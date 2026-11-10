DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: Anlässlich des Veterans Day pausiert der US-Anleihehandel.

TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump hat Nvidia-CEO Jensen Huang in der Affäre um eine Branchenmanagerin, mit der Huang eine intime Beziehung hatte und die im Verdacht steht, für den chinesischen Geheimdienst zu arbeiten, Entlastung gegeben. Trump sagte vor Reportern, ich habe ihn darauf angesprochen, und er sagte, er habe absolut keine Ahnung gehabt, dass die betreffende Person eine Spionin war." Der Präsident lehnte es ab, detailliert darzulegen, zu welchem Zeitpunkt er von den Erkenntnissen in der Bundesregierung erfahren habe, dass die chinesische Staatsbürgerin Alice Huang, damals eine Top-Managerin bei Megaspeed International, im Verdacht steht, eine chinesische Spionin zu sein. Außenminister Marco Rubio beaufsichtigte laut Wall Street Journal die Ausarbeitung eines vertraulichen Memos, in dem davor gewarnt wurde, dass Huang eine persönliche Beziehung zu Alice Huang unterhielt. Auf die Frage, ob er das Memo gelesen habe, sagte Trump: "Ich habe sicherlich bei den Geheimdienstleuten nachgefragt, sie könnten es erwähnt haben. Ganz sicher hat es keinen großen Eindruck bei mir hinterlassen."

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

06:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 2Q

07:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 2Q

07:30 Honda Motor, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Realeinkommen Oktober 14:30 Verbraucherpreise Oktober PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,9% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+3,7% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj

ÜBERSICHT INDIZES

Index zuletzt +/- % E-Mini-Future S&P-500 7.592,25 +0,2 E-Mini-Future Nasdaq-100 27.978,25 -0,1 S&P/ASX 200 (Sydney) 9.129,00 +1,1 Nikkei-225 60.459,58 +2,9 Topix-500 (Tokio) 3.893,71 +2,0 Kospi (Seoul) 5.239,13 +4,4 Shanghai-Composite 3.668,32 +0,2 Hang-Seng-Index (Hongkong) 24.582,54 +0,6

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Aktienmärkte setzen ihre Erholungsbewegung angetrieben vom Technologiesektor fort. Die Börsen folgen damit den positiven US-Vorgaben vom Vorabend. Begünstigt wird die Kauflaune vom weiter fallenden Ölpreis. Sinkende Ölpreise lindern Inflations- und in der Folge auch Zinserhöhungssorgen. Diese Überlegung kommt den Aktien der kapitalintensiven Technologie-Unternehmen zugute. In Südkorea wird der Handel wieder von Volatilitäsunterbrechungen begleitet. Die Technologie-Schwergewichte SK Hynix und Samsung Electronics ziehen um 6,3 bzw. 4,1 Prozent an. Der ebenfalls technologielastige Taiex in Taiwan legt um weitere 2 Prozent zu, nachdem der Index am Vortag bereits seine siebentägige Durstrecke beendet hatte - gestützt von Maßnahmen zur Marktstabilisierung durch die Behörden. Auch in Japan geht es nach dem Vortag weiter aufwärts. Der schwache Konsum dürfte die Inflation bremsen und somit auch Argumente gegen Zinserhöhungen liefern. Die Ausgaben privater Haushalte verbuchten den stärksten Einbruch seit 2020. Suzuki Motor fallen nach Vorlage von Halbjahreszahlen um 3,4 Prozent. Der Telekomkonzern SoftBank Corp (-1,9%) legte solide Geschäftszahlen vor, enttäuscht aber mit der Dividende. In China zeigen sich die Börsen wie schon an den Tagen zuvor unspektakulär. Nach den zuletzt schwachen Konsumsignalen offenbart nun auch der Export Warnzeichen. In Australien belasten schwache Daten zum Geschäfts- und Verbrauchervertrauen nicht - sie lindern eher die Zinserhöhungssorgen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag DJIA 52.355,51 +2,1 +1069,78 51.285,73 S&P-500 7.546,47 +2,3 +169,61 7.376,86 NASDAQ Comp 25.229,93 +2,6 +650,50 24.579,43 NASDAQ 100 27.867,54 +3,3 +877,55 26.989,99 Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 1,42 Mrd 1,40 Mrd Gewinner 2.206 1.474 Verlierer 538 1.252 Unverändert 63 56

