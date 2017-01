Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-01-19 / 11:36 PRESSEMITTEILUNG *Katjesgreenfood erhöht Beteiligung an Veganz * Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG ("Katjesgreenfood") hat ihre Anteile an Veganz, Europas Marktführer im Bereich pflanzlicher Lebensmittel, von 5 auf 11% erhöht. Dies erfolgte auf Basis einer Option und einer Bewertung von 43 Mio EUR. Das Berliner Unternehmen Veganz wurde in 2011 gegründet und entwickelte sich in kürzester Zeit zum Marktführer in Europa in der Kategorie rein pflanzlicher Lebensmittel. Dr. Manon Littek, CEO von Katjesgreenfood: "Veganz ist der größte Markenartikler für pflanzenbasierte Produkte in Europa und wächst im hohen zweistelligen Bereich. Daher freuen wir uns, die Zusammenarbeit mit einem so starken Player weiter auszubauen." Katjesgreenfood betreibt impact investing im stark wachsenden Markt für nachhaltige Lebensmittel. Die rechtlich selbständige Katjesgreenfood ist gemeinsam mit ihrer Schwestergesellschaft Katjes Fassin GmbH & Co. KG Teil der Katjes-Gruppe. *KONTAKT* Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Volker Weinlein T +49 30 257 62 17-30 M +49 172 36 29 641 E weinlein@katjesgreenfood.berlin Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Schlagwort(e): Handel 2017-01-19 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 537705 2017-01-19

