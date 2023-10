DJ PTA-News: AdrenoMed AG: Einladung zur virtuellen ordentlichen Hauptversammlung

Hennigsdorf (pta/23.10.2023/15:30) - AdrenoMed AG; Hennigsdorf

Wir laden unsere Aktionäre ein zur virtuellen ordentlichen Hauptversammlung der AdrenoMed AG (nachfolgend auch die " Gesellschaft") am Dienstag, den 28. November 2023 um 17:00 Uhr (mitteleuropäische Winterzeit - "MEZ").

Der Vorstand hat beschlossen, dass die Hauptversammlung ausschließlich als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft) abgehalten wird. Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes sind die Räume der Kanzlei K&L Gates LLP, Markgrafenstraße 42 in 10117 Berlin.

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können sich im Wege der elektronischen Kommunikation zur virtuellen Hauptversammlung zuschalten. Die virtuelle Hauptversammlung wird in voller Länge für alle im Aktienregister eingetragene Aktionäre in Bild und Ton live über eine Videokonferenz übertragen.

TAGESORDNUNG

Die Tagesordnung der Hauptversammlung lautet wie folgt:

Tagesordnungspunkt 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2022 und des Berichts des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der AdrenoMed AG zum 31. Dezember 2022 am 18.Oktober 2023 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss festgestellt. Der festgestellte Jahresabschluss und der Bericht des Aufsichtsrates sind der Hauptversammlung vorzulegen, ohne dass es einer Beschlussfassung bedarf.

Der festgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 und der Bericht des Aufsichtsrats liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme aus. Die Unterlagen werden den Aktionären auf Wunsch auch zugesandt.

Tagesordnungspunkt 2 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands, die im Geschäftsjahr 2022 amtiert haben, den Herren Dr. Andreas Bergmann, Dr. Jens Zimmermann und Dr. Richard Jones, für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats, die im Geschäftsjahr 2022 amtiert haben, Herrn Dr. Bernd Wegener, Frau Dr. Priyanka Belawat, Frau Dr. Ute Kilger, Herrn Dr. Metod Miklus, Herrn Dr. Gerald Möller, Herrn Dr. Rainer Strohmenger und Herrn Prof. Dr. Erich Schlick, für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 4 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Berlin zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 zu bestellen.

Weitere Angaben und Hinweise

Der Vorstand hat beschlossen, die Hauptversammlung gemäß § 14.6 der Satzung der Gesellschaft als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abzuhalten. Dies führt zu Modifikationen in den Abläufen der Hauptversammlung und bei den Rechten der Aktionäre. Die gesamte Hauptversammlung wird für Aktionäre vollständig in Bild und Ton über eine Videokonferenz übertragen. Eine physische Teilnahme der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft) ist ausgeschlossen. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten erfolgt ausschließlich durch Vollmachts- und Weisungserteilung an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter.

Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung

Die gesamte Hauptversammlung kann von den Aktionären über die Bild- und Tonübertragung im Wege der Videokonferenz verfolgt werden. Die Aktionäre erhalten per E-Mail die Zugangsdaten zu der Videokonferenz übersandt. Aktionäre können sich dort einwählen und am Tag der Hauptversammlung ab 17:00 Uhr (MEZ) auf die Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung zugreifen. Die Stimmabgabe per elektronischer Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erfordern die fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und eine Anmeldung in der Videokonferenz mit den per E-Mail mitgeteilten Zugangsdaten.

Anmeldung und Ausübung des Stimmrechts

Zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre selbst oder durch Bevollmächtigte - berechtigt, die sich bei der Gesellschaft rechtzeitig vor der Hauptversammlung anmelden. Die Anmeldung zur Hauptversammlung muss der Gesellschaft jeweils mindestens vier Tage vor der Hauptversammlung, das heißt spätestens bis zum Beginn des 23. November 2023 (24:00 Uhr MEZ) per E-Mail unter der Adresse hv@adrenomed.com in deutscher oder englischer Sprache zugehen. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer im Aktienregister eingetragen ist.

