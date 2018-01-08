sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Montag, 08.01.2018 Börsentäglich über 12.000 News von 577 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

15,284 Euro		-0,206
-1,33 %
WKN: 514000 ISIN: DE0005140008 Ticker-Symbol: DBK 
Aktie:
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
DAX-30
EURO STOXX 50
Prime Standard
DAX International 100
1-Jahres-Chart
DEUTSCHE BANK AG Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
DEUTSCHE BANK AG 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
15,285
15,287
09:58
15,288
15,29
09:58
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
DEUTSCHE BANK AG
DEUTSCHE BANK AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
DEUTSCHE BANK AG15,284-1,33 %
UNICREDIT SPA16,35+0,86 %
VONOVIA SE42,25+0,72 %