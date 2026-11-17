HIGHLIGHTS

Die Anhörungen im Aufhebungsverfahren sowohl in Singapur (endgültige Anhörung) als auch in England (erstinstanzliche Anhörung) im Hinblick auf Polens Anfechtung der Schiedssprüche zugunsten von GreenX wurden nunmehr abgeschlossen; die Urteile werden im ersten Quartal 2027 erwartet.

Im September 2026 fand die Anhörung von Polens Berufung gegen die Abweisung seines Antrags auf Aufhebung des ECT-Schiedsspruchs statt, die Polens letzte Rechtsmittelmöglichkeit vor den Gerichten Singapurs darstellte.

Nachdem Polens Antrag auf Aufhebung des ECT-Schiedsspruchs im Januar 2026 abgewiesen wurde, erhielt GreenX von Polen die eingeklagten Rechtskosten in Höhe von rund 1,6 Mio. A$ zur Gänze erstattet.

Im Oktober 2026 schloss das englische Handelsgericht seine erstinstanzliche Verhandlung über die Anfechtung des BIT-Schiedsspruchs zwischen Australien und Polen ab.

Nach englischem Recht kann Polen beim Berufungsgericht nicht in Berufung gehen, wenn das englische Handelsgericht Polens Aufhebungsantrag abweist und die Zulassung zur Berufung verweigert.

GreenX trifft derzeit Vorbereitungen, um beide Schiedssprüche gegen Polen durchzusetzen. Neben der Hauptanwaltskanzlei im Schiedsverfahren, LALIVE, wurde zusätzlich ein spezialisierter Vollstreckungsanwalt beauftragt; auch internationale Spezialisten auf dem Gebiet der Vermögensermittlung wurden bestellt, um die Vermögenswerte des polnischen Staates zu ermitteln.

LALIVE kann eine Erfolgsbilanz in der Durchsetzung von Schiedssprüchen vorweisen. Zuletzt wurde im August 2026 nach Erlass des Schiedsspruchs eine außergerichtliche Einigung mit Peru für die Firma Lupaka Gold Corp. erzielt, bei der 100 % des zugesprochenen Schadenersatzes zuzüglich der gesamten aufgelaufenen Zinsen und Anwaltskosten gesichert werden konnten.

17. November 2026 / IRW-Press / GreenX Metals Limited (ASX: GRX, LSE: GRX, GPW: GRX, FWB/Deutschland: A3C9JR) (GreenX oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die Anhörungen zu den Anträgen der Republik Polen (Polen) auf Aufhebung der Schiedssprüche zugunsten des Unternehmens gemäß dem bilateralen Investitionsabkommen (BIT) zwischen Australien und Polen und dem Energiechartaabkommen (ECT) (die Schiedssprüche) nun in England (erstinstanzliche Anhörung) bzw. Singapur (endgültige Anhörung) abgeschlossen wurden. Die entsprechenden Urteile in beiden Rechtsstaaten werden im ersten Quartal 2027 erwartet. Parallel dazu hat GreenX entscheidende Schritte gesetzt, um sich auf die internationale Vollstreckung und Durchsetzung der Schiedssprüche vorzubereiten.

Abschluss der Anhörungen im Aufhebungsverfahren in Singapur und im Vereinigten Königreich

Wie bereits angekündigt, wurde von einem internationalen Schiedsgericht (Schiedsgericht) im Oktober 2024 einstimmig festgestellt, dass Polen seine Verpflichtungen aus dem BIT und dem ECT im Zusammenhang mit dem Projekt Jan Karski verletzt hat. Dem Unternehmen GreenX wurden gemäß dem BIT (BIT-Schiedsspruch) rund 252 Mio. £ (495 Mio. A$ / 1,3 Mrd. PLN) sowie gemäß dem ECT (ECT-Schiedsspruch) rund 183 Mio. £ (360 Mio. A$ / 924 Mio. PLN) an Schadenersatzzahlungen und Zinsen zugesprochen. Zahlungen, die aufgrund eines der beiden Schiedssprüche geleistet werden, werden auf den jeweils anderen Schiedsspruch angerechnet. Die Zinsen laufen bis zur vollständigen und endgültigen Bezahlung durch Polen weiter, sie werden jährlich mit dem SONIA-Zinssatz plus einem Prozentpunkt (+1 %) verzinst und jährlich kapitalisiert.

