Krypto News: ADA kurz vor der Kursexplosion? Spot ETF Antrag von Grayscale wurde anerkannt

Der Kryptomarkt konsolidiert sich und die Gesamtmarktkapitalisierung ist in den letzten 24 Stunden um 8 % gefallen. Der Bitcoin notiert derzeit bei 87.000 US-Dollar und ist damit weit von der wichtigen psychologischen Marke von 100.000 US-Dollar entfernt. Auch die Altcoins fallen. Ethereum verlor auf Wochensicht

10 %, XRP 13 % und Solana sogar 15 %.

Allerdings tut die derzeitige Marktkorrektur der Begeisterung der Vermögensverwalter für Krypto-Spot-ETF keinen Abbruch. Seit dem Regierungswechsel in den USA und dem damit einhergehenden Wechsel an der Führungsspitze der SEC wird die Behörde mit Spot-ETF-Anträgen förmlich überschwemmt. Nun steigt die Wahrscheinlichkeit, dass auch ADA, also der native Token von Cardano, einen eigenen Spot ETF bekommt.

SEC erkennt Antrag auf ADA Spot ETF an

Die NYSE reichte den Antrag auf den Grayscale-ADA-ETF am 24. Februar bei der SEC ein. Der Antrag muss deswegen von einer Börse eingereicht werden, weil es sich um eine Regeländerung für die Notierung und den Handel eines neuen Finanzprodukts handelt. Diese Änderungen müssen von der SEC genehmigt werden, bevor der ETF gelistet werden kann.

Als heißeste Kandidaten für den nächsten Spot ETF gelten Solana, XRP und Litecoin. Auch HBAR, der native Token von Hedera, hat gute Aussichten, unter anderem auch deswegen, weil der Coin nie als Wertpapier von der SEC klassifiziert wurde.

Jetzt kommt mit ADA also ein neuer potenzieller Spot ETF Player in die illustre Runde. Die Chancen sind durchaus da. Cardano ist ein etabliertes Blockchain Projekt und der ADA schon lange in den oberen Rängen der Krypto-Top-10. Allerdings gehen die aktuellen Marktentwicklungen auch nicht spurlos Cardano vorüber. Auf Wochensicht korrigierte ADA um 11 %. Der Coin notiert derzeit bei 0,6567 US-Dollar.

SEC *acknowledges* NYSE's 19b-4 filing to list & trade Grayscale Cardano ETF… pic.twitter.com/fKQ6u9YowH - Nate Geraci (@NateGeraci) February 24, 2025

