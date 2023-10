Ist es zu spät, PEPE zu kaufen? Pepe Coin steigt, während Meme Kombat 650.000 $ erreicht

Der breite Kryptomarkt notiert bei Redaktionsschluss etwas fester. Der Pepe Coin steigt stärker als der marktbreite Durchschnitt. Damit summieren sich die Kursgewinne in den letzten sieben Tagen wieder auf 3 %. Der Abwärtsdruck ließ zuletzt nach, die Verkaufsdynamik ist überschaubar.

Damit stellen sich wieder mehr Trader die Frage, ob es wirklich zu spät ist, PEPE zu kaufen. Könnte der Pepe Coin weiter crashen oder ist bei einer Marktkapitalisierung von rund 270 Millionen $ die Bodenbildung vollendet, sodass sich hier eine attraktive Einstiegschance ergibt?

Während der Pepe Coin Kurs also moderat steigt und sich zumindest die Abwärtsdynamik abgeschwächt hat, stellte sich das Momentum bei Meme Kombat zuletzt sogar etwas bullischer dar. Denn das Marktsegment der Meme-Coins bleibt dynamisch. Ständig allokieren Trader ihr Kapital neu und wenden sich neuen Chancen zu. Möglicherweise könnte statt PEPE schon bald MK einen viralen Hype erleben.

Betrachten wir also den Status quo bei Pepe Coin und Meme Kombat.

Pepe Coin steigt um 2 %: Bodenbildung erfolgreich?

Der Pepe Coin stieg in den letzten 24 Stunden um 2 %. Damit summieren sich die Kursgewinne in der vergangenen Woche auf rund 3,5 %. Im letzten Monat stieg der Pepe Coin Kurs sogar um 12 %. Dennoch verharrt der Pepe Coin rund 84 % unter dem Rekordhoch. Damit gibt es jetzt zwar eine kräftige Gegenbewegung, obgleich der mittelfristige Abwärtstrend intakt ist. Das Handelsvolumen lag in den letzten 24 Stunden bei 80 Millionen $ und stieg um sogar 70 % an. Ist die Bodenbildung also vollendet?

Das Chartbild ist weiterhin eingetrübt. Eine Bodenbildung könnte der Pepe Coin vollenden, wenn er über 0,00000080 $ steigt. Bis dahin können sich kurzfristige Erholungen auch immer wieder gegenteilig darstellen. Denn zuletzt wurden diesbezügliche Aufwärtsbewegungen tendenziell schnell abverkauft.

Vorsicht! Pepe Coin bleibt ein High-Risk-Investment

Der Pepe Coin, der im Frühjahr 2023 das stärkste Meme-Phänomen mit viralem Potenzial war, bleibt trotz abnehmendem Abwärtsdruck ein hochriskantes Investment. Eine klare Trendwende ist noch nicht in Sicht. Bei einer Marktkapitalisierung von 270 Millionen Dollar für einen Meme-Coin ohne erkennbaren Nutzen besteht natürlich weiteres Abwärtspotenzial.

Ein Schlüsselelement für die zukünftige Entwicklung von Pepe Coin bleibt die Community sein. Das Engagement und der Glaube dieser Gemeinschaft werden darüber entscheiden, ob sie Pepe treu bleibt oder schnell zu einem neuen Meme-Coin fliehen. Historisch gesehen haben viele Meme-Coins nach ihrem initialen Hype nicht ihren kompletten Wert verloren, doch ihre Liquidität und das Handelsvolumen gingen erheblich zurück, und die Marktdynamik schwächte sich ab. Dies könnte auch das zukünftige Schicksal des Pepe Coins sein.

PEPE Alternative: 10x Meme-Coin Meme Kombat explodiert auf 650.000 $

Alte Meme-Coins gehen (oder verlieren an Wert), neue Meme-Projekte kommen (und generieren Nachfrage). Nun könnte Meme Kombat (MK) ein solcher Meme-Coin mit Potenzial sein - denn hinter dem Projekt steht eine virale Vision.

Die Idee, verschiedene Meme-Figuren in einer Kampfarena antreten zu lassen, verleiht dem Meme-Coin-Konzept eine frische und innovative Wendung. Statt sich auf einzelne, möglicherweise überholte Meme-Konzepte zu konzentrieren, bietet diese Arena eine Plattform, auf der beliebte Figuren wie Pepe Coin, Doge, Shiba Inu und Floki in einem unterhaltsamen Wettkampf gegeneinander antreten. Damit entsteht nicht nur ein unterhaltsames Narrativ, sondern das Konzept dürfte auch jede existierende Meme-Community ansprechen und vereinen.

Dieser Ansatz könnte die Basis für einen neuen Meme-Coin schaffen, der durch seine Universalität und Anspielung auf mehrere Memes gleichzeitig, eine breite und engagierte Anhängerschaft gewinnen könnte.

Zugleich fusioniert der neue Meme-Coin das Gaming-Erlebnis mit dem Reiz des Glücksspiels. Damit spricht Meme Kombat drei florierende Krypto-Bereiche an: Meme-Coins, Gaming und Wetten. Durch die Einbindung von Web3-Technologie ermöglicht können die Nutzer auf die Ergebnisse der Duelle zwischen den Meme-Charakteren setzen. Die Plattform bietet den Stakern aktuell eine beeindruckende 112 % Jahresrendite. Dieser Ertrag resultiert aus dem Plan des Projekts, 30 % des Token-Volumens für Staking und Belohnungen zu reservieren.

Wer auf Meme-Coins steht, passives Einkommen mag und zugleich noch die Faszination des Glücksspiels kennt, könnte im Oktober 2023 einen Blick auf den neuen Meme-Coin MK werfen.

