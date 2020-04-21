BERENBERG SENKT TELENOR AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 165 (167) NOKCREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR VIVENDI AUF 26,20 (26) EUR - 'OUTPERFORM' GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SANOFI AUF 105 (104) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR A.P. MOLLER-MAERSK AUF 7600 (8100) DKK - 'NEUTRAL'HSBC HEBT ZIEL FÜR L'OREAL AUF 251 (245) EUR - 'HOLD'JEFFERIES HEBT ASSA ABLOY AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 217 (225) SEKJPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BP AUF 425 (475) PENCE - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ENI AUF 8,50 (9,50) EUR - 'UNDERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 36,80 (33,90) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR PRUDENTIAL AUF 1031 (1425) PENCE - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SHELL AUF 1650 (1750) PENCE - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SHELL B AUF 1650 (1750) PENCE - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR TOTAL ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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