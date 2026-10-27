Das geplante Bohrprogramm würde die ersten Bohrungen bei Eagle Point seit mehr als 70 Jahren darstellen

Vancouver, British Columbia - 27. Oktober 2026 / IRW-Press / Western Star Resources Inc. (CSE: WSR) (OTC: WSRIF) (FWB: 4K2) (das "Unternehmen" oder "Western Star") freut sich bekannt zu geben, dass am 22. Oktober 2026 eine Exploration Notice gemäß 43 CFR 3809 (die "Notice") beim Bezirksbüro Las Cruces des U.S. Bureau of Land Management ("BLM") für sein Wolframprojekt Eagle Point ("Eagle Point" oder das "Konzessionsgebiet") im Hidalgo County, New Mexico, eingereicht wurde. Die Notice, die im Auftrag des Unternehmens von KC Harvey Environmental, LLC erstellt und eingereicht wurde, bezieht sich auf ein auf Wolfram ausgerichtetes Explorationsprogramm mit 17 HQ-Kernbohrlöchern von 12 Bohrplattformen aus, temporäre Verbindungsstraßen über etwa 0,56 Meilen und einen Lagerplatz, was einer Gesamtfläche von 1,71 Acre an Oberflächenbeeinträchtigungen auf vom BLM verwaltetem und privatem Land entspricht.

Die Einreichung der Notice ist ein wichtiger Schritt in Richtung des vom Unternehmen geplanten Bohrprogramms mit 17 Bohrlöchern über insgesamt etwa 6.000 Fuß, das nach Ansicht des Unternehmens die ersten Bohrungen bei Eagle Point seit mehr als 70 Jahren sein werden. Die Bohrziele wurden anhand der Ergebnisse des Oberflächenkartierungs- und Probenahmeprogramms des Unternehmens aus dem Jahr 2026 verfeinert, wie in der Pressemitteilung vom 30. September 2026 berichtet.

Blake Morgan, CEO und President von Western Star, erklärte: "Mit der Einreichung unserer Exploration Notice geht Eagle Point von der Feldkartierung und Exploration zu Bohrungen über, die in nur wenigen Wochen aufgenommen werden sollen. Unsere Oberflächenarbeiten im Jahr 2026 lieferten uns klare Ziele entlang des Granitkontakts, und dieses Programm wurde konzipiert, diese Ziele unterhalb der Oberflächenaufschlüsse und der Geröllbedeckung zu erproben. Wir schätzen die Arbeit von KC Harvey Environmental bei der Vorbereitung des Antrags und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem BLM im Rahmen der Weiterentwicklung eines inländischen Wolframprojekts, genau zu einer Zeit, in der eine sichere Versorgung der USA zu einer nationalen Priorität geworden ist."

Wichtigste Highlights:

- Notice eingereicht: Am 22. Oktober 2026 wurde beim BLM-Bezirksbüro Las Cruces eine Exploration Notice gemäß 43 CFR 3809 eingereicht, die sich auf fünf Erzgang-Claims in Section 22, T29S R16W, New Mexico Principal Meridian, Hidalgo County, bezieht.

- Bohrprogramm: 17 HQ-Kernbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von ca. 6.000 Fuß und geplanten Bohrlochtiefen von 164 bis 820 Fuß von 12 Bohrplattformen aus, zur Überprüfung des steil einfallenden Skarnkontakts.

- Geringe Flächeninanspruchnahme: Die geplante Gesamtfläche der Oberflächenbeeinträchtigung beträgt 1,71 Acre, einschließlich der 12 Bohrplattformen, temporärer Verbindungsstraßen über 0,56 Meilen und eines einzigen Lagerplatzes. Alle neu entstandenen Beeinträchtigungen werden parallel zum Programm renaturiert.

- Flächenzugang gesichert: Western Star hat mit dem privaten Grundstückseigentümer eine Flächennutzungsvereinbarung abgeschlossen, die den Straßenzugang und alle geplanten Aktivitäten auf privatem Grund abdeckt.

- Programmvorbereitungen im Gange: Das Unternehmen führt derzeit eine Ausschreibung für Bohrunternehmen durch und richtet die Logistik für das Programm ein.

Details zur Exploration Notice

Die Notice wurde gemäß den Oberflächenbewirtschaftungsvorschriften des BLM in 43 CFR Subpart 3809 eingereicht, die die Exploration auf bundesstaatlichen Bergbau-Claims regeln. Die vorgelegte Notice umfasst Lage-, Zugangs- und Projektplanzeichnungen, Informationen zu den Claims, einen typischen Bohrplattformplan sowie GIS-Shapefiles für die Bohrplattformen, Straßen, den Lagerplatz und die Grenzen der Claims.

