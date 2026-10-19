Funding Circle Holdings Plc: POS-Transaction in Own Shares -3

DJ POS-Transaction in Own Shares
Funding Circle Holdings plc (FCH) POS-Transaction in Own Shares 19-Oct-2026 / 10:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 19 October 2026 Funding Circle Holdings plc Transaction in own shares The Company has purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Deutsche Bank AG ("DB") as part of its buy-back announced on 21 September 2026 in the period 12 October 2026 to 16 October 2026: Aggregate information: Date Venue Aggregated Volume-weighted average price Lowest price per Highest price per volume (pence per share) share (p) share (p) 12 October LSE 22,021 195.5404p 194.80p 196.00p 2026 13 October LSE 80,000 197.6678p 194.80p 199.00p 2026 14 October LSE 80,000 194.0277p 193.00p 195.20p 2026 15 October LSE 67,559 197.5381p 192.00p 199.00p 2026 16 October LSE 80,000 202.8504p 201.00p 204.00p 2026
The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 11,430,228 of its Ordinary Shares in treasury and has 293,311,348 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).
The figure of 293,311,348 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by DB as part of the Share Buyback Programme.
Individual information:
Date Volume Price (GBp) Transaction Time Transaction reference number Exchange venue 12/10/2026 292 195.20 08:39:13 00083225404TRLO0 XLON 12/10/2026 1703 195.20 08:39:18 00083225472TRLO0 XLON 12/10/2026 2367 195.00 08:39:21 00083225473TRLO0 XLON 12/10/2026 2016 195.80 08:39:54 00083225488TRLO0 XLON 12/10/2026 2392 195.80 08:40:24 00083225508TRLO0 XLON 12/10/2026 2106 196.00 08:42:17 00083225546TRLO0 XLON 12/10/2026 1149 196.00 08:44:50 00083225622TRLO0 XLON 12/10/2026 1242 196.00 08:44:50 00083225623TRLO0 XLON 12/10/2026 327 196.00 08:44:50 00083225624TRLO0 XLON 12/10/2026 105 196.00 08:44:50 00083225625TRLO0 XLON 12/10/2026 372 196.00 08:44:50 00083225626TRLO0 XLON 12/10/2026 98 196.00 08:44:50 00083225627TRLO0 XLON 12/10/2026 1008 196.00 08:44:50 00083225628TRLO0 XLON 12/10/2026 260 196.00 08:44:50 00083225629TRLO0 XLON 12/10/2026 2209 195.80 08:45:36 00083225652TRLO0 XLON 12/10/2026 2073 195.00 08:51:56 00083226094TRLO0 XLON 12/10/2026 766 194.80 09:01:52 00083226673TRLO0 XLON 12/10/2026 1536 194.80 09:01:52 00083226674TRLO0 XLON 13/10/2026 1579 199.00 11:32:41 00083256405TRLO0 XLON 13/10/2026 1145 199.00 11:32:41 00083256404TRLO0 XLON 13/10/2026 861 199.00 11:32:41 00083256403TRLO0 XLON 13/10/2026 2076 199.00 11:32:41 00083256402TRLO0 XLON 13/10/2026 1939 199.00 11:32:41 00083256399TRLO0 XLON 13/10/2026 2230 199.00 11:32:41 00083256396TRLO0 XLON 13/10/2026 2301 199.00 11:32:41 00083256395TRLO0 XLON 13/10/2026 2163 199.00 11:32:41 00083256392TRLO0 XLON 13/10/2026 2354 199.00 11:32:41 00083256391TRLO0 XLON 