EQS-Ad-hoc: q.beyond AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
q.beyond AG erzielt im dritten Quartal 2026 ein EBITDA unter Vorjahr und senkt Prognose für das Geschäftsjahr 2026
Köln, 21. Oktober 2026. Die q.beyond AG hat im dritten Quartal 2026 nach vorläufigen Berechnungen ein EBITDA* von -4,8 Mio. € (Q3 2025: 3,0 Mio. €) erzielt. Das Ergebnis ist belastet durch Rückstellungen in Höhe von 4,3 Mio. €, die im dritten Quartal für die im August 2026 angekündigte beschleunigte KI-Transformation gebildet wurden. Bereinigt um diese Einmalaufwendungen beläuft sich das EBITDA im dritten Quartal 2026 auf -0,5 Mio. €. Der vorläufige Umsatz im dritten Quartal 2026 liegt mit 43,2 Mio. € auf Vorjahresniveau (Q3 2025: 43,6 Mio. €).
Der Vorstand der q.beyond AG hat auf der Basis aktualisierter Hochrechnungen daher heute beschlossen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 anzupassen. Die Gesellschaft erwartet nunmehr ein EBITDA von -4 bis -2 Mio. € (bisher: 3 bis 7 Mio. €). Für den Umsatz werden 174 bis 178 Mio. € (bisher: 176 bis 180 Mio. €) erwartet.
Ausschlaggebend für die Anpassung der Prognose sind im Wesentlichen einmalig gestiegene Lizenzkosten und Mehraufwendungen für interne Digitalisierungsprojekte, darunter Kosten für den Einsatz von KI-Lösungen. Darüber hinaus verschieben sich Projekte aus der Vertriebspipeline zeitlich und werden daher im laufenden Geschäftsjahr nicht mehr ergebniswirksam.
Im Rahmen der beschleunigten KI-Transformation senkt das Unternehmen derzeit seine Kostenbasis; ab 2027 wird die beschleunigte KI-Transformation zu jährlichen Einsparungen von rund 7 Mio. € führen. Zugleich wird der deutlich gestiegene Auftragseingang den Umsatz im kommenden Jahr stärken: Im dritten Quartal 2026 erreichte der Auftragseingang mit 49,7 Mio. € nahezu das Niveau des gesamten ersten Halbjahres 2026 (51,9 Mio. €). Vor diesem Hintergrund erwartet q.beyond ab dem kommenden Jahr eine deutliche Steigerung von Umsatz und EBITDA und bestätigt die Rückkehr zu einem positiven Konzernergebnis und einem positiven Free Cashflow*.
Die q.beyond AG wird die Quartalsmitteilung für das dritte Quartal 2026 am 9. November 2026 veröffentlichen.
* Für die Definitionen der verwendeten Kennzahlen wird auf die Erläuterungen auf Seite 27 des q.beyond-Geschäftsberichts 2025 verwiesen.
Ende der Insiderinformation
21.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|q.beyond AG
|Richard-Byrd-Straße 4
|50829 Köln
|Deutschland
|Telefon:
|+49-221-669-8724
|Fax:
|+49-221-669-8009
|E-Mail:
|invest@qbeyond.de
|Internet:
|www.qbeyond.de
|ISIN:
|DE000A41YDG0
|WKN:
|A41YDG
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900DGVITE7A2L5G12
|EQS News ID:
|2419566
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2419566 21.10.2026 CET/CEST