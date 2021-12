DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Erst vor sechs Wochen hat die US-Notenbank sorgfältig angekündigte Pläne zum allmählichen Auslaufen des Kaufprogramms bis Juni auf den Weg gebracht. Bei ihrer Sitzung am Mittwoch (20.00 Uhr MEZ) wollen die Fed-Spitzen den Prozess nunmehr beschleunigen und ihn schon im März abschließen. Der abrupte Wechsel öffnet der Fed die Tür zu einer Zinserhöhung im nächsten Frühjahr und nicht erst später im Jahr, um die Inflation einzudämmen. Damit vollzieht Fed-Chef Jerome Powell einen bedeutenden politischen Schwenk, kurz nachdem US-Präsident Joe Biden ihm eine zweite vierjährige Amtszeit an der Spitze der Zentralbank angeboten hatte. Mit diesem Schritt würde Powell die Bemühungen der Fed stärker auf die Eindämmung der Inflation und weniger auf die Förderung einer Rückkehr der Beschäftigung auf das Niveau vor der Pandemie konzentrieren. Die Inflation ist in diesem Jahr sprunghaft gestiegen - im Oktober auf 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das zeigt die bevorzugte Messgröße der Fed an. Der Grund für die aus dem Ruder laufende Inflation sind die starke Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen sowie Engpässe in den Lieferketten im Zusammenhang mit der Wiederbelebung der Wirtschaft. Anfang November hatte die Fed damit begonnen, ihr Kaufprogramm um 15 Milliarden Dollar pro Monat zu reduzieren. Damit würden die Käufe im Juni des nächsten Jahres auslaufen. Denkbar wäre, dass die Fed bei ihrer anstehenden Sitzung das Tapering auf 30 Milliarden Dollar pro Monat verdoppelt. Bei einer Verdoppelung würden die Käufe schon im März enden. Auch könnten die Notenbanker eine Überarbeitung ihres Statements in Erwägung ziehen, um die höhere Inflation nicht mehr als "vorübergehend" zu bezeichnen und ihre Aussichten für Zinserhöhungen im nächsten Jahr zu präzisieren. Ihre neuen Projektionen werden wahrscheinlich zeigen, dass die meisten von ihnen im nächsten Jahr eine Erhöhung um mehr als einen Viertelprozentpunkt erwarten. Die Fed rechnet immer noch mit einem Rückgang der Inflation im nächsten Jahr, aber Powell deutete auch an, dass die Zentralbank darauf nicht alles setzen wolle.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:35 ES/Inditex SA, Ergebnis 3Q

08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Umsatz 4Q

18:30 DE/Metro AG, ausführliches Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 08:00 Verbraucherpreise November PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+4,9% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vm/+4,2% gg Vj - US 14:30 Import- und Exportpreise November Importpreise PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm 14:30 Empire State Manufacturing Index Dezember PROGNOSE: 25,0 zuvor: 30,9 14:30 Einzelhandelsumsatz November PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +1,7% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: +1,7% gg Vm 16:00 Lagerbestände Oktober PROGNOSE: +1,1% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 20:30 PK mit Fed-Chairman Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,00% bis 0,25% zuvor: 0,00% bis 0,25%

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.519,00 -0,0% E-Mini-Future S&P-500 4.643,00 +0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 15.948,50 +0,1% Nikkei-225 28.434,13 +0,0% Schanghai-Composite 3.655,75 -0,2% +/- Ticks Bund -Future 174,44 +8 Dienstag: INDEX Schluss +/- DAX 15.453,56 -1,1% DAX-Future 15.520,00 -0,5% XDAX 15.521,32 -0,5% MDAX 34.190,93 -0,8% TecDAX 3.787,77 -1,9% EuroStoxx50 4.144,51 -0,9% Stoxx50 3.682,75 -0,8% Dow-Jones 35.544,18 -0,3% S&P-500-Index 4.634,09 -0,7% Nasdaq-Comp. 15.237,64 -1,1% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,36 -34