13/10/2026 1905 199.00 11:32:41 00083256413TRLO0 XLON 13/10/2026 2362 199.00 11:32:41 00083256412TRLO0 XLON 13/10/2026 2014 199.00 11:32:41 00083256411TRLO0 XLON 13/10/2026 1916 199.00 11:32:41 00083256410TRLO0 XLON 13/10/2026 84 199.00 11:32:41 00083256409TRLO0 XLON 13/10/2026 2028 199.00 11:32:41 00083256408TRLO0 XLON 13/10/2026 2167 199.00 11:32:41 00083256407TRLO0 XLON 13/10/2026 521 199.00 11:32:41 00083256406TRLO0 XLON 13/10/2026 1639 199.00 11:32:41 00083256414TRLO0 XLON 13/10/2026 1926 198.20 11:33:52 00083256499TRLO0 XLON 13/10/2026 1130 198.00 11:49:28 00083256866TRLO0 XLON 13/10/2026 3 198.00 11:50:24 00083256877TRLO0 XLON 13/10/2026 991 198.00 11:50:24 00083256878TRLO0 XLON 13/10/2026 762 197.60 11:57:57 00083257239TRLO0 XLON 13/10/2026 277 197.60 12:05:58 00083257445TRLO0 XLON 13/10/2026 1310 197.60 12:05:58 00083257444TRLO0 XLON 13/10/2026 27 197.60 12:19:33 00083258201TRLO0 XLON 13/10/2026 1240 197.60 12:33:55 00083258781TRLO0 XLON 13/10/2026 748 197.60 12:33:56 00083258782TRLO0 XLON 13/10/2026 29 197.60 12:49:07 00083259307TRLO0 XLON 13/10/2026 2248 197.60 12:49:07 00083259306TRLO0 XLON 13/10/2026 2276 198.00 13:19:00 00083260384TRLO0 XLON 13/10/2026 2108 198.40 13:35:55 00083261304TRLO0 XLON 13/10/2026 2020 198.00 13:44:11 00083261507TRLO0 XLON 13/10/2026 1999 197.60 13:48:38 00083261682TRLO0 XLON 13/10/2026 2166 197.80 14:18:33 00083263295TRLO0 XLON 13/10/2026 194 197.80 14:39:53 00083264940TRLO0 XLON 13/10/2026 40 197.80 14:39:55 00083264941TRLO0 XLON 13/10/2026 2344 197.80 14:42:59 00083265209TRLO0 XLON 13/10/2026 1931 197.80 14:42:59 00083265208TRLO0 XLON 13/10/2026 2369 197.60 14:47:33 00083265519TRLO0 XLON 13/10/2026 2261 197.20 14:59:40 00083266373TRLO0 XLON 13/10/2026 2022 195.40 15:16:00 00083267911TRLO0 XLON 13/10/2026 465 195.20 15:25:01 00083268750TRLO0 XLON 13/10/2026 2325 195.40 15:34:05 00083269325TRLO0 XLON 13/10/2026 268 195.20 15:38:05 00083269563TRLO0 XLON 13/10/2026 567 195.20 15:40:45 00083269679TRLO0 XLON 13/10/2026 2373 195.40 15:46:26 00083269980TRLO0 XLON 13/10/2026 2209 195.40 15:46:26 00083269979TRLO0 XLON
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
October 19, 2026 05:00 ET (09:00 GMT)
DJ POS-Transaction in Own Shares -2-
13/10/2026 2106 194.80 15:56:12 00083270793TRLO0 XLON 13/10/2026 1930 195.00 15:56:12 00083270794TRLO0 XLON 13/10/2026 4052 195.00 16:00:49 00083271132TRLO0 XLON 14/10/2026 1415 193.80 09:24:53 00083280735TRLO0 XLON 14/10/2026 955 193.80 09:24:53 00083280734TRLO0 XLON 14/10/2026 2293 194.00 09:24:53 00083280736TRLO0 XLON 14/10/2026 998 193.40 09:26:16 00083280784TRLO0 XLON 14/10/2026 1793 193.40 09:26:16 00083280783TRLO0 XLON 14/10/2026 2018 193.00 09:40:16 00083281460TRLO0 XLON 14/10/2026 228 193.00 09:40:16 00083281459TRLO0 XLON 14/10/2026 304 195.20 10:19:16 00083283312TRLO0 XLON 14/10/2026 2206 194.80 10:22:48 00083283410TRLO0 XLON 14/10/2026 27 195.00 10:39:37 