Innovation auf dem Punkt: Heizen, Kühlen, Stromerzeugung und kritische Rohstoffe in der Tiefe - das alles kann Geothermie. Der Artikel erschien im Innovations-Special im Börsianer Magazin Nr.67. Öl allein genügt nicht für den weltweiten Energiehunger und macht politisch abhängig. Solar- und Windenergie sind gebunden am Wetter, an der Tages- und der Jahreszeit. Ein wichtiger Teil der Lösung sei Geothermie, ist Eva Pusch von 360 Jet Fuel überzeugt: "Geothermie ist regional verfügbar, benötigt vergleichsweise wenig Raum an der Oberfläche und kann insbesondere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Börsianer