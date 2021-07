Der Baum mit all den Käufern, die am Allzeithoch im Deutschen Aktienindex am vergangenen Montag gekauft haben, wird weiterhin kräftig geschüttelt. Die Hoffnung dieser Käufer, dass es nach dem Rekordhoch zügig weiter nach oben geht, wurde einmal mehr enttäuscht. Jetzt bleibt abzuwarten, ob und wann auch diesmal wieder Schnäppchenjäger auf den Plan treten, die in den vergangenen Wochen bei Rückschlägen dieser Art beherzt eingestiegen sind. Die weltweit steigenden Infektionszahlen und das Dauerbrenner-Thema ...

Den vollständigen Artikel lesen ...