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WKN: A2N6WD | ISIN: GB00BG0TPX62 | Ticker-Symbol: FCA
Frankfurt
19.10.26 | 09:55
2,340 Euro
-0,85 % -0,020
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
FUNDING CIRCLE HOLDINGS PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FUNDING CIRCLE HOLDINGS PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,3002,48012:27
Dow Jones News
19.10.2026 11:33 Uhr
208 Leser
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Funding Circle Holdings Plc: POS-Transaction in Own Shares -3-

DJ POS-Transaction in Own Shares 

Funding Circle Holdings plc (FCH) 
POS-Transaction in Own Shares 
19-Oct-2026 / 10:00 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 

19 October 2026 

Funding Circle Holdings plc 
Transaction in own shares 
 
The Company has purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Deutsche Bank AG 
("DB") as part of its buy-back announced on 21 September 2026 in the period 12 October 2026 to 16 October 2026: 
 
Aggregate information: 
 
Date      Venue 
 
            Aggregated   Volume-weighted average price   Lowest price per   Highest price per 
             volume     (pence per share)         share (p)       share (p) 

12 October   LSE    22,021     195.5404p             194.80p        196.00p 
2026 
 
 
13 October   LSE    80,000     197.6678p             194.80p        199.00p 
2026 
 
 
14 October   LSE    80,000     194.0277p             193.00p        195.20p 
2026 
 
 
15 October   LSE    67,559     197.5381p             192.00p        199.00p 
2026 
 
 
16 October   LSE    80,000     202.8504p             201.00p        204.00p 
2026

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 11,430,228 of its Ordinary Shares in treasury and has 293,311,348 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 293,311,348 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by DB as part of the Share Buyback Programme.

Individual information: 

Date      Volume    Price (GBp)   Transaction Time   Transaction reference number  Exchange venue 
 