Ausübung des Stimmrechts durch Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Zur Ausübung des Stimmrechts müssen dem Stimmrechtsvertreter Vollmacht sowie ausdrückliche und eindeutige Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu jedem relevanten Tagesordnungspunkt erteilt werden. Soweit eine ausdrückliche und eindeutige Weisung fehlt, wird sich der Stimmrechtsvertreter für den jeweiligen Abstimmungsgegenstand der Stimme enthalten. Sollte zu einem Gegenstand der Tagesordnung eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hierzu erteilte Weisung für jeden einzelnen Unterpunkt. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Aufträge zu Wortmeldungen, zum Stellen von Fragen, Anträgen oder Wahlvorschlägen, oder zur Erklärung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse wird er nicht entgegennehmen. Auch zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ist eine fristgerechte Anmeldung erforderlich.

Die Vollmacht an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bedarf ebenso wie die Erteilung von Weisungen der Textform (§ 126b BGB). Vollmacht und Stimmrechtsweisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können unter Verwendung des den Aktionären per E-Mail übersandten Vollmachts- und Weisungsformulars erteilt werden. Wenn Sie das Vollmachts- und Weisungsformular verwenden, ist dieses ausschließlich an die nachfolgende Postanschrift oder E-Mail-Adresse zu übermitteln:

AdrenoMed AG Neuendorfstraße 15A 16761 Hennigsdorf

hv@adrenomed.com

Aus organisatorischen Gründen muss der postalische Eingang dort bis spätestens 27. November 2023, 24:00 Uhr (MEZ), (Datum des Eingangs) zugehen.

Bevollmächtigung eines Dritten zur Ausübung des Stimmrechts und sonstiger Rechte

Aktionäre können ihr Stimmrecht und sonstige Rechte in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Auch Bevollmächtigte können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Bevollmächtigte Dritte können das Stimmrecht ihrerseits durch Vollmacht und Weisung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben (siehe oben). Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von ihnen zurückweisen. Auch im Fall einer Stimmrechtsvertretung ist eine fristgerechte Anmeldung erforderlich.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB).

Aktionäre können für die Vollmachtserteilung das ihnen per E-Mail übersandte "Vollmachts- und Weisungsformular" benutzen. Möglich ist aber auch, dass Aktionäre eine gesonderte Vollmacht ausstellen.

Die Erteilung der Vollmacht kann gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber der Gesellschaft erfolgen. Unbeschadet eines anderweitigen, nach dem Gesetz zulässigen Wegs zur Übermittlung der Vollmacht bzw. des Nachweises über die Bestellung eines Bevollmächtigten an die Gesellschaft kann die Vollmacht auch per E-Mail an hv@adrenomed.com übermittelt werden.

Dieser Übermittlungsweg steht auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der Vollmacht erübrigt sich in diesem Fall. Auch der Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht und von Weisungen kann unbeschadet eines anderweitigen, nach dem Gesetz zulässigen Wegs zur Übermittlung, per E-Mail unmittelbar der Gesellschaft gegenüber erklärt werden.

Am Tag der virtuellen Hauptversammlung können Vollmachten und Weisungen ausschließlich per E-Mail unter Nutzung der E-Mail-Adresse hv@adrenomed.com bis zum Beginn der Abstimmung abgegeben, geändert oder widerrufen werden. Erfolgt die Erteilung oder der Nachweis einer Vollmacht und von Weisungen oder deren Widerruf durch eine Erklärung gegenüber der Gesellschaft auf einem anderen Übermittlungsweg als dem vorgenannten Übermittlungsweg, so muss diese aus organisatorischen Gründen der Gesellschaft bis 27. November 2023, 24:00 Uhr (MEZ), (Datum des Eingangs) zugehen. Eine Übermittlung an die Gesellschaft per E-Mail an die E-Mail-Adresse hv@adrenomed.com ist auch bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung noch möglich.

Recht zur Einreichung von Stellungnahmen gemäß §§ 118a Absatz 1 Satz 2 Nr. 6, 130a Absatz 1 bis 4 AktG

