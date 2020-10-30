BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 6 (5) EUR - 'UNDERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 142 (150) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 175 (155) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BASF AUF 52 (49) EUR - 'HOLD'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BEFESA AUF 41 (40) EUR - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 100 (99) EUR - 'HOLD'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 80 (74) EUR - 'HOLD'CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 4 (3,90) EUR - 'BUY'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 135 (147) EUR - 'NEUTRAL'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 113 (116) EUR - 'OUTPERFORM'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 92 (89) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BASF AUF 54 (53) EUR - 'NEUTRAL'DEUTSCHE BANK ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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