DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Der Autobauer Mercedes-Benz stoppt vorerst seine Investitionen in Deutschland. Zudem werden Werksschließungen in Deutschland und weitere Verlagerungen ins Ausland wahrscheinlicher. Das geht aus einem am Donnerstag im Intranet veröffentlichten Interview hervor, das das Handelsblatt einsehen konnte. Derzeit liefen beim Konzern Verhandlungen über Kostensenkungen in Deutschland zwischen Management und Arbeitnehmervertretern. Auch nach Monaten gibt es bisher keine Annäherung. "Wir haben im Vorstand gemeinsam entschieden, alle weiteren Investitionen in die deutschen Standorte zu stoppen", erklärt Produktionsvorstand Michael Schiebe in dem Interview. Trotz intensiver Gespräche zeichne sich derzeit leider noch kein Lösungskorridor ab, sagte Arbeitsdirektorin Britta Seeger. "Daher sind wir nun gezwungen, konkret und detailliert zu prüfen, welche Standorte wir uns in Deutschland noch leisten können." Der Autobauer will demnach, dass die Beschäftigten in Deutschland für das gleiche Gehalt länger arbeiten. Aus Sicht des Konzerns sind die Arbeitskosten in Deutschland im Vergleich zu den internationalen Standorten zu hoch. Die Gewerkschaft IG Metall wehrt sich gegen die Einschnitte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Ergebnis 1H

07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 3Q (09:45 Analystenkonferenz)

07:00 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Bechtle AG, ausführliches Ergebnis 3Q (10:30 PK)

AUSBLICK KONJUNKTUR

-EU 11:00 BIP (2. Veröffentlichung) 3Q Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+1,3% gg Vj 1. Veröff.: +0,4% gg Vq/+1,3% gg Vj 2. Quartal: +0,6% gg Vq/+1,2% gg Vj -US 14:30 Erzeugerpreise Oktober PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Index zuletzt +/- % DAX Futures 26.776,00 -0,4 E-Mini-Future S&P-500 7.609,75 -0,1 E-Mini-Future Nasdaq-100 28.310,00 -0,3 Topix (Tokio) 3.944,07 +0,2 Hang-Seng (Hongk.) 23.667,92 -1,4 Shanghai-Comp. 3.637,63 -0,5 Donnerstag: INDEX Schluss +/- % DAX 26.771,88 +0,4 DAX-Future 26.868,00 +0,5 MDAX 30.858,13 -0,7 TecDAX 4.108,66 +0,0 SDAX 17.953,63 -1,0 Euro-Stoxx-50 6.398,98 +0,1 Stoxx-50 5.522,26 +0,3 XDAX 26.705,12 -0,2 Dow-Jones 52.297,09 -0,4 S&P-500 7.592,40 -0,4 Nasdaq Composite 25.366,09 -0,4

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem verhaltenen Handelsauftakt an den europäischen Börsen rechnen Händler am Freitag. Vor den US-Erzeugerpreisen am frühen Nachmittag dürften die Anleger vorsichtig agieren, nachdem die Verbraucherpreise am Dienstag mit einem überraschend deutlichen Anstieg negativ überrascht und Inflationsängste geschürt hatten.

