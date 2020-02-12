CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR AMS AUF 41,50 (40,50) CHF - 'UNDERPERFORM'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR VINCI AUF 120 (115) EUR - 'BUY'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BHP GROUP AUF 1860 (1850) PENCE - 'UNDERWEIGHT'JPMORGAN NIMMT UNICREDIT MIT 'OVERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 17 EURMORGAN STANLEY HEBT VALEO AUF 'EQUAL-WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 28 EURRBC HEBT IBERDROLA AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 11,30 (9,80) EURRBC HEBT ZIEL FÜR SSE PLC AUF 1550 (1200) PENCE - 'SECTOR PERFORM' UBS HEBT ZIEL FÜR ABB AUF 27 (26) CHF - 'BUY'UBS HEBT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 150 (135) EUR - 'BUY'UBS SENKT ZIEL FÜR SIEMENS GAMESA AUF 15,50 (16) EUR - 'NEUTRAL' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DAIMLER AUF 52 (50) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 87,50 (82,50) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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