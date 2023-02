EQS-News: hGears AG / Schlagwort(e): Personalie

hGears AG Konzern: Sven Arend übernimmt heute das Amt des Vorstandsvor-sitzenden (CEO) Schramberg, 1. Februar 2023 - Wie bereits angekündigt, wird der am 28. Dezember 2022 durch den Aufsichtsrat neu ernannte Vorstandsvorsitzende (CEO) von hGears, Sven Arend, heute sein Amt antreten und Pierluca Sartorello ersetzen. Sven Arend begann seine berufliche Laufbahn in der Automobilsparte von ThyssenKrupp und leitete mehrere Unternehmen, darunter Berco S.p.A. und die Brink Group, wo er als CEO tätig war. Seine nachgewiesene Erfolgsbilanz in den Bereichen operatives Management, Globalisierung von Produktionskapazitäten, Marketing, Strategie und M&A in wachsenden globalen multikulturellen Organisationen bringt der Gruppe tiefgreifende und relevante Erfahrung. Der Aufsichtsratsvorsitzende der hGears AG, Volker Stauch, kommentierte: "Wir freuen uns, Sven ab heute offiziell an Bord zu haben, um auf den bisherigen Errungenschaften von hGears aufbauen zu können. Er bringt nachgewiesene strategische und operative Erfahrung mit und verfügt über eine ausgezeichnete Erfolgsbilanz in internationalen Organisationen, vor allem auch in Asien und Italien. Er ist die ideale Person, um die operative Exzellenz voranzutreiben und das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase zu führen." Sven Arend kommentierte: "Ich freue mich, dass ich die Leitung von hGears mit seinen vielen Wachstumschancen, vor allem im Bereich e-Mobilität, übernehmen kann. Gerne werde ich eng mit dem Management-Team und allen Mitarbeitern zusammenarbeiten, um die Position von hGears als bevorzugten Partner für unsere geschätzten Kunden zu stärken und weiteren Wert für unsere Stakeholder zu schaffen." Volker Stauch, Vorsitzender des Aufsichtsrates, fuhr fort: "Wir danken Pierluca Sartorello für seinen bedeutenden Beitrag, den er in den vergangenen Jahren für hGears geleistet hat. Bei der Zusammenführung der mG miniGears S.p.A., Padua, und der Herzog GmbH, Schramberg, zum Konzern in 2015 und beim Börsengang im Mai 2021, spielte Pierluca eine Schlüsselrolle. Die Wachstumsstrategie von hGears, die auf der anhaltend starken globalen Expansion der E-Mobilität basiert, ist das Ergebnis von Pierlucas unternehmerischer Vision und seinem Engagement." Pierluca Sartorello fügte hinzu: "Es war ein Privileg, hGears in den letzten acht Jahren zu leiten. Während dieser Zeit hatte ich das Glück, mit vielen talentierten Menschen zusammenzuarbeiten, die sich alle für den Erfolg des Unternehmens eingesetzt haben. Ich bin sehr stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben, und ich habe großes Vertrauen in Sven als meinen Nachfolger." Contact Christian Weiz Head of Investor Relations hGears AG Brambach 38 78713 Schramberg T: +49 (7422) 566 222 E: christian.weiz@hgears.com Über hGears hGears ist ein globaler Hersteller von funktionskritischen Hochpräzisionsgetriebeteilen und -komponenten mit Schwerpunkt auf Produkten für e-Mobilität. Der strategische Fokus des Unternehmens liegt auf dem Geschäftsbereich e-Mobility. Die Produkte umfassen Zahnräder, Wellen und andere funktionskritische Komponenten, die in elektrischen Antriebssystemen für e-Bikes sowie in Elektro- und Hybridfahrzeugen (EHV) eingesetzt werden. Im Bereich e-Bikes ist die hGears AG europäischer Marktführer bei der Lieferung von Hochpräzisionsgetriebeteilen und -komponenten. Ihre Teile sind in etwa zweieinhalb Millionen der insgesamt rund fünf Millionen im Jahr 2021 in Europa verkauften e-Bikes verbaut. Damit ist das Unternehmen gut aufgestellt, um von den dynamisch wachsenden Endmärkten für e-Bikes und EHVs zu profitieren. hGears hat drei verschiedene Geschäftsbereiche, für die es Hochpräzisionskomponenten entwickelt und fertigt: e-Mobility, e-Tools und Conventional (d.h. Premium- und Luxusautos, Motorräder und industrielle Anwendungen). hGears vereint über 60 Jahre Erfahrung in hochentwickelter zerspanender Stahlverarbeitung und modernster Sintermetallproduktion. Damit ist es eines der wenigen Unternehmen weltweit, das seinen Kunden beide Verfahren anbieten kann. In seiner Rolle als Co-Entwickler arbeitet hGears mit seinen Kunden in der Komponentenentwicklung zusammen, um technologisch optimale Lösungen zu finden, die den jeweiligen Kundenspezifikationen entsprechen. hGears' Blue-Chip-Kundenstamm umfasst eine Reihe von großen Zulieferern (Tier 1) sowie Erstausrüster (OEMs). Das Unternehmen profitiert von langjährigen, stabilen und nachhaltigen Beziehungen zu seinen Kunden, wobei viele Schlüsselkunden bereits seit über 15 Jahren beliefert werden. hGears hat seinen Hauptsitz in Schramberg, Deutschland, und agiert weltweit mit Produktionsstätten in Schramberg, Deutschland, Padua, Italien und Suzhou, China. Besuchen Sie hGears im Internet unter: www.hgears.com