Wie bereits mitgeteilt, hat Polen vor den Gerichten in England und Singapur jeweils die Aufhebung des BIT-Schiedsspruchs und des ECT-Schiedsspruchs beantragt. Ein Aufhebungsantrag unterscheidet sich von einer allgemeinen Berufung, da er sich auf spezifische Gründe beschränkt, welche die Zuständigkeit des Schiedsgerichts oder schwerwiegende Verfahrensmängel betreffen, und nicht die inhaltliche Richtigkeit der Entscheidung des Schiedsgerichts. Nach dem geltenden Recht Englands und Singapurs sind Klagen auf Aufhebung eines Schiedsspruchs nur in ganz wenigen Fällen erfolgreich. Im Januar 2026 wies das Internationale Handelsgericht der Republik Singapur (singapurisches Gericht) Polens Antrag auf Aufhebung des ECT-Schiedsspruchs in vollem Umfang ab und bestätigte damit den Anspruch von GreenX auf Entschädigung gemäß dem ECT. Polen legte daraufhin Berufung gegen diese Entscheidung beim Berufungsgericht der Republik Singapur (singapurisches Berufungsgericht) ein.

Die mündliche Verhandlung in letzter Instanz vor dem singapurischen Berufungsgericht fand im September 2026 statt. Das singapurische Berufungsgericht ist Polens letzte Instanz im Rechtsweg innerhalb Singapurs. Wird die Berufung abgewiesen, verbleiben Polen in Singapur keine weiteren Rechtsmittel, und der ECT-Schiedsspruch kann nicht mehr vor den Gerichten am Schiedsort angefochten werden.

Im Oktober 2026 schloss das Handelsgericht des High Court of Justice von England und Wales (englisches Handelsgericht) die Anhörung des Antrags Polens auf Aufhebung des BIT-Schiedsspruchs ab. Das erstinstanzliche Urteil des singapurischen Gerichts, mit dem Polens Antrag auf Aufhebung des ECT-Schiedsspruchs abgewiesen wurde, war dem englischen Handelsgericht im Rahmen dieses Verfahrens bereits zur Kenntnis gebracht worden.

Nach dem englischen Schiedsgerichtsgesetz von 1996 (English Arbitration Act) hat Polen im Falle der Abweisung seines Aufhebungsantrags durch das englische Handelsgericht kein automatisches Berufungsrecht. Jegliche Berufung bedarf der Genehmigung des Richters, der am Handelsgericht den erstinstanzlichen Fall verhandelt hat. Das englische Handelsgericht fungiert als Kontrollinstanz und entscheidet über die Zulassung einer Berufung und trägt damit zur Endgültigkeit von Schiedsverfahren bei. Verweigert es die Zulassung zur Berufung, ist das Berufungsgericht nicht zuständig.

Die Entscheidungen sowohl des singapurischen Berufungsgerichts als auch des englischen Handelsgerichts werden im ersten Quartal 2027 erwartet.

Erstattung der Rechtskosten

Nachdem das singapurische Gericht den Antrag Polens auf Aufhebung des ECT-Schiedsspruchs im Januar 2026 abgewiesen hatte, wurde Polen zur Zahlung von rund 1,6 Mio. A$ an GreenX verurteilt, um die geltend gemachten Anwaltskosten für die Verteidigung gegen den erfolglosen Aufhebungsantrag zur Gänze zu erstatten. Dieser Betrag wurde von Polen vollständig beglichen.

Gemäß den geltenden Verfahrensregeln in Singapur und England ist die unterlegene Partei in der Regel verpflichtet, einen Teil der Rechtskosten der obsiegenden Partei zu tragen. Sollten die Anträge Polens auf Aufhebung in Singapur und/oder England abgewiesen werden, beabsichtigt GreenX, weitere Kostenentscheidungen zu beantragen, die Polen zur Erstattung eines Großteils der dem Unternehmen im Zusammenhang mit der Verteidigung in diesen Verfahren entstandenen Anwaltskosten verpflichten.

