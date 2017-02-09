sprite-preloader
Donnerstag, 09.02.2017 Börsentäglich über 12.000 News von 553 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

2,471 Euro		-0,158
-6,01 %
WKN: A0B65S ISIN: DE000A0B65S3 Ticker-Symbol: PA8 
Aktie:
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
Prime Standard
DAX International Mid 100
1-Jahres-Chart
PAION AG Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
PAION AG 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,485
2,517
08.02.
2,461
2,50
07:39
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
ADERANS CO LTD
ADERANS CO LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ADERANS CO LTD5,017-0,24 %
ICAHN ENTERPRISES LP52,60-1,10 %
PAION AG2,471-6,01 %
RENESOLA LTD ADR0,561+0,36 %
XTL BIOPHARMACEUTICALS LTD ADR0,5630,00 %