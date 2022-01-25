BERENBERG SENKT ZIEL FÜR AIR FRANCE-KLM AUF 3,25 (3,60) EUR - 'SELL'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR IAG AUF 180 (200) PENCE - 'HOLD'BERENBERG HEBT VAT GROUP AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 475 (445) CHFJEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 79 (72) EUR - 'BUY'JPMORGAN SENKT GREEN HYDROGEN SYSTEMS AUF 'UNDERWEIGHT' (N) - ZIEL 28 (42) DKKJPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ITM POWER AUF 410 (500) PENCE - 'NEUTRAL' JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR NEL ASA AUF 10 (13) NOK - 'UNDERWEIGHT'LIBERUM SENKT NOVO NORDISK AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 570 DKKODDO BHF HEBT PUBLICIS AUF 'OUTPERFORM'ODDO BHF SENKT WPP AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) RBC SENKT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY.COM AUF 60 (66) EUR - 'SECTOR PERFORM'RBC HEBT THG HOLDING AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 500 PENCE BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR MTU AUF 240 (241) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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