Vorbereitungen auf Vollstreckungsverfahren und Vermögensermittlung

Nach der ersten Zurückweisung des Antrags Polens auf Aufhebung des ECT-Schiedsspruchs durch das singapurische Gericht hat GreenX seine Vorbereitungen auf die Einleitung formeller Anerkennungs- und Vollstreckungsverfahren gegen Polen intensiviert.

Gemäß dem New Yorker Übereinkommen von 1958 über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche (New Yorker Übereinkommen) können Schiedssprüche von den nationalen Gerichten in 172 Staaten, darunter nahezu allen modernen Volkswirtschaften, anerkannt und vollstreckt werden. Die Anerkennung und Vollstreckung bieten Gläubigern wie GreenX die Möglichkeit, Forderungen gegen das Vermögen von Schuldnern wie Polen geltend zu machen.

Zur Umsetzung seiner Vollstreckungsstrategie hat GreenX spezialisierte Rechtsanwälte beauftragt, die eine Erfolgsbilanz in der Durchsetzung staatenbezogener Schiedssprüche vorweisen können. Sie sollen eng mit der führenden internationalen Schiedsrechtskanzlei des Unternehmens, LALIVE, zusammenarbeiten. Zur Unterstützung seines Rechtsteams hat GreenX zudem spezialisierte internationale Vermögensermittler engagiert, um weltweit von Polen gehaltene Vermögenswerte zu ermitteln und zu bewerten, die Verfahren zur Durchsetzung oder Zwangsvollstreckung in den Vertragsstaaten des New Yorker Übereinkommens zur Verfügung stehen könnten.

LALIVEs Erfolgsbilanz in der Durchsetzung staatenbezogener Schiedssprüche und Präzedenzfall für staatliche Vergleiche

GreenX wird weiterhin von der auf internationale Streitbeilegungen spezialisierten Kanzlei LALIVE vertreten, die als federführende Rechtsberaterin bei der Erwirkung der ursprünglichen Schiedssprüche für das Unternehmen fungierte und von Legal 500 weltweit in Band 1 für Vermögensverfolgung und Vermögensrückführung gelistet wird.

LALIVE kann auf eine Erfolgsbilanz bei der Sicherstellung substanzieller finanzieller Entschädigungen von souveränen Staaten in Investitionsstreitigkeiten im Bergbausektor verweisen. Zuletzt schloss die Republik Peru nach einem ICSID-Schiedsspruch vom Juni 2025 im Fall Lupaka Gold Corp. gegen die Republik Peru und einer koordinierten internationalen Kampagne zur Vermögensverfolgung und -durchsetzung unter der Leitung von LALIVE im August 2026 eine endgültige Vergleichsvereinbarung ab. Diese sicherte die vollständige Zahlung des im ursprünglichen ICSID-Schiedsspruch zugesprochenen Hauptbetrags zuzüglich aller aufgelaufenen Zinsen sowie die vollständige Erstattung der Anwaltskosten - insgesamt rund 70,6 Mio. US$ - für die Enteignung des Goldprojekts Invicta. LALIVE war zuvor als Hauptanwalt für Winshear Gold Corp. in ICSID-Schiedsverfahren und ersten Vorbereitungen zur Vermögensermittlung tätig und erzielte vor Erlass eines Schiedsspruchs eine außergerichtliche Einigung in Höhe von 30 Mio. US$, die von der Regierung Tansanias in bar entrichtet wurde.

Aufgelaufene Zinsen für Schiedssprüche und Einhaltung staatlicher Vorschriften in der Vergangenheit

Empirische Schiedsgerichtsstudien zeigen, dass Industriestaaten unter den OECD-Ländern wie Polen nach dem Abschluss von Aufhebungsverfahren oder dem Beginn der Vollstreckung in der Regel aus pragmatischen fiskalischen Gründen nachgeben oder einen Vergleich schließen, anstatt Zwangsvollstreckungen in Vermögenswerte zu riskieren.