12/10/2026   292     195.20       08:39:13       00083225404TRLO0        XLON 
 
12/10/2026   1703     195.20       08:39:18       00083225472TRLO0        XLON 
 
12/10/2026   2367     195.00       08:39:21       00083225473TRLO0        XLON 
 
12/10/2026   2016     195.80       08:39:54       00083225488TRLO0        XLON 
 
12/10/2026   2392     195.80       08:40:24       00083225508TRLO0        XLON 
 
12/10/2026   2106     196.00       08:42:17       00083225546TRLO0        XLON 
 
12/10/2026   1149     196.00       08:44:50       00083225622TRLO0        XLON 
 
12/10/2026   1242     196.00       08:44:50       00083225623TRLO0        XLON 
 
12/10/2026   327     196.00       08:44:50       00083225624TRLO0        XLON 
 
12/10/2026   105     196.00       08:44:50       00083225625TRLO0        XLON 
 
12/10/2026   372     196.00       08:44:50       00083225626TRLO0        XLON 
 
12/10/2026   98      196.00       08:44:50       00083225627TRLO0        XLON 
 
12/10/2026   1008     196.00       08:44:50       00083225628TRLO0        XLON 
 
12/10/2026   260     196.00       08:44:50       00083225629TRLO0        XLON 
 
12/10/2026   2209     195.80       08:45:36       00083225652TRLO0        XLON 
 
12/10/2026   2073     195.00       08:51:56       00083226094TRLO0        XLON 
 
12/10/2026   766     194.80       09:01:52       00083226673TRLO0        XLON 
 
12/10/2026   1536     194.80       09:01:52       00083226674TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   1579     199.00       11:32:41       00083256405TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   1145     199.00       11:32:41       00083256404TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   861     199.00       11:32:41       00083256403TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   2076     199.00       11:32:41       00083256402TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   1939     199.00       11:32:41       00083256399TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   2230     199.00       11:32:41       00083256396TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   2301     199.00       11:32:41       00083256395TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   2163     199.00       11:32:41       00083256392TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   2354     199.00       11:32:41       00083256391TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   1905     199.00       11:32:41       00083256413TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   2362     199.00       11:32:41       00083256412TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   2014     199.00       11:32:41       00083256411TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   1916     199.00       11:32:41       00083256410TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   84      199.00       11:32:41       00083256409TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   2028     199.00       11:32:41       00083256408TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   2167     199.00       11:32:41       00083256407TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   521     199.00       11:32:41       00083256406TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   1639     199.00       11:32:41       00083256414TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   1926     198.20       11:33:52       00083256499TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   1130     198.00       11:49:28       00083256866TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   3      198.00       11:50:24       00083256877TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   991     198.00       11:50:24       00083256878TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   762     197.60       11:57:57       00083257239TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   277     197.60       12:05:58       00083257445TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   1310     197.60       12:05:58       00083257444TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   27      197.60       12:19:33       00083258201TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   1240     197.60       12:33:55       00083258781TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   748     197.60       12:33:56       00083258782TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   29      197.60       12:49:07       00083259307TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   2248     197.60       12:49:07       00083259306TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   2276     198.00       13:19:00       00083260384TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   2108     198.40       13:35:55       00083261304TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   2020     198.00       13:44:11       00083261507TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   1999     197.60       13:48:38       00083261682TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   2166     197.80       14:18:33       00083263295TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   194     197.80       14:39:53       00083264940TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   40      197.80       14:39:55       00083264941TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   2344     197.80       14:42:59       00083265209TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   1931     197.80       14:42:59       00083265208TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   2369     197.60       14:47:33       00083265519TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   2261     197.20       14:59:40       00083266373TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   2022     195.40       15:16:00       00083267911TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   465     195.20       15:25:01       00083268750TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   2325     195.40       15:34:05       00083269325TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   268     195.20       15:38:05       00083269563TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   567     195.20       15:40:45       00083269679TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   2373     195.40       15:46:26       00083269980TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   2209     195.40       15:46:26       00083269979TRLO0        XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 19, 2026 05:00 ET (09:00 GMT)

DJ POS-Transaction in Own Shares -2- 

13/10/2026   2106     194.80       15:56:12       00083270793TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   1930     195.00       15:56:12       00083270794TRLO0        XLON 
 
13/10/2026   4052     195.00       16:00:49       00083271132TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   1415     193.80       09:24:53       00083280735TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   955     193.80       09:24:53       00083280734TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   2293     194.00       09:24:53       00083280736TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   998     193.40       09:26:16       00083280784TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   1793     193.40       09:26:16       00083280783TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   2018     193.00       09:40:16       00083281460TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   228     193.00       09:40:16       00083281459TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   304     195.20       10:19:16       00083283312TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   2206     194.80       10:22:48       00083283410TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   27      195.00       10:39:37       00083284079TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   677     195.00       10:39:37       00083284078TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   64      195.00       10:39:37       00083284077TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   566     195.00       10:39:37       00083284081TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   11      195.00       10:39:37       00083284080TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   1016     194.60       10:56:19       00083284558TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   847     194.60       11:10:45       00083284998TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   1819     194.60       11:25:45       00083285454TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   254     194.60       11:25:45       00083285453TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   235     194.60       11:25:45       00083285452TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   1422     194.60       11:55:26       00083286251TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   784     194.60       11:55:26       00083286250TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   67      194.40       12:07:40       00083286611TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   2000     194.40       12:07:40       00083286610TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   392     194.00       12:25:31       00083287179TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   665     194.00       12:29:48       00083287295TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   1045     194.00       12:29:48       00083287294TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   392     194.00       12:56:10       00083288118TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   5078     195.00       13:05:26       00083288424TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   1152     195.00       13:05:29       00083288428TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   40      195.00       13:05:29       00083288427TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   913     195.00       13:05:29       00083288426TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   127     195.00       13:05:29       00083288425TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   4817     194.60       13:05:44       00083288439TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   2308     194.40       13:08:59       00083288576TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   750     194.20       13:17:39       00083288832TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   1323     194.20       13:17:39       00083288831TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   392     193.60       13:30:06       00083289501TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   1648     193.60       13:31:16       00083289591TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   12      193.00       13:43:17       00083290703TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   157     193.00       13:43:17       00083290704TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   569     193.00       13:43:18       00083290705TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   810     193.00       13:43:18       00083290708TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   346     193.00       13:43:18       00083290707TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   403     193.00       13:43:18       00083290706TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   2146     193.40       13:59:11       00083291412TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   155     193.40       13:59:11       00083291411TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   2248     194.00       14:17:44       00083292411TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   1049     193.80       14:17:50       00083292415TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   1461     193.60       14:21:06       00083292555TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   1081     193.60       14:21:06       00083292554TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   205     193.20       14:35:00       00083293212TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   2136     193.60       14:40:37       00083293481TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   2250     193.60       14:54:54       00083294248TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   36      193.60       14:54:54       00083294247TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   1964     193.60       14:54:54       00083294246TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   1979     193.20       14:56:54       00083294474TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   2189     193.60       15:18:06       00083295540TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   2317     193.60       15:30:06       00083296118TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   1951     193.20       15:30:37       00083296127TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   374     193.80       15:38:40       00083296587TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   1929     193.80       15:38:40       00083296586TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   2300     194.20       15:49:42       00083297217TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   900     194.20       15:56:52       00083297743TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   229     194.20       15:56:52       00083297742TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   524     194.20       15:56:52       00083297741TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   2187     194.00       16:05:15       00083298331TRLO0        XLON 
 
