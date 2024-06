Bitcoin auf der Suche nach dem neuen Support

Bitcoin hat nach einem fehlgeschlagenen Versuch, die 71.000-Dollar-Marke zu durchbrechen, einen Rückschlag erlitten. Diese Entwicklung weckt Bedenken, dass der Token niedrigere Unterstützungsniveaus zwischen 64.000 und 65.000 Dollar testen könnte. Diese Preisschwankung fällt mit bevorstehenden wichtigen wirtschaftlichen Ereignissen zusammen, insbesondere der Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) und der Veröffentlichung der Verbraucherpreisindexdaten (CPI), die erhebliche Auswirkungen auf die Marktdynamik haben dürften.

Bitcoin Kanal ist schon recht breit, Quelle: www.tradingview.com

Experte gibt Meinung ab

Der renommierte Analyst Michael van de Poppe hat zu Bitcoins jüngstem Preisrückgang Stellung genommen und erklärt, dass dies eine typische Marktreaktion auf das Scheitern an Widerstandsniveaus sei. Wenn ein Vermögenswert wie Bitcoin eine starke Widerstandsmarke nicht überwinden kann, kommt es häufig zu einem Rücksetzer, da Anleger Gewinne mitnehmen und sich die Marktstimmung entsprechend anpasst. Das Scheitern an der 71.000-Dollar-Marke führte zu Bitcoins Abwärtsbewegung.

Van de Poppe erwartet, dass Bitcoin im Bereich von 64.000 bis 65.000 Dollar entscheidende Unterstützung finden wird. Diese Zone könnte als Boden fungieren und weitere Kursverluste verhindern.

https://x.com/CryptoMichNL/status/1800434039821570123

Die Fähigkeit von Bitcoin, dieses Unterstützungsniveau zu halten, wird ein wichtiger Indikator für die kurzfristigen Marktchancen sein. Wenn es gelingt, dieses Niveau zu verteidigen, könnte dies darauf hinweisen, dass der Markt bereit ist, sich zu stabilisieren und den jüngsten Abwärtstrend möglicherweise umzukehren.

Zeitpunkt ist ausschlaggebend

Der Zeitpunkt einer möglichen Umkehrung ist besonders wichtig angesichts der bevorstehenden FOMC-Sitzung und der Veröffentlichung der CPI-Daten. Die Ergebnisse der FOMC-Sitzung, insbesondere in Bezug auf geldpolitische Entscheidungen, können tiefgreifende Auswirkungen auf die Finanzmärkte, einschließlich des Kryptowährungssektors, haben. Anleger werden aufmerksam beobachten, ob es Änderungen bei den Zinssätzen und anderen politischen Maßnahmen gibt, die die Marktliquidität und Investitionsrichtungen beeinflussen könnten.

Gleichzeitig wird die Veröffentlichung der CPI-Daten, die die Inflation verfolgen, genau unter die Lupe genommen. Hohe Inflationswerte können die geldpolitischen Entscheidungen der Federal Reserve beeinflussen und damit die breiteren Finanzmärkte betreffen. Diese Inflationsdaten sind für Anleger von großer Bedeutung, da sie die Kaufkraft beeinflussen und Anpassungen in den Investitionsstrategien erfordern können.

Hier zum 99Bitcoins Token

99Bitcoins bringt eigenen Token auf den Markt

Jetzt in den 99Bitcoins Presale einsteigen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.