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WKN: 710000 | ISIN: DE0007100000 | Ticker-Symbol: MBG
Xetra
27.10.26 | 14:38
39,820 Euro
-3,75 % -1,550
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
DAX
Eurozone 50
Prime Standard
Europa 600
1-Jahres-Chart
MERCEDES-BENZ GROUP AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MERCEDES-BENZ GROUP AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
39,88539,91015:12
39,89539,90015:12
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BEIERSDORF
BEIERSDORF AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BEIERSDORF AG80,46-3,15 %
CANCOM SE21,175-6,51 %
HYPOPORT SE82,65+1,60 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG39,820-3,75 %
PORSCHE AG42,930+3,87 %
SUSS MICROTEC SE49,240-5,94 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.