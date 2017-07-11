BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ORANGE AUF 14,90 (14,50) EUR - 'SELL' GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ERICSSON AUF 69 (66) SEK - 'BUY' GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 3,10 (2,80) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 21,70 (20) EUR - 'CONVICTION BUY LIST' JPMORGAN HEBT STMICRO AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 16,30 EUR KEPLER CHEUVREUX HEBT ZIEL FÜR ROCHE AUF 235 (231) CHF - 'HOLD'BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR EVONIK AUF 33 (35) EURBERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 56 (57) EURGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 234 (227,4) EUR - 'BUY' JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 18,80 (19,30) EUR - 'OW' Runplugged ist im Store: Wie die Financial Literacy Laufapp funktioniert ...Den vollständigen Artikel lesen ...