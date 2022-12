EQS-News: Siltronic AG / Schlagwort(e): Personalie

Pressemitteilung Siltronic AG Einsteinstraße 172 81677 München www.siltronic.com Aufsichtsrat beruft Dr. Michael Heckmeier zum künftigen Vorstandsvorsitzenden der Siltronic AG München, 20. Dezember 2022 - Der Aufsichtsrat der Siltronic AG hat Dr. Michael Heckmeier zum künftigen Vorstandsvorsitzenden bestellt. Er folgt auf Dr. Christoph von Plotho (67), der seit 2010 das Unternehmen als Vorstandsvorsitzender führt und in den Ruhestand treten wird. Michael Heckmeier wird spätestens zum 1. Juli 2023 seine Tätigkeit aufnehmen und ist zunächst für drei Jahre bestellt. "Wir freuen uns sehr, Ihnen mit Herrn Dr. Michael Heckmeier einen erfahrenen Nachfolger für Herrn Dr. Christoph von Plotho vorstellen zu können", sagt Dr. Tobias Ohler, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Siltronic AG. "Michael Heckmeier hat als promovierter Physiker fast 25 Jahre für die Merck KGaA gearbeitet. Nach Positionen in den Bereichen R&D, Innovation, New Ventures in Deutschland und England leitet er seit 2017 als Executive Vice President das Display Solutions Geschäft. Er ist international hoch erfahren und kennt die asiatischen Märkte sehr gut. Michael Heckmeier wird die Siltronic AG als Vorstandsvorsitzender mit weiterhin großem Erfolg in die Zukunft führen." "Christoph von Plotho danken wir sehr herzlich für seine herausragende Arbeit an der Spitze von Siltronic. In den vergangenen 12 Jahren hat er die Erfolgsgeschichte der Siltronic maßgeblich geprägt und wird ein starkes Fundament für künftige Generationen hinterlassen. Unter seiner Führung wurde Siltronic im Jahr 2015 erfolgreich an die Börse gebracht, die operative Performance und die Profitabilität des Unternehmens hat sich signifikant verbessert und Siltronic hat sich zu einem der Technologieführer im Wafermarkt entwickelt. Im Jahr 2021 wurde zudem der Bau einer neuen Fabrik in Singapur beschlossen. Das Unternehmen hat Christoph von Plotho sehr viel zu verdanken, seine Leistung verdient unseren höchsten Respekt und Anerkennung.", so Dr. Tobias Ohler weiter. Dr. Christoph von Plotho Der promovierte Chemiker, geboren 1955, wurde 2010 als Vorstandsvorsitzender in den Vorstand der Siltronic AG berufen. Zuvor war er 26 Jahre in unterschiedlichen leitenden Positionen in verschiedenen Geschäftsbereichen bei der Wacker Chemie AG beschäftigt. Dr. Michael Heckmeier Dr. Michael Heckmeier, 1967 geboren, studierte Mathematik und Physik und promovierte im Fachbereich Physik an der Universität Konstanz. In seiner Berufslaufbahn bei Merck arbeitete er seit 1998 in verschiedenen Positionen im Bereich Liquid Crystals, verantwortete ein Programm für Materialentwicklung und die Abteilung New Business, übernahm 2015 die globale Business Unit Pigment & Cosmetics und leitet seit 2017 als Executive Vice President das globale Display Solutions Geschäft. Kontakt: Verena Stütze Vice President Investor Relations & Communications Tel.: +49 (0)89 8564 3133 E-Mail: investor.relations@siltronic.com Unternehmensprofil: Als einer der führenden Waferhersteller ist Siltronic global ausgerichtet und unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Halbleiterindustrie und die Basis für Chips in allen Anwendungsbereichen der Elektronik - von Computern über Smartphones bis hin zu Elektroautos und Windkraftanlagen. International und kundennah setzt das Unternehmen konsequent auf Qualität, Präzision, Innovation und Wachstum. Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.300 Mitarbeiter weltweit und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind in den beiden Börsenindices MDAX und TecDAX vertreten.

