SK last day L&S- Indikation OMV OMV 51.22 (23.04.) 51.86/ 51.98 1.37% 09:24:17 Immofinanz IIA 2.13 (23.04.) 2.13/ 2.14 0.42% 09:23:27 Andritz ANDR 45.72 (23.04.) 45.83/ 46.00 0.42% 09:24:23 RBI RBI 28.89 (23.04.) 28.97/ 29.03 0.39% 09:24:25 Lenzing LNZ 95.50 (23.04.) 95.55/ 96.15 0.37% 09:23:13 voestalpine VOE 45.40 (23.04.) 45.23/ 45.31 -0.28% 09:23:33 Wienerberger WIE 20.92 (23.04.) 20.81/ 20.90 -0.32% 09:22:35 Erste Group EBS 40.92 (23.04.) 40.74/ 40.81 -0.35% 09:23:41 AT&S ATS 23.05 (23.04.) 22.80/ 23.05 -0.54% 09:23:45 Uniqa UQA 9.83 (23.04.) 9.73/ 9.77 -0.78% 09:23:09 About: boerse-social.com liefert auf Basis der L&S-Indikationen die Gewinner und...Den vollständigen Artikel lesen ...