00083284079TRLO0 XLON 14/10/2026 677 195.00 10:39:37 00083284078TRLO0 XLON 14/10/2026 64 195.00 10:39:37 00083284077TRLO0 XLON 14/10/2026 566 195.00 10:39:37 00083284081TRLO0 XLON 14/10/2026 11 195.00 10:39:37 00083284080TRLO0 XLON 14/10/2026 1016 194.60 10:56:19 00083284558TRLO0 XLON 14/10/2026 847 194.60 11:10:45 00083284998TRLO0 XLON 14/10/2026 1819 194.60 11:25:45 00083285454TRLO0 XLON 14/10/2026 254 194.60 11:25:45 00083285453TRLO0 XLON 14/10/2026 235 194.60 11:25:45 00083285452TRLO0 XLON 14/10/2026 1422 194.60 11:55:26 00083286251TRLO0 XLON 14/10/2026 784 194.60 11:55:26 00083286250TRLO0 XLON 14/10/2026 67 194.40 12:07:40 00083286611TRLO0 XLON 14/10/2026 2000 194.40 12:07:40 00083286610TRLO0 XLON 14/10/2026 392 194.00 12:25:31 00083287179TRLO0 XLON 14/10/2026 665 194.00 12:29:48 00083287295TRLO0 XLON 14/10/2026 1045 194.00 12:29:48 00083287294TRLO0 XLON 14/10/2026 392 194.00 12:56:10 00083288118TRLO0 XLON 14/10/2026 5078 195.00 13:05:26 00083288424TRLO0 XLON 14/10/2026 1152 195.00 13:05:29 00083288428TRLO0 XLON 14/10/2026 40 195.00 13:05:29 00083288427TRLO0 XLON 14/10/2026 913 195.00 13:05:29 00083288426TRLO0 XLON 14/10/2026 127 195.00 13:05:29 00083288425TRLO0 XLON 14/10/2026 4817 194.60 13:05:44 00083288439TRLO0 XLON 14/10/2026 2308 194.40 13:08:59 00083288576TRLO0 XLON 14/10/2026 750 194.20 13:17:39 00083288832TRLO0 XLON 14/10/2026 1323 194.20 13:17:39 00083288831TRLO0 XLON 14/10/2026 392 193.60 13:30:06 00083289501TRLO0 XLON 14/10/2026 1648 193.60 13:31:16 00083289591TRLO0 XLON 14/10/2026 12 193.00 13:43:17 00083290703TRLO0 XLON 14/10/2026 157 193.00 13:43:17 00083290704TRLO0 XLON 14/10/2026 569 193.00 13:43:18 00083290705TRLO0 XLON 14/10/2026 810 193.00 13:43:18 00083290708TRLO0 XLON 14/10/2026 346 193.00 13:43:18 00083290707TRLO0 XLON 14/10/2026 403 193.00 13:43:18 00083290706TRLO0 XLON 14/10/2026 2146 193.40 13:59:11 00083291412TRLO0 XLON 14/10/2026 155 193.40 13:59:11 00083291411TRLO0 XLON 14/10/2026 2248 194.00 14:17:44 00083292411TRLO0 XLON 14/10/2026 1049 193.80 14:17:50 00083292415TRLO0 XLON 14/10/2026 1461 193.60 14:21:06 00083292555TRLO0 XLON 14/10/2026 1081 193.60 14:21:06 00083292554TRLO0 XLON 14/10/2026 205 193.20 14:35:00 00083293212TRLO0 XLON 14/10/2026 2136 193.60 14:40:37 00083293481TRLO0 XLON 14/10/2026 2250 193.60 14:54:54 00083294248TRLO0 XLON 14/10/2026 36 193.60 14:54:54 00083294247TRLO0 XLON 14/10/2026 1964 193.60 14:54:54 00083294246TRLO0 XLON 14/10/2026 1979 193.20 14:56:54 00083294474TRLO0 XLON 14/10/2026 2189 193.60 15:18:06 00083295540TRLO0 XLON 14/10/2026 2317 193.60 15:30:06 00083296118TRLO0 XLON 14/10/2026 1951 193.20 15:30:37 00083296127TRLO0 XLON 14/10/2026 374 193.80 15:38:40 00083296587TRLO0 XLON 14/10/2026 1929 193.80 15:38:40 00083296586TRLO0 XLON 14/10/2026 2300 194.20 15:49:42 00083297217TRLO0 XLON 14/10/2026 900 194.20 15:56:52 00083297743TRLO0 XLON 14/10/2026 229 194.20 15:56:52 