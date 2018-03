Entwickelt wurde sie gemeinsam mit Ärzten und Anwendern des Universitätsklinikums Ulm, jetzt wird die Ulmer ePA (elektronische Patientenakte) in weiteren Kliniken ausgerollt. Sie ist eines der Schwerpunktthemen bei der Messepremiere der Wilken Software Group auf der conhIT 2018 in Berlin. Die Ulmer ePA ist die Symbiose aus ärztlicher Dokumentation, Patientenakte, Arztbriefschreibung, OP-Planung und Leistungen auf der anderen Seite. Als Frontend-System bietet die Ulmer ePA eine anwenderfreundliche und intuitiv bedienbare Oberfläche mit entsprechender Integration in die gängigen Krankenhaus-Informationssysteme. Demonstriert wird auch der praktische Einsatz der elektronischen Patientenakte mit dem neuen, mobilen Videowagen für die Visite. Zweiter Schwerpunkt des conhIT-Auftritts ist das neue Wilken Business Analytics. Mit diesem Werkzeug lassen sich sowohl medizinische Daten für wissenschaftliche Zwecke auswerten als auch Kennzahlen für den kaufmännischen Bereich in Kliniken analysieren. Weitere conhIT-Themen sind Anwendungen für die Pflegedokumentation, das Kundenbeziehungsmanagement von Rehabilitationseinrichtungen sowie für das Finanz- und Rechnungswesen. Die Wilken Software Group bietet sowohl Lösungen für die Kostenträger als auch für die Leistungserbringer im deutschen Gesundheitswesen. Zu den Kunden gehören neben Kliniken und Pflegeeinrichtungen auch zahlreiche Kassenärztliche und -zahnärztliche Vereinigungen (KV/KZV) sowie rund 100 Gesetzliche Krankenversicherungen. Neben Spezialanwendungen bietet Wilken für diese Zielgruppen die komplette Palette von betriebswirtschaftlichen Lösungen für die Finanz- und Anlagenbuchhaltung, das Controlling sowie das Informations- und Dokumentenmanagement. Kontaktdaten: Wilken Software Group - Dominik Schwärzel Hörvelsinger Weg 29-31 - 89081 Ulm Tel.: +49 731 96 50-0 presse@wilken.de - www.wilken.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel Magirusstraße 33 - 89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de - www.press-n-relations.com Über die Wilken Software Group Seit 1977 entwickelt die Wilken Software Group mit Hauptsitz in Ulm eigene ERP-Standard-Softwarelösungen für die sichere und effiziente Abbildung betriebswirtschaftlicher Kernprozesse - sei es im Finanz- und Rechnungswesen, der Materialwirtschaft oder der Unternehmenssteuerung. Wie kaum ein anderes Unternehmen verbindet Wilken mit 520 Mitarbeitern an sechs Standorten in Deutschland und der Schweiz Standardsoftware-Produkte und Individualprogrammierungen zu einem einzigartigen Lösungs- und Kompetenzportfolio für mittlere und große Unternehmen. Zusätzlich bietet Wilken zahlreiche Branchenlösungen für die Versor-gungs-, Sozial- und Tourismuswirtschaft, Gesundheit & Versicherungen, Kirchen, Informationsmanagement und Finanzen & ERP. Dies ist eine Presseinformation der Wilken GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

(END) Dow Jones Newswires

March 08, 2018 05:14 ET (10:14 GMT)