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach dem Rücksetzer am Vortag wird der DAX zum Handelsstart am Mittwoch zunächst ein paar Punkte höher erwartet. Der wichtigste Termin des Tages ist für die Kapitalmärkte das Ergebnis der Sitzung der US-Notenbank um 20 Uhr MEZ, und damit nach Handelsschluss in Europa. Im Vorfeld ist mit einem erneut nervösen Handel am Aktienmarkt zu rechnen, nachdem am Vortag die hohen US-Erzeugerpreise bereits verschreckt hatten. Während von Seiten der Unternehmen die Schlagzahl der Nachrichten mit dem nahenden Jahresultimo abnimmt, stehen die Notenbanken im Rampenlicht. Bis zum Wochenschluss stehen noch die Sitzungen der Europäischen Zentralbank, der Bank of England, der Bank of Japan, der Schweizer Nationalbank wie der Norges Bank an. Dabei wird an der Börse davon ausgegangen, dass Norwegen die Leitzinsen bereits auf 0,5 Prozent anhebt.

Rückblick: Nach einem Start im Plus haben die Aktienmärkte deutlich im Minus geschlossen. Am Vormittag belastete zunächst die vom Ifo-Institut für Deutschland gesenkte Wachstumsprognose für 2022. Am Nachmittag überraschten dann hohe Inflationsdaten aus den USA negativ. Dies wurde als möglicher Beleg gesehen, dass die Fed eher früher als später zur geldpolitischen Normalisierung zurückkehrt. Anleger positionierten sich für eine länger anhaltende Inflation. So schloss der Sektor der Minenwerte 1,4 Prozent höher, er gilt als sicherer Hafen in Zeiten der Geldentwertung. Der Sektor der Technologiewerte, in dem lange Zeit die Bewertungs-Multiples auf Grund der niedrigen Zinsen überdurchschnittlich hoch waren, gab dagegen um 2,1 Prozent nach. Arcelormittal stiegen um gut 8 Prozent. Der Stahlkonzern verhandelt über den Rückkauf einer Wandelanleihe. Telefonica gewannen 4,4 Prozent. Der Vergabe von Fußball-Übertragungsrechten stützte.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - An der Börse wurde bei Software AG auf schnell zu verdienendes Geld gesetzt. Daraus wurde nichts, enttäuschte Anleger schickten die Aktie 13,6 Prozent ins Minus. Der Technologieinvestor Silver Lake steigt zwar bei Software AG ein, aber zunächst mit einer Schuldverschreibung - und nicht als Aktionär. Positiv kamen die Aussagen von Ceconomy (+8,5%) im Rahmen der finalen Geschäftszahlen an. Mit Blick auf steigende Zinsen wurden einmal mehr die Technologie-Titel der hochbewerteten Unternehmen verkauft, so fielen im DAX Delivery Hero und Hellofresh jeweils 3 Prozent. About You schlossen 8,5 Prozent im Minus, Westwing gaben um 7,3 Prozent nach und Home24 um 10 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen Handel am Dienstag haben die Kurse etwas Boden gut gemacht, nachdem sich die US-Börsen von ihren Tagestiefs gelöst hatten. Die Nachrichtenlage war jedoch dünn, auffällige Kursbewegungen in Einzelwerten wurden nicht beobachtet. Unter den Nebenwerten zeigten sich die Aktien der Kap AG kaum verändert, nachdem das Industrie- und Beteiligungsunternehmen fortgeschrittene Verhandlungen über den Erwerb des israelischen Herstellers von Vinylprodukten Haogenplast mitgeteilt hatte.