Anfallende gesetzliche Zinsen und Rechtskosten: Auf die zugesprochenen Beträge fallen nach Erlass der Schiedssprüche bis zur vollständigen Zahlung Zinsen in Höhe von SONIA + 1 % an, die jährlich kapitalisiert werden (derzeit rund 4,73 % p. a.). Während Polen seine Aufhebungsanträge in den letzten zwei Jahren weiterverfolgt hat, sind seit der Urteilsverkündung im Oktober 2024 bereits Zinsen in Höhe von über 25 Mio. £ (48 Mio. A$) angefallen. Durch die Verzinsung erhöhen sich die Gesamtverbindlichkeiten weiterhin jährlich um etwa 12 Mio. £ (26 Mio. A$), zusätzlich zu den laufenden, länderübergreifenden Rechts- und Kostenrisiken. Polens bisherige Einhaltung von Investitionsschutzabkommen: Wo Polen in der Vergangenheit mit verbindlichen Investitionsschutzentscheidungen konfrontiert war - unter anderem in internationalen Schiedsverfahren, die von Firmen wie Cargill, Flemingo DutyFree, Eureko und Saar Papier angestrengt wurden - hat der polnische Staat seine Verpflichtungen letztendlich erfüllt und beglichen oder beigelegt, nachdem seine Anträge auf Aufhebung der Schiedssprüche gescheitert waren. Für Polen hat sich in jüngerer Zeit eine erhebliche Zahl negativer Urteile vor internationalen Gerichten und Schiedsgerichten aufsummiert. Besonders hervorzuheben ist hier das Urteil des Gerichts erster Instanz in Brüssel vom April 2026, das Polen zur Zahlung von rund 1,3 Mrd. € (5,64 Mrd. PLN) an die Firmen Pfizer und BioNTech zuzüglich Zinsen und Anwaltskosten wegen Verstoßes gegen die Impfstoffbeschaffungsverpflichtungen der Europäischen Union verurteilte. Kapitalmärkte, Investitionsklima und internationales Ansehen: Neben den direkten Zinsen und Rechtskosten sehen sich moderne Volkswirtschaften, die auf internationale Anleihemärkte und ausländische Direktinvestitionen (ADI) angewiesen sind, mit weitergehenden institutionellen Überlegungen im Zusammenhang mit nicht abgeschlossenen Investitionsschutzentscheidungen konfrontiert. Diese werden von Ratingagenturen, Anleihegläubigern und ausländischen Investoren bei der Beurteilung des Länderrisikos berücksichtigt. Als wichtige Volkswirtschaft der Europäischen Union und der OECD, die eine Vollmitgliedschaft in der G20 anstrebt, steht Polen auch in wichtigen Finanzzentren wie London, Singapur und Washington, D.C. unter dem ständigen Druck institutioneller Institutionen, seine Verpflichtungen aus dem New Yorker Übereinkommen zu erfüllen.

Nach Erfüllung des Schiedsspruchs hat GreenX nach wie vor die Absicht, den Großteil der verfügbaren Mittel - nach Abzug der bereits offengelegten bedingten Zahlungen an LCM, Rechtsberater und das Management-Incentive-Programm - an seine Aktionäre auszuschütten. Das Unternehmen wird seine Schiedssprüche auch weiterhin vehement verteidigen und durchsetzen und die Marktteilnehmer gemäß seinen Offenlegungspflichten fortlaufend informieren.

ANFRAGEN

Ben Stoikovich

Chief Executive Officer

+44 207 478 3900

mailto:ir@greenxmetals.com

Kazimierz Chojna

Investor Relations - Poland

Kim Eckhof

Investor Relations - UK / Germany

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Erwartungen und Einschätzungen von GreenX hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von GreenX liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Aussagen abweichen. GreenX übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren oder zu revidieren, um den Umständen oder Ereignissen nach dem Datum dieser Pressemitteilung Rechnung zu tragen.

Diese Mitteilung wurde vom Chief Executive Officer des Unternehmens zur Veröffentlichung freigegeben.

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