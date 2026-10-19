DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
UBSJPMCNYCHGV1-10 DLA EUR LU2095995XXX BAW/UFN
UBSGGBESG1-10 ADLA EUR LU2484583XXX BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
UBSJPMCNYCHGV1-10 DLA EUR LU2095995XXX BAW/UFN
UBSGGBESG1-10 ADLA EUR LU2484583XXX BAW/UFN
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