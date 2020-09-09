CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 27 (22) EUR - 'NEUTRAL'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 275 (235) EUR - 'BUY'MORGAN STANLEY SENKT AIRBUS AUF 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 73 (90) EURBARCLAYS STARTET DANSKE BANK MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 98 DKKBARCLAYS STARTET DNB NOR ASA MIT 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 118 NOKBARCLAYS STARTET NORDEA BANK MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 7,10 SEKBARCLAYS STARTET SEB MIT 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 72 SEKBARCLAYS STARTET SVENSKA HANDELSBANKEN MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 86 SEKBARCLAYS STARTET SWEDBANK AB MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 176 SEKBERENBERG HEBT AXA AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 21,80 EURBERENBERG SENKT SAMPO OYJ AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 43,70 (44,10) EURCREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR EASYJET AUF 752 (855) PENCE - 'OUTPERFORM'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR AIR ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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