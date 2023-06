Der kanadische Explorer Platinex Inc. (CSE PTX / WKN A0MVNG) macht einen wichtigen Schritt in der Erkundung seines Kupfer-, Nickel-, Platin- und Palladium- sowie Goldprojekts W2 im sogenannten Ring of Fire von Ontario.Wie die Gesellschaft von CEO Greg Ferron soeben mitteilte, hat die 100% Platinex-Tochter Endurance Elements Inc. jetzt vom Bergbauministerium Ontarios die Explorationsgenehmigungen für zwölf Bohrstandorte im westlichen und mittleren ...

