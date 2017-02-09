FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.02.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 10.02.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.02.2017
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.02.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
VQKA XFRA US75971T1034 RENESOLA LTD ADR 2 O.N.
AD3 XFRA JP3121600005 ADERANS CO. LTD.
H2K1 XFRA US98386D2080 XTL BIOPHARMA. ADR 20
PA8 XFRA DE000A0B65S3 PAION O.N
2IN XFRA US4511001012 ICAHN ENTERPRISES L.P.
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AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.02.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
VQKA XFRA US75971T1034 RENESOLA LTD ADR 2 O.N.
AD3 XFRA JP3121600005 ADERANS CO. LTD.
H2K1 XFRA US98386D2080 XTL BIOPHARMA. ADR 20
PA8 XFRA DE000A0B65S3 PAION O.N
2IN XFRA US4511001012 ICAHN ENTERPRISES L.P.