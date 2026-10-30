Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane. Den Ausstoß von Methan zu reduzieren, rückt immer mehr in den Fokus der Politik. Das gilt dies- und jenseits des Atlantiks. Während die Europäische Union und internationale Gasförderer um Fristen für neue Importrichtlinien verhandeln, beschleunigen die Vereinigten Staaten die Sanierung stillgelegter Bohrlöcher. Mit enormen staatlichen Fördermitteln entsteht ein lukrativer Markt für spezialisierte Umweltdienstleister. Im Zentrum dieser Entwicklung steht Zefiro Methane, das mit frischem Kapital und neuen Rahmenverträgen sein operatives Geschäft auf dem nordamerikanischen Kontinent rasant ausbaut.Den vollständigen Artikel lesen ...
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