtagsprogramms "Holiday Voyage 2026", das ganz im Zeichen von Seereisen steht und die Lage des Hotels am Wasser in Takeshiba aufgreift.

Für Livemusik sorgt "Pinch of Snuff", eine achtköpfige irische Band, die traditionelle irische Musik und eigene Songs mit Punk- und Rockelementen verbindet. Die Band ist bekannt für ihre energiegeladenen Akustikauftritte. Ihre erste Headliner-Tournee durch Irland war 2025 restlos ausverkauft 2026 folgte eine noch größere.

Hausgemachtes Fingerfood lässt die Esskultur der großen Luxusliner aufleben, die einst den Atlantik überquerten. Als Inspirationsquellen dienten den Küchenchefs des Hotels Speisen, die damals an Bord serviert worden sein sollen. Daraus entstanden neue Kreationen von Amuse-Bouches über Vorspeisen und Hauptgänge bis hin zu Desserts.

Vor Mitternacht können die Gäste an einem Programm teilnehmen, das an die beliebte Bordunterhaltung auf Luxuslinern angelehnt ist darunter Gesichtsbemalung und ein Quiz rund um das Thema Seereisen. Nach dem Countdown ins Jahr 2027 werden bei einer Verlosung Preise aus dem Hause mesm Tokyo vergeben.

Die Countdown-Party im Überblick

Datum und Uhrzeit: 31. Dezember 2026, 22 Uhr bis 1. Januar 2027, 1 Uhr

Ort: The Banquet, 16. Stock, mesm Tokyo, Autograph Collection

Ablauf: Einlass 22 Uhr, Partybeginn 22.30 Uhr, Livemusik 23.30 Uhr, Countdown 23.55 Uhr, Verlosung 0.05 bis 0.15 Uhr, Ende der Party 1 Uhr

Preis: 25.000 JPY pro Person, 15.000 JPY für Kinder von 6 bis 12 Jahren

Reservierung: hier klicken.

*Die Preise verstehen sich inklusive Verbrauchsteuer und Servicegebühr.

*Minderjährige müssen von einer sorgeberechtigten Person begleitet werden.

*Es gibt keinen Dresscode.

*Änderungen der Veranstaltungsdetails ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

mesm Tokyo, Autograph Collection ist ein Luxushotel mit 265 Zimmern in Takeshiba im Tokioter Bezirk Minato. Das Hotel folgt dem Konzept "TOKYO WAVES". Es wurde 2020 im Gebäudekomplex WATERS takeshiba der JR East Group eröffnet und gehört zur Marke Autograph Collection Hotels von Marriott International. Im Jahr 2024 erhielt es als erste Unterkunft in Tokio das internationale Umweltsiegel Green Key.

Website des Hotels: https://www.mesm.jp/en/

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