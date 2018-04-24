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Mittwoch, 25.04.2018 Börsentäglich über 12.000 News von 575 internationalen Medien

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53,04 Euro		+1,80
+3,51 %
WKN: 874341 ISIN: AT0000743059 Ticker-Symbol: OMV 
Aktie:
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
ATX
1-Jahres-Chart
OMV AG Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
OMV AG 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
52,92
53,13
24.04.
53,00
53,30
24.04.
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG
AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG22,05-4,55 %
OMV AG53,04+3,51 %
UNIQA INSURANCE GROUP AG9,895+1,02 %