Sehr fest - Die US-Börsen gingen stramm auf Erholungskurs und setzten die schon am Freitag zu sehende Erholung beschleunigt fort. Es war die größte Rally der Wall Street seit rund sieben Monaten. Zuvor waren insbesondere Technologieaktien schwer unter die Räder geraten wegen Befürchtungen, der klare Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen könnte Regulierungen und strengere Umweltauflagen für energiehungrige Rechenzentren nach sich ziehen. Mit etwas Abstand schienen viele Marktteilnehmer dies etwas entspannter zu sehen. Zur Stimmungsaufhellung trugen insbesondere weiter stark gesunkene Ölpreise bei. Gut dürfte auch angekommen sein, dass China zusätzliche Zölle auf US-Waren für weitere zwei Monate aussetzte. Die Aktie des KI-Flaggschiffs Nvidia stand stark unter Druck und verlor gegen den sehr festen Markt 4,3 Prozent. Das Nvidia-Board leitete eine Untersuchung ein, nachdem Unternehmenschef Jensen Huang eine Affäre mit einer möglichen China-Spionin eingeräumt hatte. Andere Halbleiteraktien zeigten sich dagegen mit sehr kräftigen Erholungsgewinnen. Hier dürften nach den herben Einbußen in der Vorwoche auch Schnäppchenjäger unterwegs gewesen sein. AMD stiegen um 13,3, Broadcom um 8,8, Micron um 6,3 und Intel um 5,5 Prozent. GE Vernova gewannen 7,1 Prozent. Das Unternehmen gilt als Profiteur beim Bau von Rechenzentren.

USA - ANLEIHEN

Rendite +/- 2 Jahre 4,54 +0,025 10 Jahre 4,86 +0,004

Im Blick hatten die Börsianer anstehende Preisdaten aus den USA. Am Dienstag wird der Verbraucherpreisindex für Oktober veröffentlicht, am Freitag der Index der Erzeugerpreise. Nach dem überraschend starken Arbeitsmarktbericht für Oktober am vergangenen Freitag stieg am Zinsterminmarkt die Wahrscheinlichkeit noch etwas weiter auf 84 Prozent, dass die US-Notenbank am 9. Dezember eine weitere Zinserhöhung beschließen wird. Entsprechend ging es mit den Renditen am Anleihemarkt etwas nach oben.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 08:35 % YTD EUR/USD 1,1226 +0,0 1,1223 1,1168 -4,4 EUR/JPY 177,36 +0,1 177,20 176,57 -3,6 EUR/GBP 0,8346 -0,0 0,8348 0,8340 -4,2 USD/JPY 157,95 +0,0 157,90 158,08 +0,8 USD/KRW 1.336,92 -0,2 1.340,20 1.347,80 -7,2 USD/CNY 6,6699 -0,0 6,6727 6,6742 -4,6 USD/CNH 6,6675 -0,0 6,6693 6,6723 -4,4 USD/HKD 7,8436 +0,0 7,8418 7,8411 +0,8 AUD/USD 0,6923 -0,0 0,6926 0,6884 +3,8 NZD/USD 0,5636 +0,1 0,5630 0,5596 -2,1 BTC/USD 74.603,87 -0,5 74.944,92 73.968,66 -14,9

Der Dollar gab deutlich nach, der Euro zog auf rund 1,1220 Dollar an von rund 1,1140 am späten Freitag. EZB-Präsidentin Lagarde hatte in einem Interview angedeutet, dass die EZB auf der Ratssitzung im nächsten Monat die Zinsen erneut anheben werde; das stützte den Euro.

ROHSTOFFE

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.122,63 -0,4 -16,41 4.139,04 Silber 53,07 -0,6 -0,34 53,41 Platin 1.573,40 -0,2 -3,38 1.576,78

Der Goldpreis zog im US-Handel um 1,8 Prozent an auf 4.139 Dollar. Für Auftrieb sorgte der schwache Dollar, der das Edelmetall für Käufer aus dem Nichtdollarraum verbilligte.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 85,30 -1,8 -1,55 86,85 Brent/ICE 91,07 -1,6 -1,50 92,57

Nachdem US-Präsident Trump weitere US-Angriffe auf den Iran als sehr unwahrscheinlich bezeichnet hatte, solange die Verhandlungen über das iranische Atomprogramm und eine Wiederöffnung der Straße von Hormus Fortschritte machten, ging es für die Ölpreise nochmals beschleunigt steil nach unten. Brent-Öl verbilligte sich um 5,8 Prozent auf 92,57 Dollar. Das war das niedrigste Niveau seit Anfang September.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

HANDEL CHINA

Chinas Exporte sind im Oktober weiter gewachsen. Das Tempo verlangsamte sich jedoch gegenüber September leicht, da die Wirtschaft weiterhin mit Spannungen mit ihren Handelspartnern konfrontiert ist. Die Exporte stiegen im Oktober im Vergleich zum Vorjahr um 35,2 Prozent. Damit verlangsamte sich das Wachstum gegenüber dem Anstieg von 36,3 Prozent im September. Der Wert lag zudem unter dem von Ökonomen erwarteten Wachstum von 36,1 Prozent. Chinas Importe legten im Oktober im Jahresvergleich um 41,6 Prozent zu. Sie beschleunigten sich damit gegenüber dem Zuwachs von 31,0 Prozent im September und übertrafen den von den befragten Ökonomen erwarteten Anstieg von 34 Prozent.

