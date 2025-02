DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Glänzende Aussichten dank Wasserversorgung von Goldminen

Frankfurt (pta/23.02.2025/09:00) - Der Goldpreis legte im vergangenen Jahr eine rasante Rekordfahrt hin und aktuell sieht es danach aus, dass sich diese 2025 fortsetzen könnte. Dies eröffnet nicht nur Goldminen, sondern auch deren Zulieferer gute Geschäftsperspektiven.

Goldminen haben hohen Wasserbedarf

Die Goldbranche war schon immer dafür bekannt, dass nicht nur durch Minen, sondern auch deren Versorgung mit wichtigen Waren und diversen Dienstleistungen Geld zu verdienen war. Wichtig zu wissen: Die konventionelle Goldgewinnung erfordert erhebliche Wassermengen für verschiedene Prozesse, insbesondere für das Vermahlen des Erzes und die anschließende Auslaugung mit Cyanid. Mit abnehmenden Erzgehalten in den Lagerstätten muss mehr Gestein verarbeitet werden, was den Wasserverbrauch zusätzlich erhöht. Außerdem haben sich Nassverfahren gegenüber Trockenverfahren technologisch und wirtschaftlich durchgesetzt, was ebenfalls zu einem höheren Wasserbedarf führt.

West-Australien war in den Jahren 2021/2022 der bedeutendste Goldproduzent Australiens und für 69 Prozent der geschätzten nationalen Produktion von 9,7 Millionen Unzen (301,21 Tonnen) verantwortlich. Besonders große Minen werden in Westaustralien von den Unternehmen Newmont Corp. (ISIN: US6516391066) und Northern Star Resources (ISIN: US6516391066) betrieben. Als eigenständige Region betrachtet, wäre der Bundesstaat Westaustralien somit der drittgrößte Goldproduzent weltweit, nach China und Russland.

Die Stadt Kalgoorlie-Boulder, bekannt für ihre bedeutenden Goldminen, liegt in einer ausgesprochen trockenen Region. Die dortigen klimatischen Bedingungen sind durch heiße Sommer und milde Winter mit relativ niedrigen Niederschlagsmengen gekennzeichnet. Dies stellt eine besondere Herausforderung für die Wasserversorgung dar, sowohl für die Bevölkerung als auch für die Industrie.

De.mem mit Niederlassung in Kalgoorlie

Um noch näher bei seiner westaustralischen Kundschaft zu sein, hat das auf Wassertechnologie spezialisierte Unternehmen De.mem (ISIN: AU000000DEM4) im vergangenen Jahr - in Ergänzung zur Präsenz in Perth - eine Niederlassung in Kalgoorlie eröffnet. Damit verfügt man auf dem fünften Kontinent mittlerweile über insgesamt sechs Standorte. In den vergangenen Jahren hat De.mem mit der Übernahme der Firmen Capic (2021) und Auswater (2024) sein Geschäft mit Unternehmen aus dem Bergbausektor ausgebaut.

Capic ist spezialisiert auf die Herstellung und Lieferung von Spezialchemikalien für die Wasser- und Abwasserbehandlung sowie für industrielle Prozesse. Das Unternehmen bietet Produkte wie Antiscalants, Membranreinigungsmittel und Prozesschemikalien an. In Perth betreibt das Unternehmen Produktionsstätten und bedient damit Kunden mit maßgeschneiderten chemischen Lösungen. Im Zuge der Übernahme bildet De.mem-Capic nun das Kernstück der Spezialchemie-Sparte von De.mem.

Auswater Systems bietet seinen Bergbau-Kunden vor allem Service-Dienstleistungen wie die Wartung und den Betrieb von Wasseraufbereitungsanlagen vor Ort. Ferner liefert die Firma auch kleinere Anlagen zur Trinkwasseraufbereitung bzw. Abwasserreinigung an seine Kunden. Zu den angebotenen Anwendungen gehören Entsalzung durch Umkehrosmose, Wasserfiltration, Wasserdesinfektion sowie Wasserenthärtung.

Nach Unternehmensangaben beliefert De.mem über seine Tochterfirmen zahlreiche Kunden aus dem Goldminensektor. Besonders interessant: Dieses Leistungsspektrum ist nicht ausschließlich auf Goldminen begrenzt, sondern für einen großen Teil der Bergbaubranche von Nutzen, schließlich spielt das "blaue Gold" bei vielen Unternehmen, die Rohstoffe fördern, eine wichtige Rolle.

De.mem ISIN: AU000000DEM4 http://www.demembranes.com/ Land: Australien

Links: https://www.dmp.wa.gov.au/Documents/About-Us-Careers/Stats_Digest_2021-22.pdf https://small-microcap.eu/de-mems-bedeutung-fuer-die-b-kunden-in-australien-niederlassung-in-kalgoorlie/