14/10/2026   3052     194.00       16:07:25       00083298412TRLO0        XLON 
 
15/10/2026   139     192.00       08:08:27       00083301918TRLO0        XLON 
 
15/10/2026   336     192.00       08:08:27       00083301919TRLO0        XLON 
 
15/10/2026   125     195.60       08:42:51       00083305713TRLO0        XLON 
 
15/10/2026   2070     195.60       08:42:51       00083305714TRLO0        XLON 
 
15/10/2026   2176     195.20       08:42:51       00083305715TRLO0        XLON 
 
15/10/2026   1928     195.20       09:04:27       00083307747TRLO0        XLON 
 
15/10/2026   1940     195.60       09:35:25       00083308787TRLO0        XLON 
 
15/10/2026   337     195.60       09:35:25       00083308788TRLO0        XLON 
 
15/10/2026   1939     195.60       09:35:25       00083308789TRLO0        XLON 
 
15/10/2026   1566     195.60       09:35:25       00083308790TRLO0        XLON 
 
15/10/2026   475     197.60       11:44:49       00083313914TRLO0        XLON 
 
15/10/2026   517     197.40       11:45:05       00083313972TRLO0        XLON 
 
15/10/2026   155     197.40       11:45:05       00083313973TRLO0        XLON 
 
15/10/2026   1933     196.60       11:48:05       00083314275TRLO0        XLON 
 
15/10/2026   2197     196.00       11:59:30       00083314456TRLO0        XLON 
 
15/10/2026   2159     195.00       12:00:00       00083314482TRLO0        XLON 
 
15/10/2026   260     197.20       12:21:19       00083315257TRLO0        XLON 
 
15/10/2026   2102     197.60       12:25:14       00083315338TRLO0        XLON 
 
15/10/2026   2047     198.00       12:30:04       00083315463TRLO0        XLON 
 
15/10/2026   2338     198.80       12:58:58       00083316523TRLO0        XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 19, 2026 05:00 ET (09:00 GMT)

