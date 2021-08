Beim Online Trading ist grundsätzlich ein großes Maß an Konzentration erforderlich, um jederzeit das MAXIMUM an Gewinnen einzufahren und möglichst keine Fehler zu begehen. Deshalb hat es mich stark verwundert, wie viele Trader sich von allen noch so unwichtigen Dingen einfach ablenken lassen! Zur Verteidigung muss man natürlich sagen, dass dies meist unbewusst geschieht Dies ändert aber nichts an der Tatsache, dass Ablenkung absolutes GIFT für Ihr Online Trading darstellt - also eine echte Gefahr ...

