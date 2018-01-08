BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 450 (400) PENCE - 'OVERWEIGHT' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 4500 (4300) PENCE - 'OVERWEIGHT' BERNSTEIN SENKT GIVAUDAN AUF 'UNDERPERFORM' (MARKET-P.) - ZIEL 1900 (1970) CHFBERNSTEIN HEBT RYANAIR AUF 'MARKET-PERFORM' (UNDERPERFORM) - ZIEL 15 EURJPMORGAN HEBT AIR LIQUIDE AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 115 (100) EURJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AXA AUF 29,20 (28,80) EUR - 'OVERWEIGHT' JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR YARA AUF 360 (300) NOK - 'NEUTRAL' RBC CAPITAL HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 23,50 (21) EUR - 'OUTPERFORM' HSBC SENKT DEUTSCHE BANK AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 16 (18) EUR HSBC HEBT ZIEL FÜR NORDEX AUF 6,90 (6,40) EUR - 'REDUCE' HSBC HEBT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 48 (47) EUR - 'BUY' JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ SE AUF 239 (228) EUR -...Den vollständigen Artikel lesen ...