Rückblick: Gut behauptet - Nachdem zunächst überzeugende Unternehmenszahlen für Auftrieb gesorgt hatten, bremste im Verlauf ein schwacher Technologie-Sektor mit den Entwicklungen rund um Nvidia die Börsen ein. Dieser war mit einem Minus von 0,8 Prozent der größte Verlierer. Jensen Huang zieht sich als President, CEO und Board-Mitglied von Nvidia zurück, wie der Chip-Konzern mitteilte. Die Nvidia-Aktie kam in der Folge an der Wall Street unter Druck. Belastend wirkten auch Aussagen von US-Präsident Trump. Dieser hält ein Abkommen mit dem Iran nach eigenen Angaben für unnötig. Trumps Schritt ist eine plötzliche Kehrtwende. Die Ölpreise holten zwischenzeitliche Verluste wieder auf und drehten ins Plus. Burberry (+8%) hat mit seinen Umsatzzahlen überzeugt, wie Händler sagten. Auch der Zwischenbericht von Rolls-Royce (+2,0%) sei gut ausgefallen. In der Schweiz legte die Aktie der Online-Apotheke Docmorris um 1,4 Prozent zu. Das Unternehmen hat seine Umsatzprognose für dieses Jahr erneut angehoben. Der Versicherer Zurich (+2,1%) sieht sich nach den ersten neun Monaten des Jahres auf gutem Wege, seine Ziele zu übertreffen. Die Adecoo-Aktie machte einen Satz von 14,7 Prozent. Das Unternehmen hat im dritten Quartal mehr verdient als erwartet.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas fester - Der DAX erreichte bei 27.002 Punkten ein neues Allzeithoch. Die Allianz (+1,9%) hatte schon am Vorabend ihre Prognose des operativen Gewinns angehoben. Auch das am Donnerstag veröffentlichte vollständige Zahlenwerk überzeugte. Schon zum dritten Mal in diesem Jahr hat die Merck KGaA ihre Ziele für dieses Jahr erhöht. Nach zwischenzeitlichen Gewinnen schlossen die Titel 2,3 Prozent im Minus. Teilnehmer sprachen von Gewinnmitnahmen. Siemens (+1,7%) hat sich ehrgeizigere Ziele für die kommenden Jahre gesetzt, wenn die Medizintechniktochter Healthineers entkonsolidiert ist. Im vierten Geschäftsquartal übertraf Siemens die Markterwartungen. Zwischenzeitlich war die Aktie leicht ins Minus gerutscht, denn zwischen Siemens und Nvidia besteht seit 2022 eine strategische Partnerschaft, die Anfang 2026 nochmals erweitert wurde. Munich Re (+2,9%) hat ihre im Oktober erhöhte Prognose bei der Vorlage endgültiger Geschäftszahlen zum dritten Quartal bekräftigt. FMC kamen mit der Platzierung von 13,4 Millionen FMC-Aktien zu je 39,00 Euro durch die Mutter Fresenius unter Druck. Der Kurs verlor 3,1 Prozent. Fresenius (+0,9%) hat ihren Anteil am Grundkapital von FMC auf 20 von 25 Prozent reduziert. Patrizia sprangen um 23,2 Prozent nach oben. Großaktionär First Capital Partner will die Beteiligung am Wohnimmobilieninvestor von derzeit 58,89 auf bis zu 73 Prozent aufstocken.

XETRA-NACHBÖRSE

Mit einem leichten Minus von 0,4 Prozent hat sich die Aktie von Mercedes-Benz im nachbörslichen Handel am Donnerstag gezeigt. Der Autobauer stoppt vorerst seine Investitionen in Deutschland. Zudem werden Werksschließungen in Deutschland und weitere Verlagerungen ins Ausland wahrscheinlicher. Die Papiere von Hugo Boss gaben um knapp 2 Prozent nach. CEO Daniel Grieder legt sein Amt zum 31. Dezember 2026 nieder. Auf ihn folgt am 1. Januar 2027 David Epstein. CTS Eventim fielen um rund 5 Prozent. Das Unternehmen hat im dritten Quartal bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen verfehlt, aber trotzdem die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt.

USA - AKTIEN

Etwas leichter - Die Nvidia-Entwicklungen haben die Wall Street am Donnerstag belastet. Jensen Huang zieht sich als President, CEO und Board-Mitglied von Nvidia zurück, wie der Chip-Konzern vor der Handelseröffnung mitteilte. Die Nvidia-Aktie schloss nach einem 13-prozentigen Kurseinbruch zu Handelsbeginn 4,3 Prozent im Minus. Vorausgegangen waren die Enthüllungen über zwei außereheliche Affären - eine mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin und eine weitere mit einer Mitarbeiterin. Leicht belastet wurde das Sentiment von Aussagen von US-Präsident Donald Trump. Dieser hält ein Abkommen mit dem Iran nach eigenen Angaben für unnötig. Trumps Schritt war eine plötzliche Kehrtwende. Die Aktien von Coreweave (-6,9%) und Oracle (-1%) zeigten sich ebenfalls mit Kursverlusten, wobei Coreweave am Mittwoch um fast 25 Prozent gestiegen waren. Nvidia unterhalte enge finanzielle Verbindungen zu den beiden Konzernen, hieß es. Dagegen ging es für die Papiere von Advanced Micro Devices und Broadcom um bis zu 5,9 Prozent aufwärts. Konkurrenten von Nvidia schienen zunächst die Nutznießer zu sein, so Teilnehmer.