USA - AKTIEN

Leichter - Deutlich über den Erwartungen liegende Erzeugerpreise untermauerten die Sicht, dass die US-Notenbank am Mittwoch eine Beschleunigung der geldpolitischen Straffungen ankündigen werde. Auch die Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus befeuerte die Nervosität. Eine neue Coronastudie aus Südafrika verhinderte indes höhere Abgaben. Diese kommt zu dem Schluss, dass eine zweifache Impfung mit dem Impfstoff von Biontech (-0,5%) bzw. Pfizer (+0,7%) einen 70-prozentigen Schutz gegen eine Hospitalisierung bei Omikron liefert. Unter den übrigen Einzelwerten verloren Nike 0,9 Prozent. Der Sportartikelriese hatte die Übernahme von RTFKT mitgeteilt - aber keine finanziellen Details. MGM Resorts International zeigten sich mit Aufschlägen von 2,2 Prozent. Der Kasinobetreiber veräußert für 1,08 Milliarden Dollar sämtliche Geschäfte von The Mirage Hotel & Casino an Hard Rock International, behält aber die Namensrechte. Für J.Jill ging es nach gut ausgefallenen Drittquartalszahlen und einem günstigen Ausblick um 11,9 Prozent nach oben. Die britische Rentokil Initial schluckt Terminix Global in den USA, deren Titel schossen um 18 Prozent in die Höhe.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,65 2,4 0,63 53,6 5 Jahre 1,23 2,1 1,21 86,6 7 Jahre 1,39 3,1 1,36 73,9 10 Jahre 1,44 2,5 1,41 52,0 30 Jahre 1,82 2,4 1,80 17,6

Die am Vortag deutlich gesunkenen Renditen erholten sich etwas mit der Aussicht auf eine straffere Geldpolitik.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di,17:31 Uhr % YTD EUR/USD 1,1271 +0,1% 1,1257 1,1269 -7,7% EUR/JPY 128,16 +0,1% 128,05 128,14 +1,6% EUR/CHF 1,0410 +0,1% 1,0825 1,0410 -3,7% EUR/GBP 0,8514 +0,0% 0,8510 0,8511 -4,7% USD/JPY 113,71 -0,0% 113,74 113,72 +10,1% GBP/USD 1,3239 +0,1% 1,3228 1,3237 -3,1% USD/CNH 6,3709 +0,0% 6,3695 6,3731 -2,0% Bitcoin BTC/USD 48.264,49 -0,1% 48.329,58 46.933,49 +66,1%

Der Dollar profitierte von den Spekulationen auf geldpolitische Straffungen, der Dollarindex tendierte gut behauptet. Die hohe Liquidität europäischer Banken dürfte bis zum Jahresende teilweise den Weg in den Dollar finden und die Dollar-Nachfrage damit ankurbeln, hieß es im Handel. Die Kryptowährung Dogecoin zog derweil zeitweise um gut 40 Prozent an auf 22 US-Cent; im späten Handel notierte sie bei 18 Cent. Tesla-CEO Elon Musk will den Kauf von Fahrzeugen mit der Kunstwährung erlauben.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,82 70,73 -1,3% -0,91 +47,0% Brent/ICE 72,86 73,70 -1,1% -0,84 +45,1%

Erdöl war günstiger zu haben. Der Preis für das Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI sank um 0,8 Prozent auf 70,73 Dollar. Brent verbilligte sich um 0,9 Prozent auf 73,70 Dollar. Die Internationale Energieagentur sieht durch Omikron eine temporär niedrigere Nachfrage, die Opec hatte sich bereits zuvor ähnlich geäußert. Allerdings werde der Effekt insgesamt überschaubar ausfallen, hieß es weiter.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.770,37 1.770,95 -0,0% -0,58 -6,7% Silber (Spot) 21,89 21,95 -0,3% -0,06 -17,1% Platin (Spot) 920,40 923,98 -0,4% -3,58 -14,0% Kupfer-Future 4,26 4,26 -0,0% -0,00 +20,9%

Das zinslose Gold zählte zu den klaren Verlierern der Zinserhöhungsspekulationen. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,8 Prozent auf 1.772 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut gesunken. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwochmorgen lag der Wert bei 353,0. Am Vortag hatte er noch bei 375,0 gelegen, vor einer Woche bei 427,0. Wie das RKI weiter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 51.301 Neuinfektionen verzeichnet.

- Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat bestätigt, dass im ersten Quartal 2022 ein Mangel an Corona-Impfstoff droht. "In der Tat, wir haben zu wenig Impfstoff. Das hat viele überrascht - mich auch", sagte Lauterbach am Dienstagabend in den ARD-"Tagesthemen".

- Die USA haben nach Zahlen der Johns Hopkins University die Marke von 800.000 Corona-Toten überschritten.

