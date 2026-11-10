ACATIS Euro Short Duration UCITS ETF (ISIN: DE000A42MFI7). Neuer aktiver Kurzläufer-ETF für Altersvorsorge und Liquiditätsmanagement - ACATIS IfK Value Renten, S-Tranche, (ISIN: DE000A42MFAI). Stiftungstranche für institutionelle Investoren Nach Jahren extrem niedriger Zinsen bieten festverzinsliche Anlagen wieder attraktive Renditechancen und laufende Erträge. Gleichzeitig unterscheiden sich die Anforderungen der Anleger stärker: Während Privatanleger nach stabilen Erträgen bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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