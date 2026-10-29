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IRVING (dpa-AFX) - Gute Geschäfte rund um Energietechnik durch den Boom von KI-Rechenzentren haben den Gewinn von Caterpillar im dritten Quartal angetrieben. Aber auch das Baumaschinengeschäft läuft rund. Insgesamt stieg der Umsatz um 17 Prozent auf 20,7 Milliarden US-Dollar (rund 18,6 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in Irving mitteilte. Der Nettogewinn kletterte von 2,3 auf rund 3,3 Milliarden Dollar.

Mit einem Anstieg des bereinigten Ergebnisses je Aktie von 4,95 auf 7,20 Dollar übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten. Dennoch verlor die Aktie vorbörslich gut zehn Prozent auf 640 Dollar. Damit droht dem Papier der Rutsch auf den tiefsten Stand seit Januar. Nach dem im Sommer erreichten Rekordhoch von fast 1.100 Dollar kam das Papier deutlich unter Druck und büßte bis zum Handelsende am Mittwoch bereits 33 Prozent ein. Dennoch legte der Börsenwert im laufenden Jahr bisher rund ein Viertel auf knapp 330 Milliarden Dollar zu.

Das für seine Baumaschinen bekannte Unternehmen hat sich zu einem der größten Profiteure für KI-Infrastruktur entwickelt. Die Sparte Power & Energy, die Generatoren, Großmotoren und Gasturbinen herstellt, hat sich inzwischen zum umsatzstärksten Segment gemausert und damit die gelben Bagger und Planierraupen, für die Caterpillar eigentlich bekannt ist, überholt.

Aktien, die mit dem KI-Boom in Verbindung stehen, stehen jedoch inzwischen unter Druck. Investoren sind vorsichtiger geworden angesichts der gewaltigen Summen, die Technologieunternehmen für Rechenzentren ausgeben; zudem sorgen steigende Zinsen für Bedenken hinsichtlich der Finanzierungskosten für diesen Ausbau./nas/zb/mis