Nachlese Podcast Montag: Audio Link zur Folge https://audio-cd.at/page/podcast/3966/ , alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - Börsepeople-Aufsteiger(in) des Tages: 17 (18) S1/09: Diana Neumüller-Klein (01.08.22) - in Folge S4/03 geht es um Do&Co auf All-time-High-Niveau, um spannende News bzw. 600 Mio. rund um den Immobilienentwickler 6B47, der Investoren sucht. Und: Ich trauere um Jens Tschebull, er hatte mich Quereinsteiger beim WirtschaftsBlatt seinerzeit immer wieder gecoacht und mir u.a. folgendes attestiert: "Sie können zwar überhaupt nicht schreiben, aber ich bin überzeugt, dass die Leute das lesen wollen, was Sie zu sagen haben". Also Schreiberei-Watschn, inhaltliches Lob und irgendwie Vorbote für die heutige Podcast-Liebe ....

