++ DE30 erreicht neues Rekordhoch ++ Europäische Aktien auf dem Weg zum zehnten Anstieg in Folge ++ Adidas verkauft Reebok an Authentic Brands ++ Die europäischen Indizes sind am Freitag den zehnten Tag in Folge gestiegen, wobei der DE30 ein neues Allzeithoch erreichte, da die Anleger von der rückläufigen Inflation in den USA und der starken Berichtssaison profitierten. Die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten steht im Gegensatz zu der Situation in Asien, wo die Besorgnis über das harte Durchgreifen ...