USA - ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/- 2 Jahre 4,86 +0,14 10 Jahre 5,10 +0,11

Für die Renditen am US-Anleihemarkt ging es nach der Feiertagspause zur Wochenmitte weiter kräftig nach oben. Die Rendite zehnjähriger Titel stieg um 11 Basispunkte auf 5,10 Prozent. Die Renditen hatten bereits am Dienstag einen großen Satz nach oben gemacht in Reaktion auf eine höher als erwartet ausgefallene Inflation im Oktober. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte wird aktuell mit 88 Prozent eingepreist, wie aus Daten von LSEG hervorging. Für eine Anhebung um 50 Basispunkte liegt diese bei 12 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:44 EUR/USD 1,1057 +0,0 0,0004 1,1053 1,1093 EUR/JPY 177,04 +0,2 0,3600 176,68 177,3000 EUR/CHF 0,9243 +0,1 0,0011 0,9232 0,9237 EUR/GBP 0,8359 +0,2 0,0013 0,8346 0,8350 USD/JPY 160,1 +0,2 0,2500 159,85 159,8200 GBP/USD 1,3222 -0,0 -0,0005 1,3227 1,3280 USD/CNY 6,6703 0,0 -0,0001 6,6704 6,6703 USD/CNH 6,672 -0,0 -0,0010 6,6730 6,6740 AUS/USD 0,6791 -0,3 -0,0017 0,6808 0,6849 Bitcoin/USD 68.734,98 -3,9 -2.752,16 71.487,14 74.178,62

Der Dollar legte weiter zu, der Dollar-Index gewann 0,2 Prozent. Die jüngste rasante Aufwertung könnte sich nach Einschätzung der Analysten der KBC Bank fortsetzen, nachdem der Dollar-Index zuletzt auf ein 19-Monats-Hoch gestiegen war. Seine jüngste Stärke beziehe der Greenback aus den gestiegenen Markterwartungen hinsichtlich einer Zinsanhebung durch die US-Notenbank im Dezember, heißt es.

ROHSTOFFE

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 13, 2026 01:31 ET (06:31 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 3.894,72 +0,5 18,37 3.876,35 Silber 49,89 -0,2 -0,12 50,01 Platin 1.519,69 +0,1 1,11 1.518,58

Der Goldpreis setzte seine Abwärtsbewegung fort. Die Feinunze fiel um 2,8 Prozent auf 3.876 Dollar. Höhere Zinsen machen Gold als Anlage weniger attraktiv, hieß es.

ÖL

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 88,62 -0,1 -0,12 88,74 Brent/ICE 96,04 +0,2 0,22 95,82

Die Ölpreise holten zwischenzeitliche Verluste wieder auf und drehten ins Plus. Ein Fass der Sorte Brent stieg um 3,1 Prozent auf 95,82 Dollar. Auslöser für die Abgaben waren die Aussichten auf neue Gespräche zwischen den USA und dem Iran für eine Wiedereröffnung der Straße von Hormus. Diese Hoffnungen haben sich mit der Kehrtwende von US-Präsident Trump wieder zerstreut.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

DAX-GEWINNE

Die 40 DAX-Konzerne haben in den ersten neun Monaten nach Abzug aller Kosten 87,6 Milliarden Euro verdient, 8,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das zeigen Berechnungen des Handelsblatt Research Institute (HRI), nachdem am Donnerstag die letzten vier Unternehmen ihre Quartalsbilanzen vorgelegt haben. 11 Konzerne steigerten demnach ihren Nettogewinn in den ersten drei Quartalen um mehr als 30 Prozent. Dazu gehören Industrieunternehmen wie Airbus, BASF, Daimler Truck und Siemens Energy, der Pharmakonzern Bayer sowie die Finanzwerte Commerzbank und Deutsche Börse. Auch SAP, MTU und Heidelberg Materials legten starke Quartalszahlen vor. Der Trend, der im ersten Halbjahr begann, setzt sich im dritten Quartal fort.

