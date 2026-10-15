

EQS-Media / 15.10.2026 / 12:47 CET/CEST

Durch den strategischen Wandel von einer Influencer-Agentur zum spezialisierten KI-AdTech-Anbieter adressiert BrandPilot AI den über 100 Milliarden USD schweren Markt für digitale Werbung. Die proprietäre Plattform schützt Werbebudgets forensisch vor Bot-Traffic und Ineffizienzen. Das kanadische Unternehmen BrandPilot AI (CSE: BPAI, WKN: A40FP4, ISIN: CA1053241073) agiert als spezialisierte Kontrollinstanz im automatisierten, 740 Milliarden USD schweren globalen Werbemarkt. Da Werbebudgets zunehmend intransparent über KI-gestützte Algorithmen ausgespielt werden, deckt das Unternehmen mit Sitz in Toronto gezielt Klickbetrug und Bot-Traffic auf. Forensische KI-Werkzeuge stoppen die Milliarden-Verschwendung Jährlich gehen über 100 Milliarden USD an Werbebudgets durch automatisierte Ineffizienzen verloren. Angeführt wird dieser Verlust durch künstlichen Bot-Traffic und gezielten Klickbetrug, gefolgt von technologischen Manipulationen wie Domain Spoofing, Ad Stacking und Pixel Stuffing. Bis 2035 sollen Schätzungen zufolge sogar bis zu 80 % des gesamten Internetverkehrs von KI-Agenten erzeugt werden, was den Bedarf für eine unabhängige Validierung von Werbeausgaben drastisch ansteigen lässt. BrandPilot AI bekämpft dieses Problem mit drei technologischen Säulen, bei denen das Kernprodukt AdAi Kampagnen auf unproduktive Suchausgaben analysiert und forensische Beweise für Erstattungsansprüche direkt bei den großen Werbeplattformen wie Google liefert. Das im März 2026 eingeführte ClickRadar identifiziert parallel dazu automatisierte Verhaltensmuster von Bot-Netzwerken, während das im November 2025 gestartete SearchIQ die Sichtbarkeit und Wettbewerbsposition von Marken innerhalb generativer KI-Suchsysteme überwacht und steuert. Performance-basiertes Geschäftsmodell sorgt für extrem hohe Kundenbindung Beim Vergütungsmodell setzt BrandPilot AI auf ein hochgradig skalierbares, erfolgsbasiertes System, bei dem das Unternehmen anstelle starrer Vorabgebühren direkt an den tatsächlich zurückgewonnenen Budgets partizipiert. Bei einem kanadischen Finanzdienstleister liegt diese Erfolgsbeteiligung beispielsweise je nach monatlichem Rückgewinnungsbetrag zwischen 10 und 25 %, was flexibel durch monatliche SaaS-Abonnements für das laufende Reporting ergänzt wird. Dass dieser Ansatz funktioniert, belegt eine Fallstudie im Telekommunikationssektor, bei der innerhalb von 90 Tagen rund 182.000 USD über Googles offiziellen Invalid-Traffic-Prozess zurückgeholt und die Kosten pro Klick drastisch gesenkt wurden. Das Resultat dieses messbaren Mehrwerts spiegelt sich in einer herausragenden Trial-to-Contract-Quote von über 80 % beim Übergang von der Testphase in Festverträge wider. Blue-Chip-Kunden und Verdopplung der Umsatzpipeline in Europa Die Vertriebsstrategie greift vor allem bei Großkonzernen und Agenturen, zu denen bereits ein Fortune-50-Gesundheitskonzern, eine US-Hochschule sowie namhafte Finanzdienstleister gehören. Besonderes Augenmerk verdient dabei die Expansion mit einem globalen Luxuskonzern, der das Programm nach einer erfolgreichen US-Testphase mit einer Rückgewinnungsquote von 73 % im September 2026 auf Großbritannien, Schweden und Frankreich ausgeweitet hat. Diese erste europäische Live-Implementierung beweist die grenzenlose Skalierbarkeit des Performance-Modells über Landesgrenzen hinweg. Entsprechend rasant entwickelt sich das gesamte vertriebliche Momentum, wodurch sich die Umsatzpipeline von 20 Millionen USD im April 2026 auf über 45 Millionen USD im September 2026 bei aktuell 18 zahlenden Kunden mehr als verdoppeln konnte. Turnaround-Zahlen dokumentieren den erfolgreichen Tech-Wandel Die Finanzen spiegeln den radikalen und erfolgreichen Umbau vom Influencer-Dienstleister zum margenstarken Software-Unternehmen wider. Während der Jahresumsatz 2025/26 durch die bewusste Abkehr vom Altgeschäft auf rund 204.000 CAD sank, markiert das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres 2027 mit 101.446 CAD einen Umsatzsprung von rund 67 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Nettoverlust weitete sich durch die intensiven Vertriebs- und Tech-Investitionen plangemäß auf rund 551.000 CAD aus. Die Liquidität für die anstehende Wachstumsphase ist durch einen Kassenbestand von 400.000 CAD zum Quartalsende sowie eine erfolgreich platzierte Finanzierung über rund 630.000 CAD Ende September komfortabel abgesichert. Antizyklische Einstiegschance: Winzige Bewertung trifft auf massiven Hebel Für Investoren bietet die Aktie von BrandPilot AI auf dem aktuellen Niveau ein extrem asymmetrisches Chance-Risiko-Profil. Bei einem Aktienkurs von gerade einmal 0,025 CAD beläuft sich die gesamte Marktkapitalisierung des Unternehmens auf lediglich 6,7 Millionen CAD. Dem steht eine validierte Vertriebspipeline von über 45 Millionen USD gegenüber, was das enorme Potenzial der laufenden Kundengewinnung unterstreicht. Sobald das erfahrene Management-Team diese Pipeline weiter in wiederkehrende Umsätze konvertiert, besitzt die Aktie von diesem stark gedrückten Bewertungsniveau aus ein explosives Aufwärtspotenzial. Der fundamentale Wendepunkt zur hochskalierbaren KI-Plattform ist operativ vollzogen - an der Börse wird er aktuell noch nahezu kostenlos eingepreist. BrandPilot AI gehört auf die Watchliste aller Anleger, die sich für den Einsatz künstlicher Intelligenz im digitalen Werbemarkt interessieren. Wer mehr über die Aktie, die Erkennung von Klickbetrug und den Schutz von Werbebudgets erfahren möchte, findet weiterführende Informationen und Unternehmensdaten im Verumo Unternehmensprofil (Link: https://verumo.de/aktien/brandpilot-ai-inc). Verumo Abonnenten erhalten alle wichtigen Updates zur Aktie per E-Mail. Aktiendaten BrandPilot AI Inc. WKN: A40FP4 ISIN: CA1053241073 CSE: BPAI Webseite: https://brandpilot.ai Kontaktadresse Munsch International LTD Tavgetou 19 7100 Aradippou, Zypern E-Mail: info@verumo.de Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte* Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung von Wertpapieren dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Munsch International LTD und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. 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