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NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag moderat gestiegen. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1193 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1216 (Freitag: 1,1172) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8915 (0,8950) Euro gekostet.

Damit setzte sich der Euro weiter von seinem am Donnerstag erreichten tiefsten Stand seit Mai 2025 nach oben ab, als die EZB den Leitzins trotz erhöhter Inflation nicht verändert hatte. Die aktuell deutlich sinkenden Ölpreise begünstigten den Euro gegenüber dem Dollar, da Rohöl in Dollar gehandelt wird und so die Nachfrage nach der US-Währung fällt. Zudem leiden die Europäer stärker unter steigenden Ölpreisen, weil die USA ein wichtiges Förderland sind./gl/he