SCHULDENOBERGRENZE USA

Der US-Senat hat für eine Anhebung der Schuldenobergrenze gestimmt, um eine drohende Zahlungsunfähigkeit des Landes zu verhindern. Die Kongresskammer votierte am Dienstag mit einer äußerst knappen Mehrheit von 50 zu 49 Stimmen für eine Erhöhung des Schuldenlimits um 2,5 Billionen Dollar (rund 2,2 Billionen Euro).

KONJUNKTUR CHINA

Die chinesische Industrieproduktion hat im November stärker zugelegt als erwartet. Sie stieg um 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, nachdem sie bereits im Oktober um 3,5 Prozent gewachsen war, wie die Nationale Statistikbehörde mitteilte. Ökonomen hatten im Konsens des Wall Street Journal nur mit einem Plus von 3,7 Prozent gerechnet. Der Einzelhandelsumsatz kletterte um 3,9 Prozent nach 4,9 Prozent im Vormonat. Hier hatten die Ökonomen mit einem stärkeren Plus von 4,5 Prozent gerechnet.

EU-REFORM

Die EU-Kommission hat einen Entwurf für eine Reform des Schengenraums vorgestellt, mit dem Kontrollen an den Binnengrenzen künftig möglichst vermieden werden sollen. "Mit unseren heutigen Vorschlägen werden wir sicherstellen, dass Grenzkontrollen lediglich als letztes Mittel und nur so lange wie nötig wiedereingeführt werden, und zwar auf der Grundlage einer gemeinsamen Bewertung", erklärte die EU-Innenkommissarin Ylva Johansson.

EU-KLIMAPOLITIK

Die EU-Kommission will den Zugverkehr in Europa umweltfreundlicher gestalten. Die dafür vorgelegten Vorschläge enthielten "viele konkrete Vorteile für unsere Bürger", sagte Vizekommissionspräsident Frans Timmermans. Unter anderem sollen Zugverbindungen zwischen den 27 EU-Mitgliedstaaten schneller werden. Mit den Vorschlägen will die Kommission ihrem Ziel von Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 näher kommen.

BEZIEHUNGEN USA - RUSSLAND - DEUTSCHLAND

Die designierte US-Botschafterin in Deutschland, Amy Gutmann, hat die umstrittene Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 scharf kritisiert. Die Pipeline, die Gas von Russland nach Deutschland bringen soll, sei ein "schlechter Deal" für Deutschland und "furchtbar" für die Ukraine, die EU und die USA, sagte Gutmann.

BEZIEHUNGEN RUSSLAND - DEUTSCHLAND

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat in einem Telefonat mit ihrem russischen Kollegen Sergej Lawrow ein weiteres Mal vor einer russischen Invasion der Ukraine gewarnt.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Die neue Regierung setzt nach Ansicht des neuen Vorsitzenden des Haushaltsausschusses im Bundestag, Ex-Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU), mit ihrem Nachtragshaushalt Deutschlands solide Haushaltspolitik aufs Spiel.

ÖLVORRÄTE USA

Die US-Rohöllagerbestände sind in der zurückliegenden Woche um 0,8 Millionen Barrel gefallen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 0,4 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 2,0 Millionen und bei Benzin ein Plus von 1,2 Millionen Barrel.

ALSTRIA OFFICE

geht davon aus, dass sich der Wert seines Immobilienportfolios zum Ende des Jahres nach ersten Indikationen auf rund 4,85 Milliarden Euro belaufen wird. Die daraus resultierenden Auswirkungen auf den Nettogewinn im Gesamtjahr 2021 bezifferte das Unternehmen mit 0,45 bis 0,50 Euro je Aktie.

SUEZ / VEOLIA

Die EU-Kommission hat die Übernahme von Suez durch Veolia Environnement unter der Auflage freigegeben, dass Veolia seine Verpflichtungszusagen vollständig umsetzt.

BOEING

ist auf dem besten Weg, seine Flugzeugauslieferungen in diesem Jahr im Vergleich zu 2020 mehr als zu verdoppeln.

TESLA

Das größte Pariser Taxi-Unternehmen will nach einem tödlichen Unfall vorerst keine Tesla-Autos des Typs Model 3 mehr einsetzen. Das Taxi-Unternehmen G7 erklärte am Dienstag, dass andere Modelle des Elektroautoherstellers allerdings weiterhin in der Flotte fahren würden.

