Exxon Mobile - XOM: 53 Millionen Tonnen CO2 sollen dauerhaft verschwinden!

Seitwärtsrange zwischen 160 und 165 USD!

JETZT treibt Exxon Mobile die Integration von Pioneer Natural Resources voran! Anleihen für rund 1.18 Milliarden USD zum Rückkauf angeboten!

Exxon Mobile (XOM) - US30233Q1085

Rückblick

Die Exxon-Mobile-Aktie bewegte sich im vergangenen Halbjahr zunächst überwiegend seitwärts und gab nach einem Zwischenhoch bei rund 163 USD im Mai bis auf etwa 135 USD Ende Juni nach, bevor eine kräftige Erholung einsetzte. Seit August hat sich der Kurs oberhalb von 155 USD etabliert und im September zeitweise bis knapp 170 USD zugelegt. Der 20er-EMA und der 50er-EMA drehten im Zuge der Erholung nach oben, wobei die Aktie zuletzt beide Durchschnitte zurückerobert hat und der 20er-EMA oberhalb des 50er-EMA verläuft.

Exxon-Mobile-Aktie: Chart vom 05.10.2026, Kürzel: XOM, Kurs: 164.00 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Das aktuelle Breakout-Setup bewegt sich in der Seitwärtsrange zwischen der Unterstützung um 160 USD und dem Widerstand bei etwa 165 USD, wobei sich Exxon Mobile nach dem jüngsten Rücksetzer wieder an die obere Begrenzung der Handelsspanne herangearbeitet hat. Gelingt der nachhaltige Ausbruch über 165 USD, könnte dies ein neues Kaufsignal liefern und den Weg zunächst in Richtung 170 USD und anschließend zum im Chart markierten Ziel bei rund 176 USD ebnen.

Mögliches bärisches Szenario

Scheitert Exxon Mobile erneut an der Marke von 165 USD und fällt anschließend unter die Unterstützung bei etwa 160 USD, wäre das Breakout-Setup negiert und die Aktie könnte wieder stärker unter Druck geraten. In diesem Fall würde zunächst der Bereich um 157 USD und darunter der 50er-EMA bei rund 160 USD als wichtige technische Unterstützung in den Fokus rücken, wobei ein nachhaltiger Bruch dieser Zone eine tiefere Korrektur begünstigen könnte. Bei einem Long-Trade könnten Trader einen Stop Loss knapp unter 160 USD setzen, da ein Bruch dieser Marke das bullische Szenario deutlich schwächen würde.

Meinung

Exxon Mobil ist ein 1999 aus der Fusion von Exxon und Mobil entstandener US-amerikanischer Energiekonzern mit Hauptsitz in Spring, Texas. Das Unternehmen zählt zu den größten integrierten Öl- und Gaskonzernen der Welt und ist entlang der gesamten Wertschöpfungskette aktiv, von der Exploration und Förderung von Erdöl und Erdgas über Raffinerien und den Vertrieb von Kraftstoffen und Schmierstoffen bis hin zur Chemieproduktion und CO2-Abscheidung. In Texas wurde das sogenannte Rose-Projekt zur unterirdischen Speicherung von CO2 genehmigt, für das Exxon Mobil mehr als 5 Milliarden USD investieren will. Über ein rund 900 Meilen langes Pipeline-Netz sollen dabei industrielle CO2-Emissionen zu drei Injektionsbohrungen transportiert und über 13 Jahre insgesamt rund 53 Millionen Tonnen CO2 dauerhaft gespeichert werden. Das Projekt stärkt das Geschäft mit Carbon Capture and Storage, das Exxon Mobil neben Wasserstoff und Biokraftstoffen als Wachstumsfeld im Bereich emissionsärmerer Technologien ausbaut. Parallel treibt der Konzern die Integration von Pioneer Natural Resources voran und hat Anleihen des übernommenen Unternehmens im Volumen von rund 1.18 Milliarden USD zum Rückkauf angeboten, um die Verschuldung und künftige Zinslast zu reduzieren. Bei Rückenwind vom Ölmarkt könnte es sich lohnen, die Exxon-Mobile-Aktie für einen Swingtrade bis kurz vor den Quartalszahlen am 30. Oktober ins Depot zu legen.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 668.88 Mrd. USD

Meine Meinung zu Exxon Mobile ist bullisch

Quellennachweis: https://www.boerse-express.com/news/articles/exxon-mobil-aktie-5-milliarden-projekt-fuer-co2-speicherung-genehmigt-947514

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 06.10.2026

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In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil eine eng verbundene Person Positionen in Exxon Mobile hält.

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