Acht der zwölf Bohrplattformen, der Lagerplatz und der Großteil der Verbindungsstraßen befinden sich auf privatem Grund und machen etwa 1,35 Acre der geplanten Eingriffe aus. Die verbleibenden vier Bohrplattformen und eine Verbindungsstraße mit etwa 565 Fuß Gesamtlänge liegen auf vom BLM verwaltetem Land und entsprechen etwa 0,36 Acre. Der Zugang zum Projektgebiet erfolgt über ca. 3,3 Meilen bestehende Straßen vom U.S. Highway 81 aus, die ohne Ausbaumaßnahmen genutzt werden.

Bei den Bohrarbeiten wird eine wasserbasierte Spülflüssigkeit verwendet, die durch ein geschlossenes Zentrifugensystem umgewälzt wird; daher sind keine im Boden eingelassenen Auffangbecken oder Spülgruben vorgesehen. Das Bohrwasser wird von einem kommerziellen Anbieter bezogen und per Lkw zur Baustelle transportiert, wobei weder ein eigener Brunnen noch eine Oberflächenwasserumleitung vor Ort genutzt wird. Jedes Bohrloch wird nach Fertigstellung verschlossen und stillgelegt; die Bohrplattformen, Verbindungsstraßen sowie der Lagerplatz werden wieder eingeebnet, mit Mutterboden bedeckt und eingesät.

Abbildung 1: Übersicht über Lage und Zugang des Wolframprojekts Eagle Point im Hidalgo County, New Mexico, mit Darstellung der Zufahrtsroute vom U.S. Highway 81, der Oberflächenbewirtschaftung, der Grenze der Claims und der geplanten Bohrplattformen.

Abbildung 2: Lageplan des Projekts Eagle Point mit den 17 geplanten Bohrstandorten (EP26-001 bis EP26-017) von 12 Bohrplattformen aus, temporären Verbindungsstraßen, dem Lagerplatz LD-1 und der bestehenden Zufahrtsstraße.

Nächste Schritte

Die Notice beschreibt einen Betriebszeitraum von Dezember 2026 bis Dezember 2027. Vor Beginn der Bohrarbeiten wird das Unternehmen einen Antrag auf Erteilung einer "Minimal Impact Exploration Operation"-Genehmigung bei der New Mexico Mining and Minerals Division sowie Anträge für Bohrungen und deren Verschließung beim New Mexico Office of the State Engineer einreichen und eine finanzielle Sicherheitsleistung für die Renaturierung hinterlegen, die voraussichtlich gemeinsam vom BLM und der Mining and Minerals Division verwaltet wird. Das Unternehmen wird dem BLM außerdem ergänzende Unterlagen zur Vegetation sowie die Ergebnisse einer Recherche in den Akten zu kulturellen Ressourcen und einer Bestandsaufnahme vor Ort vorlegen.

Parallel dazu führt Western Star eine Ausschreibung für Bohrunternehmen durch, richtet die Logistik vor Ort ein und legt mithilfe seines Leapfrog-Geo-Modells die Bohrstandorte endgültig fest.

Für Eagle Point wurde keine Mineralressource ermittelt.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Jacob Anderson, CPG (#12160), MAusIMM (#3089445), einem unabhängigen Berater des Unternehmens und einer qualifizierten Person im Sinne von National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Herr Anderson ist vom Unternehmen unabhängig.

Über Western Star Resources

Western Star Resources ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Weiterentwicklung von Mineralkonzessionsgebieten konzentriert, wobei der strategische Schwerpunkt zunehmend auf Wolfram und kritischen Mineralen in den Vereinigten Staaten liegt. Das Unternehmen entwickelt ein Portfolio ehemals produzierender Wolframprojekte in Nevada und New Mexico weiter und behält gleichzeitig durch sein Konzessionsgebiet Western Star in British Columbia ein zusätzliches Explorationsengagement bei.

Kontaktinformationen

Im Namen des Board of Diretors,

Blake Morgan, Direktor, President und CEO

mailto:blake@acvc.vc

WESTERN STAR RESOURCES INC.

1020 - 800 West Pender Street

Vancouver, B.C. V6C 2V6

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Zukunftsgerichtete Informationen: Bestimmte Aussagen in diesem Dokument können zukunftsgerichtete Informationen darstellen, darunter Verweise auf die Prüfung der Explorationsmitteilung durch das BLM, Anträge auf staatliche Genehmigungen, die Hinterlegung einer finanziellen Sicherheitsleistung für die Renaturierung sowie den Zeitplan, den Umfang und den Abschluss des geplanten Bohrprogramms und künftige Explorationsarbeiten. Solche Informationen unterliegen Risiken im Zusammenhang mit behördlichen Prüfungen und Genehmigungsverfahren, dem Zugang zu Grundstücken, der Exploration, dem operativen Betrieb, den Wetterbedingungen sowie der Verfügbarkeit von Auftragnehmern und Ausrüstung. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens, einschließlich der Annahme, dass behördliche Prüfungen rechtzeitig abgeschlossen werden, dass die erforderlichen Genehmigungen und finanziellen Garantien zu akzeptablen Bedingungen eingeholt werden und dass Bohrunternehmen und Ausrüstung wie geplant zur Verfügung stehen werden. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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