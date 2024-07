Weder Solana noch Ethereum: Diese Kryptos haben die meisten aktiven Nutzer

Die Metrik der Daily Active User (DAU) ist entscheidend für die Bewertung der Nutzung und Beliebtheit einer Blockchain. Diese gibt Aufschluss darüber, wie viele einzigartige Benutzer täglich aktiv sind, was selbstredend ein Indikator für das Interesse und die Akzeptanz der Plattform ist. Viele Krypto-Fans gehen davon aus, dass Blockchains wie Solana oder Ethereum in dieser Kennzahl dominieren, da sie zu den bekanntesten und am häufigsten genutzten Plattformen im Kryptowährungssektor gehören.

Doch Daten zeigen ein anderes Bild: Welche Kryptos haben also im Jahr 2024 die meisten Nutzer?

Diese drei Blockchains haben die meisten Nutzer

Die folgende Metrik zeigt eine überzeugende Entwicklung bei anderen Blockchains. Traditionell führt TRON hier diese Metrik an, mit 1,9 Millionen Daily Active Users. Auf Platz 2 folgt Polygon mit 1,3 Millionen Nutzern, während danach sogar noch Ronin mit 980.000 Daily Active Users kommt, die führende Gaming-Blockchain. Solana und Ethereum landen erst im Anschluss auf den folgenden Plätzen.

Das sagt die Metrik DAU aus

Die Metrik der Daily Active User (DAU) einer Blockchain zeigt die Anzahl der eindeutigen Benutzer, die täglich auf der Blockchain aktiv sind. Diese Metrik ist wichtig, da sie ein Indikator für die Nutzung und das Interesse an der Blockchain ist. Eine hohe Anzahl von DAUs deutet auf eine starke Benutzerbasis hin, was für das Wachstum und die Akzeptanz der Blockchain von entscheidender Bedeutung ist.

Jedoch kann diese Metrik auch irreführend sein. Zum einen können die DAUs durch automatisierte Bots oder mehrfachen Konten eines einzelnen Nutzers künstlich erhöht werden. Zum anderen gibt die DAU-Metrik keinen Aufschluss über die Qualität der Aktivitäten - ob es sich um wertschöpfende Transaktionen oder nur triviale Interaktionen handelt.

Daher sollte die DAU-Metrik immer im Kontext mit anderen Metriken betrachtet werden, wie zum Beispiel der Anzahl und dem Volumen der Transaktionen, der Anzahl der Smart Contracts oder dem Total Value Locked. Nur eine ganzheitliche Analyse liefert ein umfassendes Bild über die tatsächliche Nutzung und das Potenzial einer Blockchain.

Sonderfall Ethereum: Das Layer-2-Ökosystem boomt

Ethereum stellt hier übrigens einen Sonderfall dar, da die Entwickler beschlossen haben, die Skalierung über Layer-2 (L2) Blockchains zu erreichen, die unabhängig vom Mainnet ausgeführt werden. Diese L2-Lösungen entlasten das Hauptnetzwerk und ermöglichen schnellere und günstigere Transaktionen. Nutzer auf den L2-Netzwerken tragen dennoch zur Gesamtaktivität des Ethereum-Ökosystems bei, da viele Transaktionen letztendlich auf dem Mainnet abgewickelt werden.

Wenn man die DAUs der L2-Blockchains mit denen des Mainnets zusammenzählt, wäre Ethereum nach dieser Metrik dann sogar führend. Dieses gemeinsame Ökosystem aus Mainnet und L2 schafft eine vielseitige und skalierbare Plattform, die es ermöglicht, eine hohe Anzahl an Nutzern effizient zu bedienen und gleichzeitig die Dezentralisierung und Sicherheit zu bewahren.

Ein gutes Beispiel für das massive Wachstum in diesem Sektor ist die Coinbase-Layer-2 Base, die zuletzt ihre Aktivität in 2024 mehr als verzehnfachte. Die Adoption von Krypto und Ethereum schreitet also voran, auch und gerade via Layer-2-Technologie.

Base L2 activity is up 10x in 2024.