DJ POS-Transaction in Own Shares -3- 

15/10/2026   1997     198.40       13:09:28       00083316920TRLO0        XLON 
 
15/10/2026   2003     198.40       13:10:49       00083316965TRLO0        XLON 
 
15/10/2026   2167     199.00       13:27:59       00083317628TRLO0        XLON 
 
15/10/2026   75      198.80       13:29:30       00083317680TRLO0        XLON 
 
15/10/2026   2000     198.80       13:30:06       00083317766TRLO0        XLON 
 
15/10/2026   2087     199.00       13:35:54       00083318092TRLO0        XLON 
 
15/10/2026   2093     198.20       13:54:55       00083319073TRLO0        XLON 
 
15/10/2026   2004     198.00       13:54:55       00083319074TRLO0        XLON 
 
15/10/2026   2294     198.20       14:26:14       00083320482TRLO0        XLON 
 
15/10/2026   1974     197.80       14:26:15       00083320483TRLO0        XLON 
 
15/10/2026   2228     197.80       14:26:15       00083320484TRLO0        XLON 
 
15/10/2026   140     197.20       14:47:04       00083322474TRLO0        XLON 
 
15/10/2026   1676     197.40       14:50:30       00083322650TRLO0        XLON 
 
15/10/2026   415     197.40       14:50:30       00083322651TRLO0        XLON 
 
15/10/2026   470     196.80       14:54:32       00083323109TRLO0        XLON 
 
15/10/2026   2122     196.80       14:54:32       00083323110TRLO0        XLON 
 
15/10/2026   278     198.80       15:14:30       00083324483TRLO0        XLON 
 
15/10/2026   98      198.80       15:14:30       00083324484TRLO0        XLON 
 
15/10/2026   1697     198.80       15:14:30       00083324485TRLO0        XLON 
 
15/10/2026   2286     199.00       15:16:50       00083324704TRLO0        XLON 
 
15/10/2026   1916     198.80       15:17:10       00083324725TRLO0        XLON 
 
15/10/2026   2087     198.40       15:17:10       00083324726TRLO0        XLON 
 
15/10/2026   2000     198.80       15:17:10       00083324727TRLO0        XLON 
 
15/10/2026   336     198.80       15:17:10       00083324728TRLO0        XLON 
 
15/10/2026   2210     199.00       15:59:56       00083328613TRLO0        XLON 
 
15/10/2026   2167     199.00       15:59:56       00083328614TRLO0        XLON 
 
16/10/2026   2413     201.00       08:20:10       00083333100TRLO0        XLON 
 
16/10/2026   2229     201.50       08:26:00       00083333451TRLO0        XLON 
 
16/10/2026   1128     201.00       08:26:00       00083333452TRLO0        XLON 
 
16/10/2026   1521     201.00       08:40:07       00083334139TRLO0        XLON 
 
16/10/2026   2152     201.00       08:40:07       00083334140TRLO0        XLON 
 
16/10/2026   2000     201.00       08:45:40       00083334473TRLO0        XLON 
 
16/10/2026   2253     201.50       08:54:32       00083335243TRLO0        XLON 
 
16/10/2026   819     201.00       08:54:34       00083335250TRLO0        XLON 
 
16/10/2026   1323     201.00       08:54:34       00083335251TRLO0        XLON 
 
16/10/2026   2255     202.00       09:08:57       00083336290TRLO0        XLON 
 
16/10/2026   2138     202.00       09:20:31       00083336651TRLO0        XLON 
 
16/10/2026   2138     201.50       09:25:00       00083336807TRLO0        XLON 
 
16/10/2026   873     201.00       09:26:01       00083336922TRLO0        XLON 
 
16/10/2026   1450     201.00       09:26:01       00083336923TRLO0        XLON 
 
16/10/2026   2167     202.00       09:36:20       00083337620TRLO0        XLON 
 
16/10/2026   2322     202.50       09:57:54       00083338507TRLO0        XLON 
 
16/10/2026   1989     202.50       10:12:54       00083339022TRLO0        XLON 
 
16/10/2026   588     203.00       10:45:09       00083340611TRLO0        XLON 
 
16/10/2026   2416     203.00       11:00:10       00083341315TRLO0        XLON 
 
16/10/2026   915     203.00       11:25:51       00083342306TRLO0        XLON 
 
16/10/2026   1340     203.00       11:25:52       00083342307TRLO0        XLON 
 
16/10/2026   1997     204.00       11:51:49       00083343314TRLO0        XLON 
 
16/10/2026   1969     204.00       12:14:49       00083344463TRLO0        XLON 
 
16/10/2026   2856     203.50       12:14:50       00083344464TRLO0        XLON 
 
16/10/2026   271     203.00       12:15:04       00083344479TRLO0        XLON 
 
16/10/2026   1823     203.00       12:33:45       00083345079TRLO0        XLON 
 
16/10/2026   2423     204.00       13:24:56       00083346703TRLO0        XLON 
 
16/10/2026   2286     203.50       13:26:28       00083346738TRLO0        XLON 
 
16/10/2026   1974     203.50       14:05:39       00083348418TRLO0        XLON 
 
16/10/2026   1731     204.00       14:25:41       00083349291TRLO0        XLON 
 
16/10/2026   664     204.00       14:31:16       00083349490TRLO0        XLON 
 
16/10/2026   2167     204.00       14:31:16       00083349491TRLO0        XLON 
 
16/10/2026   2208     204.00       14:49:16       00083351000TRLO0        XLON 
 
16/10/2026   2316     204.00       14:59:16       00083351599TRLO0        XLON 
 
16/10/2026   2244     204.00       16:00:34       00083355809TRLO0        XLON 
 
16/10/2026   2288     204.00       16:00:34       00083355810TRLO0        XLON 
 
16/10/2026   1726     204.00       16:00:34       00083355811TRLO0        XLON 
 
16/10/2026   630     204.00       16:00:34       00083355812TRLO0        XLON 
 
16/10/2026   2355     204.00       16:00:34       00083355813TRLO0        XLON 
 
16/10/2026   2405     204.00       16:00:34       00083355814TRLO0        XLON 
 
16/10/2026   399     202.50       16:00:36       00083355815TRLO0        XLON 
 
16/10/2026   2192     203.50       16:08:58       00083356398TRLO0        XLON 
 
16/10/2026   2192     203.00       16:08:58       00083356399TRLO0        XLON 
 
16/10/2026   2455     204.00       16:21:47       00083357092TRLO0        XLON

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations ir@fundingcircle.com Tony Nicol

Media Relations press@fundingcircle.com

Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822 Stephen Malthouse

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ISIN:     GB00BG0TPX62 
Category Code: POS 
TIDM:     FCH 
LEI Code:   2138003EK6UAINBBUS19 
Sequence No.: 446777 
EQS News ID:  2417972 
  
End of Announcement EQS News Service 
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(END) Dow Jones Newswires

October 19, 2026 05:00 ET (09:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

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