00083297742TRLO0 XLON 14/10/2026 524 194.20 15:56:52 00083297741TRLO0 XLON 14/10/2026 2187 194.00 16:05:15 00083298331TRLO0 XLON 14/10/2026 3052 194.00 16:07:25 00083298412TRLO0 XLON 15/10/2026 139 192.00 08:08:27 00083301918TRLO0 XLON 15/10/2026 336 192.00 08:08:27 00083301919TRLO0 XLON 15/10/2026 125 195.60 08:42:51 00083305713TRLO0 XLON 15/10/2026 2070 195.60 08:42:51 00083305714TRLO0 XLON 15/10/2026 2176 195.20 08:42:51 00083305715TRLO0 XLON 15/10/2026 1928 195.20 09:04:27 00083307747TRLO0 XLON 15/10/2026 1940 195.60 09:35:25 00083308787TRLO0 XLON 15/10/2026 337 195.60 09:35:25 00083308788TRLO0 XLON 15/10/2026 1939 195.60 09:35:25 00083308789TRLO0 XLON 15/10/2026 1566 195.60 09:35:25 00083308790TRLO0 XLON 15/10/2026 475 197.60 11:44:49 00083313914TRLO0 XLON 15/10/2026 517 197.40 11:45:05 00083313972TRLO0 XLON 15/10/2026 155 197.40 11:45:05 00083313973TRLO0 XLON 15/10/2026 1933 196.60 11:48:05 00083314275TRLO0 XLON 15/10/2026 2197 196.00 11:59:30 00083314456TRLO0 XLON 15/10/2026 2159 195.00 12:00:00 00083314482TRLO0 XLON 15/10/2026 260 197.20 12:21:19 00083315257TRLO0 XLON 15/10/2026 2102 197.60 12:25:14 00083315338TRLO0 XLON 15/10/2026 2047 198.00 12:30:04 00083315463TRLO0 XLON 15/10/2026 2338 198.80 12:58:58 00083316523TRLO0 XLON
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
October 19, 2026 05:00 ET (09:00 GMT)
DJ POS-Transaction in Own Shares -3-
15/10/2026 1997 198.40 13:09:28 00083316920TRLO0 XLON 15/10/2026 2003 198.40 13:10:49 00083316965TRLO0 XLON 15/10/2026 2167 199.00 13:27:59 00083317628TRLO0 XLON 15/10/2026 75 198.80 13:29:30 00083317680TRLO0 XLON 15/10/2026 2000 198.80 13:30:06 00083317766TRLO0 XLON 15/10/2026 2087 199.00 13:35:54 00083318092TRLO0 XLON 15/10/2026 2093 198.20 13:54:55 00083319073TRLO0 XLON 15/10/2026 2004 198.00 13:54:55 00083319074TRLO0 XLON 15/10/2026 2294 198.20 14:26:14 00083320482TRLO0 XLON 15/10/2026 1974 197.80 14:26:15 00083320483TRLO0 XLON 15/10/2026 2228 197.80 14:26:15 00083320484TRLO0 XLON 15/10/2026 140 197.20 14:47:04 00083322474TRLO0 XLON 15/10/2026 1676 197.40 14:50:30 00083322650TRLO0 XLON 15/10/2026 415 197.40 14:50:30 00083322651TRLO0 XLON 15/10/2026 470 196.80 14:54:32 00083323109TRLO0 XLON 15/10/2026 2122 196.80 14:54:32 00083323110TRLO0 XLON 15/10/2026 278 198.80 15:14:30 00083324483TRLO0 XLON 15/10/2026 98 198.80 15:14:30 00083324484TRLO0 XLON 15/10/2026 1697 198.80 15:14:30 00083324485TRLO0 XLON 15/10/2026 2286 199.00 15:16:50 00083324704TRLO0 XLON 15/10/2026 1916 198.80 15:17:10 00083324725TRLO0 XLON 15/10/2026 2087 198.40 15:17:10 00083324726TRLO0 XLON 15/10/2026 2000 198.80 15:17:10 00083324727TRLO0 XLON 15/10/2026 336 198.80 15:17:10 00083324728TRLO0 XLON 15/10/2026 2210 199.00 15:59:56 00083328613TRLO0 XLON 15/10/2026 2167 199.00 15:59:56 00083328614TRLO0 XLON 16/10/2026 2413 201.00 08:20:10 00083333100TRLO0 XLON 16/10/2026 2229 201.50 08:26:00 00083333451TRLO0 XLON 