CTS EVENTIM

hat im dritten Quartal bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen verfehlt, aber trotzdem die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Wie das Unternehmen mitteilte, sank der Umsatz auf 809,1 (Vorjahr: 854,2) Millionen Euro. Analysten hatten 834 Millionen erwartet. Das bereinigte EBITDA fiel auf 133,8 (137,3) Millionen Euro. Erwartet worden waren 135 Millionen. Die bereinigte EBITDA-Marge stieg dagegen, und zwar auf 16,5 (16,1) Prozent. Die Konsensprognose hatte auf 16,2 Prozent gelautet. Laut der Mitteilung hält der Vorstand an der für das Geschäftsjahr 2026 abgegebenen Prognose fest und ist optimistisch für den weiteren Geschäftsverlauf in diesem Jahr.

DEUTSCHE EUROSHOP

hat nach neun Monaten mehr als im Vorjahreszeitraum umgesetzt und verdient und ihre Prognosen für das volle Geschäftsjahr aufgrund von Sondereffekten angehoben. Wie der Shoppingcenter-Investor mitteilte, stieg der Umsatz um 2,5 Prozent auf 202,5 Millionen Euro und das EBIT legte um 4,3 Prozent auf 162,1 Millionen Euro zu. Das Konzernergebnis wuchs um 5,6 Prozent auf 98,8 Millionen Euro. Die Deutsche Euroshop sieht den Umsatz 2026 nun bei 272 bis 277 (bisher: 269 bis 277) Millionen Euro. Für das EBIT werden 220 bis 225 (211 bis 219) Millionen Euro erwartet und für das EBT ohne Bewertungsergebnis 149 bis 154 (134 bis 142) Millionen Euro. Das FFO wird bei 144 bis 149 (134 bis 142) Millionen Euro gesehen.

HUGO BOSS

CEO Daniel Grieder legt sein Amt zum 31. Dezember 2026 nieder. Auf ihn folgt am 1. Januar 2027 David Epstein. Der Mitteilung zufolge erfolgt der Rücktritt auf Grieders eigenen Wunsch. David Epstein ist seit 2024 Chief Brand Partnerships Officer bei der Frasers Group und als solcher für die Markenpartnerschaften in den Bereichen Sport, Premium und Luxury verantwortlich.

ENEL

In den ersten neun Monaten des Jahres stieg der Nettogewinn auf 5,63 Milliarden Euro von 5,24 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Auf bereinigter Basis erhöhte sich der am Markt viel beachtete Nettogewinn um 6 Prozent auf 6,02 Milliarden Euro, während das bereinigte Ergebnis je Aktie von 0,56 auf 0,61 Euro zulegte. Gleichzeitig stieg das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 4 Prozent auf 17,95 Milliarden Euro. Der bereinigte Umsatz wuchs von 59,70 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum auf 65,02 Milliarden Euro. Enel verwies dabei auf einen höheren Ergebnisbeitrag aus dem Verteilnetzgeschäft, insbesondere in Lateinamerika und Spanien. Für Jahr 2026 erwartet Enel einen bereinigten Nettogewinn zwischen 7,1 Milliarden und 7,3 Milliarden Euro, ein bereinigtes EBITDA zwischen 23,1 Milliarden und 23,6 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von rund 0,74 Euro.

MICROSOFT

Microsoft-Dienste wie Outlook und Teams sind weltweit gestört. Ein Sprecher des Unternehmens sagte, Microsoft arbeite daran, die Probleme, die Microsoft-365-Dienste wie die KI-Software Copilot beeinträchtigen, zu beheben, und die Dienste so schnell wie möglich wiederherzustellen. "Wir haben keine Anzeichen für einen Cyber-Angriff", fügte der Sprecher hinzu. Die ersten Bemühungen waren jedoch nicht so erfolgreich wie erhofft.

SPACEX

plant Investitionen von mehr als 74 Milliarden US-Dollar in zwei Supercomputing-Anlagen in Texas und Arizona.

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2026 01:31 ET (06:31 GMT)

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