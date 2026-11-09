Köln (ots) -+++ Achtung Sperrfrist für alle Ausspielwege: Montag, 9. November 2026, 5.00 Uhr +++Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mit Sperrfristvermerk veröffentlichenARD-Aktion "Deine Meinung zählt!": Knapp zwei Drittel sind unzufrieden mit dem Funktionieren der Demokratie in Deutschland87 Prozent der Bürgerinnen und Bürger halten die Demokratie für eine gute Regierungsform, jeder Zehnte (10 Prozent) hält sie für eine nicht so gute Regierungsform. Gleichzeitig sind fast zwei Drittel (63 Prozent) unzufrieden damit, wie die Demokratie in Deutschland funktioniert, gut jeder Dritte (36 Prozent) ist damit zufrieden. Das hat eine repräsentative Umfrage im Auftrag des WDR ergeben, für die infratest dimap zwischen dem 19. und 27. Oktober 2.281 Menschen aus der deutschsprachigen Bevölkerung ab 16 Jahren befragt hat.Vergleicht man verschiedene Regionen in Deutschland, so ist die Unzufriedenheit in Nordrhein-Westfalen am geringsten; auch hier aber ist mit 56 Prozent eine Mehrheit weniger bzw. gar nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie die Demokratie in Deutschland funktioniert, während 44 Prozent damit sehr zufrieden bzw. zufrieden sind. Am größten ist die Unzufriedenheit in Mecklenburg-Vorpommern (75 Prozent) sowie den mitteldeutschen Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen (74 Prozent). Dort sind jeweils drei Viertel unzufrieden und ein Viertel zufrieden.Vier von fünf Befragten (79 Prozent) stimmen voll und ganz oder eher der Aussage zu: "Die Wahlen zu den Parlamenten in Deutschland sind frei und fair." Für 72 Prozent trifft es zu, dass die Rechte von Minderheiten in Deutschland geschützt sind. Zwei Drittel (67 Prozent) finden, man könne seine Meinung frei äußern, auch wenn sie nicht mit der Meinung der Mehrheit übereinstimmt; knapp jeder Dritte (31 Prozent) findet das nicht. 64 Prozent sind der Ansicht, Medien berichten frei; jeder Dritte (32 Prozent) sieht das anders. Für sechs von zehn (60 Prozent) trifft es zu, dass die Gerichte jeden gleichbehandeln; für jeden Dritten (34 Prozent) nicht. Jeder Zweite (51 Prozent) ist der Meinung, die Politik sorge für die soziale Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger; fast ebenso viele (47 Prozent) sehen das nicht so.Befragungsdaten• Grundgesamtheit: Deutschsprachige Bevölkerung in Deutschland ab 16 Jahren• Fallzahl: 2.281 Befragte• Erhebungszeitraum: 19. bis 27. Oktober 2026• Erhebungsverfahren: Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung• Schwankungsbreite: 2 Prozentpunkte bei einem Anteilswert von 50 ProzentDie Fragen im Wortlaut:• Sind Sie mit der Art und Weise, wie die Demokratie in Deutschland funktioniert, alles in allem ...?• Einmal abgesehen davon, wie gut oder schlecht die Demokratie in Deutschland funktioniert: Halten Sie die Demokratie ganz allgemein für eine gute Regierungsform oder für eine nicht so gute Regierungsform?• Bitte geben Sie an, wie wichtig es Ihrer Meinung nach für die Demokratie im Allgemeinen ist, dass ...a) dass Wahlen zu den Parlamenten frei und fair sindb) dass die Medien frei berichten könnenc) dass die Rechte von Minderheiten geschützt sindd) dass die Gerichte jeden gleichbehandelne) dass die Politik für die soziale Sicherheit der Bürger sorgtf) dass man seine Meinung frei äußern kann, auch wenn sie nicht mit der Meinung der Mehrheit übereinstimmt• Geben Sie nun bitte an, inwiefern die folgenden Dinge Ihrer Einschätzung nach auf Deutschland zutreffen.a) Die Wahlen zu den Parlamenten sind frei und fairb) Die Rechte von Minderheiten sind geschütztc) Man kann seine Meinung frei äußern, auch wenn sie nicht mit der Meinung der Mehrheit übereinstimmtd) Die Medien berichten freie) Die Gerichte behandeln jeden gleichf) Die Politik sorgt für die soziale Sicherheit der BürgerBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6386225