16/10/2026 1128 201.00 08:26:00 00083333452TRLO0 XLON 16/10/2026 1521 201.00 08:40:07 00083334139TRLO0 XLON 16/10/2026 2152 201.00 08:40:07 00083334140TRLO0 XLON 16/10/2026 2000 201.00 08:45:40 00083334473TRLO0 XLON 16/10/2026 2253 201.50 08:54:32 00083335243TRLO0 XLON 16/10/2026 819 201.00 08:54:34 00083335250TRLO0 XLON 16/10/2026 1323 201.00 08:54:34 00083335251TRLO0 XLON 16/10/2026 2255 202.00 09:08:57 00083336290TRLO0 XLON 16/10/2026 2138 202.00 09:20:31 00083336651TRLO0 XLON 16/10/2026 2138 201.50 09:25:00 00083336807TRLO0 XLON 16/10/2026 873 201.00 09:26:01 00083336922TRLO0 XLON 16/10/2026 1450 201.00 09:26:01 00083336923TRLO0 XLON 16/10/2026 2167 202.00 09:36:20 00083337620TRLO0 XLON 16/10/2026 2322 202.50 09:57:54 00083338507TRLO0 XLON 16/10/2026 1989 202.50 10:12:54 00083339022TRLO0 XLON 16/10/2026 588 203.00 10:45:09 00083340611TRLO0 XLON 16/10/2026 2416 203.00 11:00:10 00083341315TRLO0 XLON 16/10/2026 915 203.00 11:25:51 00083342306TRLO0 XLON 16/10/2026 1340 203.00 11:25:52 00083342307TRLO0 XLON 16/10/2026 1997 204.00 11:51:49 00083343314TRLO0 XLON 16/10/2026 1969 204.00 12:14:49 00083344463TRLO0 XLON 16/10/2026 2856 203.50 12:14:50 00083344464TRLO0 XLON 16/10/2026 271 203.00 12:15:04 00083344479TRLO0 XLON 16/10/2026 1823 203.00 12:33:45 00083345079TRLO0 XLON 16/10/2026 2423 204.00 13:24:56 00083346703TRLO0 XLON 16/10/2026 2286 203.50 13:26:28 00083346738TRLO0 XLON 16/10/2026 1974 203.50 14:05:39 00083348418TRLO0 XLON 16/10/2026 1731 204.00 14:25:41 00083349291TRLO0 XLON 16/10/2026 664 204.00 14:31:16 00083349490TRLO0 XLON 16/10/2026 2167 204.00 14:31:16 00083349491TRLO0 XLON 16/10/2026 2208 204.00 14:49:16 00083351000TRLO0 XLON 16/10/2026 2316 204.00 14:59:16 00083351599TRLO0 XLON 16/10/2026 2244 204.00 16:00:34 00083355809TRLO0 XLON 16/10/2026 2288 204.00 16:00:34 00083355810TRLO0 XLON 16/10/2026 1726 204.00 16:00:34 00083355811TRLO0 XLON 16/10/2026 630 204.00 16:00:34 00083355812TRLO0 XLON 16/10/2026 2355 204.00 16:00:34 00083355813TRLO0 XLON 16/10/2026 2405 204.00 16:00:34 00083355814TRLO0 XLON 16/10/2026 399 202.50 16:00:36 00083355815TRLO0 XLON 16/10/2026 2192 203.50 16:08:58 00083356398TRLO0 XLON 16/10/2026 2192 203.00 16:08:58 00083356399TRLO0 XLON 16/10/2026 2455 204.00 16:21:47 00083357092TRLO0 XLON
- ENDS -
Enquiries:
Funding Circle:
Investor Relations ir@fundingcircle.com Tony Nicol
Media Relations press@fundingcircle.com
Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822 Stephen Malthouse
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
View original content: EQS News
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ISIN: GB00BG0TPX62 Category Code: POS TIDM: FCH LEI Code: 2138003EK6UAINBBUS19 Sequence No.: 446777 EQS News ID: 2417972 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
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(END) Dow Jones Newswires
October 19, 2026 05:00 ET (09:00 GMT)