HAMBURG (dpa-AFX) - Den klassischen Automobilherstellern fehlt nach Ansicht der Privatbank Berenberg bis Mitte des kommenden Jahrzehnts eine klare Strategie für Elektroautos für den Massenmarkt. In diese Lücke könnte der kalifornische Vorreiter Tesla als Quasi-Monopolist stoßen und die Wettbewerber abhängen, schrieb Analyst Alexander Haissl in einer Studie vom Dienstag.

Bei der Entscheidung zwischen künftiger Wettbewerbsfähigkeit und jetziger Profitabilität hätten sich die anderen Hersteller für die weniger riskante Option mit geringeren Investitionen entschieden, so der Experte weiter. Sie dürfte sich aber als unzureichend gegenüber Teslas Strategie erweisen, alles auf eine Karte zu setzen. So dürften die Amerikaner in den kommenden fünf Jahren etwa 40 Prozent mehr investieren, als die zukunftsweisendsten Konkurrenten Daimler und VW bislang zusammen genommen in E-Mobilität-Projekte gesteckt hätten.

Haissl empfiehlt die Tesla-Aktie mit einem Kursziel von 464 US-Dollar zum Kauf. Er traut der mit plus 74 Prozent derzeit besten Nasdaq-100-Aktie des laufenden Jahres damit weitere 25 Prozent Potenzial zu./ag/he

