DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ROSSINI 24/29 REGS XS2854303XXX 26.10.2026 HZE/EOT
ROSSINI 24/29 FLR REGS XS2854309XXX 26.10.2026 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ROSSINI 24/29 REGS XS2854303XXX 26.10.2026 HZE/EOT
ROSSINI 24/29 FLR REGS XS2854309XXX 26.10.2026 HZE/EOT
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