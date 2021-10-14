BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY.COM AUF 105 (110) EUR - 'OVERWEIGHT'CREDIT SUISSE HEBT ARCELORMITTAL AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 42 (34) USDGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ENEL AUF 11 (11,50) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 162 (182) EUR - 'BUY'JEFFERIES SENKT AKZO NOBEL AUF 'UNDERPERFORM' (BUY) - ZIEL 84 (120) EURJEFFERIES STARTET BANCO BPM MIT 'BUY' - ZIEL 3,50 EURJEFFERIES STARTET BPER BANCA MIT 'HOLD' - ZIEL 2,30 EURJEFFERIES HEBT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 3900 (3600) CHF - 'UNDERPERFORM'JEFFERIES SENKT JOHNSON MATTHEY AUF 'UNDERPERFORM' (BUY) - ZIEL 2300 (4200) PJEFFERIES HEBT NOVOZYMES A/S AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 490 (415) DKKJEFFERIES SENKT SOLVAY SA AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 115 (140) EURJPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ASOS AUF 3300 (6680) PENCE - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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