DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
VERIZON COMM 20/40 BAC6 US92343VFXXX 30.10.2026 HZE/EOT
VERIZON COMM 20/60 US92343VFXXX 30.10.2026 HZE/EOT
VERIZON COMM 21/61 BAC0 US92343VGXXX 30.10.2026 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
VERIZON COMM 20/40 BAC6 US92343VFXXX 30.10.2026 HZE/EOT
VERIZON COMM 20/60 US92343VFXXX 30.10.2026 HZE/EOT
VERIZON COMM 21/61 BAC0 US92343VGXXX 30.10.2026 HZE/EOT
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