EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG
/ Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
Die Mayr-Melnhof Karton AG ("MM Gruppe") hat eine verbindliche Transaktionsvereinbarung über den Verkauf ihres Packaging-Geschäfts an eine neu gegründete Holdinggesellschaft von KPS Capital Partners, LP ("KPS") unterzeichnet. Nach Vollzug wird KPS 70 % und die MM Gruppe 30 % an dieser Holdinggesellschaft halten. Das Packaging-Geschäft umfasst die Bereiche Food & Premium Packaging (ohne Iran und Tunesien) sowie Pharma & Healthcare Packaging. Über ihre Beteiligung an der neuen Holdinggesellschaft wird die MM Gruppe weiterhin an der künftigen Entwicklung und Wertschöpfung des Packaging-Geschäfts teilhaben.
Strategische Beweggründe
Nach Vollzug der Transaktion wird sich die MM Gruppe auf ihr Board & Paper-Geschäft konzentrieren. Die MM Gruppe wird zudem als Minderheitspartner von KPS den weiteren Erfolg des Packaging-Geschäfts unterstützen. Ein langfristiger Liefervertrag wird nach Vollzug der Transaktion die kontinuierliche Belieferung des Packaging-Geschäfts mit Karton aus dem Board & Paper-Geschäft sicherstellen.
Transaktionsbedingungen
Nach Abzug ihres geschätzten Investments von rund EUR 0,4 Mrd. für die 30 %-Beteiligung an der neuen Holdinggesellschaft erwartet die MM Gruppe bei Vollzug der Transaktion Barerlöse von rund EUR 1,8 bis 1,9 Mrd. Die endgültigen Barerlöse hängen von der Höhe der transaktionsbedingten Steuern, üblichen Kaufpreisanpassungsmechanismen und dem Vollzugszeitpunkt ab.
Die Beteiligung der MM Gruppe an der neuen Holdinggesellschaft kann sich auf mindestens 20 % reduzieren, wenn bestimmte EBITDA-Ziele für das Geschäftsjahr 2027 nicht erreicht werden, ohne dass dafür eine zusätzliche Gegenleistung an oder durch die MM Gruppe zu leisten ist.
Verwendung der Erlöse
Peter Oswald, CEO der MM Gruppe, kommentiert: "In den vergangenen Jahren haben wir bei MM Packaging erhebliches Wachstum und Wert für unsere Aktionäre geschaffen. Diese Transaktion wird es dem Geschäft ermöglichen, unter der Leitung von KPS, einem führenden Private-Equity-Investor in Fertigungs- und Industrieunternehmen, weiter zu wachsen. Unsere verbleibende Beteiligung von 30 % wird es der MM Gruppe ermöglichen, an der künftigen Wertschöpfung teilzuhaben. Als europäischer Marktführer im Faltschachtelkarton wird unser Board & Paper-Geschäft zu einem unabhängigen Lieferanten der Verpackungsindustrie. Nach der Transaktion wird die MM Gruppe über eine starke Bilanz und die finanziellen Mittel verfügen, um ihr Geschäft organisch und durch gezielte Akquisitionen und Partnerschaften weiterzuentwickeln. Gleichzeitig planen wir eine erhebliche Sonderausschüttung an unsere Aktionäre."
Michael Psaros, Mitgründer und Co-Managing Partner von KPS, kommentiert: "MM Packaging ist ein branchenführendes Unternehmen, und wir freuen uns darauf, es als eigenständiges Unternehmen auf die nächste Entwicklungsstufe zu bringen. Wir wissen das Vertrauen zu schätzen, welches uns die MM Gruppe entgegenbringt, und freuen uns auf unsere Partnerschaft. KPS hat mit Investitionen im Verpackungssektor in den Bereichen Papier, Karton und Metall außergewöhnliche Erfolge erzielt. Wir werden unsere umfassende Branchenerfahrung, unsere finanziellen Ressourcen, sowie unser Engagement für herausragende Fertigung und unsere weltweite Präsenz nutzen, um das Wachstum von MM Packaging voranzutreiben."
Der Geschäftsbetrieb sowohl von Packaging als auch von Board & Paper wird nach Unterzeichnung der Transaktionsvereinbarung unverändert fortgeführt. Das Packaging-Geschäft bleibt bis zum Vollzug der Transaktion Teil der MM Gruppe und wird danach den Namen MM Packaging beibehalten. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen gesellschaftsrechtlichen und behördlichen Genehmigungen sowie weiterer üblicher Bedingungen, und für das Frankreich Geschäft, erfolgt der Erwerb vorbehaltlich von Konsultationsprozessen mit den Arbeitnehmervertretern. Der Vollzug der Transaktion wird im ersten Halbjahr 2027 erwartet. Danach wird die MM Gruppe ihre 30 %-Beteiligung at-equity bilanzieren.
Der Aufsichtsrat der MM Gruppe hat der Transaktion zugestimmt.
J.P. Morgan ist als alleiniger Finanzberater und Binder Grösswang und Linklaters LLP sind als Rechtsberater der MM Gruppe bei der Transaktion tätig.
Die MM Gruppe wird morgen, am 10. November 2026, um 10:00 Uhr MEZ einen Webcast für Analysten und Investoren abhalten. Informationen zur Anmeldung und die dazugehörige Präsentation sind auf der Website der MM Gruppe unter https://mm.group/ verfügbar.
MM Gruppe
Über KPS Capital Partners, LP
Haftungsausschluss
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09.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
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2431246 09.11.2026 CET/CEST