KONJUNKTUR JAPAN

Leistungsbilanz Sep nsb Überschuss 2,372 Bill JPY (PROG: Überschuss 3,449 Bill JPY)

Leistungsbilanz Sep nsb Überschuss 2,372 Bill JPY; -45,8% gg Vj

Ausgaben privater Haushalte Sep -6,8% (PROGNOSE: -3,1%) gg Vorjahr

Konsumneigung Sep -9,4 Pkt gg Vorjahr auf 72,7%

KONJUNKTUR AUSTRALIEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 10, 2026 01:47 ET (06:47 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Das australische Verbrauchervertrauen ist in der vergangenen Woche eingebrochen, nachdem die Reserve Bank of Australia eine fünfte Zinserhöhung vorgenommen hatte. Dies drückte die Stimmung unter den Hypothekennehmern auf ein Rekordtief. Das Verbrauchervertrauen sank in der Woche um 3,1 Punkte auf 63,1 Punkte. Dies ist der drittniedrigste Stand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1973. Der gleitende Vier-Wochen-Durchschnitt fiel um 1,2 Punkte auf 66,2 Punkte.

INNENPOLITIK USA

Der Senat hat ein weitreichendes Gesetz zur Genehmigung von Energieprojekten auf den Weg gebracht. Dies geschah trotz schwindender Aussichten auf eine endgültige Verabschiedung durch den Kongress - und obwohl Präsident Trump dem Prozess Steine in den Weg legt. Das als Bipartisan American Affordability and Jobs Act of 2026 bekannte Gesetz soll das Genehmigungsverfahren beschleunigen, das Energieentwicklern seit langem ein Dorn im Auge ist.

CHARLES SCHWAB

erleichtert weniger vermögenden Kunden die Teilnahme an Börsengängen - pünktlich zum erwarteten Börsendebüt von Anthropic im Laufe dieses Monats. Der Broker senkt das für die Teilnahme an IPO erforderliche Mindestguthaben, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten.

BOEING

plant etwa 5 Prozent der Beschäftigten in ihrem Kernbereich Verkehrsflugzeuge abzubauen. Die Kürzungen belaufen sich auf etwa 2.500 Stellen und sollen ab Dezember erfolgen.

HONDA

wird ein neues Werk für 3 Milliarden US-Dollar in Ohio bauen, um die Produktion von Hybridfahrzeugen zu unterstützen, während der japanische Automobilhersteller versucht, eine Kehrtwende weg von Elektrofahrzeugen zu vollziehen. Das neue Werk soll voraussichtlich den Betrieb aufnehmen.

PEPSICO

streicht rund 1.000 Stellen in ihrer Lebensmittel- und Getränkesparte. Der Chef von PepsiCo Nordamerika, Ram Krishnan, erklärte, dass das Lebensmittel- und Getränkeunternehmen in der kommenden Woche Änderungen vornehmen werde, um die Abläufe zu rationalisieren, wie aus einem Schreiben an die Mitarbeiter hervorgeht.

SKYDANCE

hat Pläne detailliert dargelegt, nach dem Zusammenschluss von Paramount und Warner Bros. Discovery die jährlichen Kosten um mindestens 6 Milliarden US-Dollar zu senken. Das Unternehmen kämpft mit einer massiven Schuldenlast aus der Transaktion. Das Unternehmen ging aus dem 81 Milliarden Dollar schweren Warner-Deal mit Schulden von 87 Milliarden Dollar und rund 10 Milliarden Dollar an Barmitteln hervor. Skydance plant, die Kosten durch den Abbau von Führungsebenen, die Zusammenlegung von Betriebsabläufen und die Reduzierung von Technologieausgaben zu senken. Bis Ende 2029 hofft der Konzern, seine Schulden auf ein tragbareres Niveau zu senken.

ANTHROPIC

Investoren warten gespannt auf die angestrebte Bewertungsspanne von Anthropic, die das Unternehmen voraussichtlich Anfang dieser Woche veröffentlichen wird. Vor einer Woche rechneten Investoren noch damit, dass das Unternehmen eine Bewertung von rund 1,5 Billionen US-Dollar anstrebe. Nach dem starken Ausverkauf bei KI-Unternehmen am Donnerstag dringen einige Großinvestoren nun jedoch auf einen niedrigeren Wert.

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2026 01:47 ET (06:47 GMT)

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