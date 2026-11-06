MONTRÉAL, QC / ACCESS Newswire / 6. November 2026 / Valsoft Corporation Inc. ("Valsoft"), ein kanadisches Unternehmen, das sich auf den Erwerb und die langfristige Entwicklung von Softwareunternehmen in vertikalen Märkten spezialisiert hat, gab heute die Übernahme von 100 % von Chalco, einer Softwareplattform zur Verwaltung des gesamten Lebenszyklus von Produktinhalten und -informationen, von der Hyphen-Group bekannt. Die Transaktion markiert den Einstieg von Valsoft in den Markt für Content Operations, einen schnell wachsenden Bereich, der im Zeitalter der KI für das Wachstum von Unternehmen zunehmend entscheidend ist, und erhöht die Zahl der Branchen, in denen Valsoft tätig ist, auf mehr als 20. Die Übernahme wurde von der TAG Software Group über Chalco Technologies Srl ("Chalco Technologies") abgewickelt, ein neu gegründetes Unternehmen, das sich vollständig im Besitz von Valsoft befindet.

Chalco wurde innerhalb der Hyphen-Group entwickelt, einem italienischen Unternehmen, das seit mehr als 25 Jahren auf dem Markt für Content Operations tätig ist, über Niederlassungen in Affi (Verona), Mailand und Lugano (Schweiz) verfügt und zu dessen Kundenstamm einige der weltweit führenden Luxus- und Einzelhandelsmarken zählen. Die Plattform konsolidiert, organisiert und verteilt Produktinhalte und -informationen über eine integrierte Suite von Lösungen, die für verschiedene Geschäftsteams konzipiert ist - von der Produktentwicklung über B2B- und B2C-Vertrieb, Marketing und E-Commerce bis hin zur digitalen historischen Archivierung.

Die Hyphen-Group, die nun in Hyphen-Integration umbenannt wurde, bleibt der exklusive Partner für den Vertrieb, die Beratung und die Implementierung von Chalco in Italien und der Schweiz.

Im Rahmen der Transaktion wird Stefano Righetti, der zuvor an der Spitze der Hyphen-Group stand, CEO von Chalco Technologies und wird die Entwicklung sowie die internationale Expansion des Unternehmens leiten.

"Das Hyphen-Team hat mit Chalco ein solides Produkt im Bereich Content Operations sowie einen treuen Kundenstamm in Italien und der Schweiz in den Bereichen Luxusgüter und Einzelhandel aufgebaut: genau die Art von Team und Technologie, die wir mit langfristiger Perspektive unterstützen möchten, indem wir unsere Ressourcen und unser internationales Netzwerk zur Verfügung stellen, um das Wachstum zu beschleunigen", sagte Aidin Mohsenin, Investment Partner bei der TAG Software Group.

"Für Chalco beginnt eine neue Wachstumsphase. Content Operations spielen eine zunehmend zentrale Rolle im Unternehmensalltag, und der Einzug der künstlichen Intelligenz beschleunigt diesen Trend nur noch weiter. Um dieser neuen Phase gerecht zu werden, brauchten wir den richtigen Partner. In Valsoft haben wir die Spezialisierung und das internationale Netzwerk gefunden, nach denen wir gesucht haben, vor allem aber dieselbe langfristige Wachstumsvision, die bei der Entwicklung der Plattform schon immer im Vordergrund stand", sagte Stefano Righetti, CEO von Chalco Technologies.

Chalco Technologies wird das Team und die Unternehmenskultur beibehalten, die sein Wachstum in den letzten 25 Jahren vorangetrieben haben. Als Teil des Valsoft-Ökosystems wird das Unternehmen der TAG Software Group beitreten, einer der dezentralen operativen Einheiten von Valsoft, und dabei von gemeinsamem Fachwissen, operativer Unterstützung und einem langfristigen Investitionshorizont profitieren.

Valsoft wurde intern von David Felicissimo (General Counsel), Oliver Gray (Associate General Counsel, International M&A) und Elisa Marcon (Senior Corporate Paralegal) und extern von Chiomenti vertreten. Die Hyphen-Group wurde von Madison Corporate Finance und Studio Legale Giacopuzzi unterstützt. Loomish fungierte als persönlicher Berater von Stefano Righetti.

Über Chalco Technologies

Chalco Technologies, ein in Mailand und Affi (VR) ansässiges Unternehmen, das sich zu 100 % im Besitz von Valsoft befinde, entwickelt und vertreibt Chalco international. Chalco ist die firmeneigene Softwareplattform, die Workflows, Inhalte und Produktinformationen in ein kohärentes, interoperables Geschäftsökosystem integriert, um die Digital Product Identity (die vollständigste und aktuellste digitale Version des physischen Produkts) über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg - vom Entwurf bis zum historischen Archiv - zu konsolidieren, zu verwalten und zu verbreiten.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.chalco.tech

Über die TAG Software Group

Die TAG Software Group erwirbt, optimiert und baut Unternehmen im Bereich geschäftskritischer Software aus. Als Teil der Valsoft Corporation bietet TAG Softwareunternehmen aus vertikalen Märkten ein dauerhaftes Zuhause und geht langfristige Partnerschaften ein, die das Vermächtnis der Gründer, die Mitarbeiter und die Kunden schützen. Durch ihr dezentrales Modell und ihre interne Expertise in den Bereichen M&A (Mergers & Acquisitions), Technologie, KI, Marketing und Betrieb unterstützt TAG Unternehmen dabei, neue Wachstumsmöglichkeiten zu nutzen, neue Märkte zu erschließen und Kunden in großem Maßstab effektiver zu bedienen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.tagsoftwaregroup.com

Über Valsoft

Valsoft erwirbt und entwickelt Softwareunternehmen für vertikale Märkte, die in ihren jeweiligen Nischen geschäftskritische Lösungen anbieten. Die Strategie von Valsoft besteht darin, langfristig zu investieren und es den Unternehmen so zu ermöglichen, von globalem Fachwissen, gemeinsam genutzten Best Practices und einer dezentralen Struktur zu profitieren, die es ihnen erlaubt, ihren Unternehmergeist zu bewahren und gleichzeitig nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.valsoftcorp.com

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Valsoft Corporation

communications@valsoftcorp.com

QUELLE: Valsoft Corp.

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